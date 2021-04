Letnie zgrupowanie w Austrii

Letnie zgrupowanie Legii Warszawa odbędzie się w Austrii. W dniach 16-24 czerwca "Wojskowi" trenować będą w austriackim Leogangu, w którym gościli już dwukrotnie - w 2015 i 2019 roku. Przygotowania do nowego sezonu rozpoczną się wcześniej i będą prowadzone w Legia Training Center. Bazą zespołu w Austrii podobnie jak podczas obozu dwa lata temu będzie hotel Der Loewe wyposażony w strefę fitness i SPA. Sesje treningowe będą przeprowadzane w kompleksie wybudowanym przed UEFA Euro 2008. Drużyna będzie miała dostęp do kompleksowo wyposażonej siłowni, części SPA, a na użytek sztabu medycznego i zespołu fizjoterapeutów zostaną oddelegowane dostosowane do standardów opieki nad zawodnikami pomieszczenia. fot. Woytek / Legionisci.com

Komentarze (7)

+ dodaj komentarz

dodaj

Władeczek - 28 minut temu, *.netfala.pl Jak by to było faken na Mauritjusie albo gdzieś na Szeszelach to byłoby na miarę klubu z ambicjami do Ligi Mistrzów. W Austrii to może nawet jakiś Górnik Konin ćwiczyć. No ale jak się nie ma miedzi to się siedzi. odpowiedz

Elquatro - 1 godzinę temu, *.chello.pl Wczasy pod gruszą odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 1 godzinę temu, *.petrotel.pl Po co? Klub zadłużony po uszy, a tu zamiast w Akademii ćwiczyć, to do Austrii jadą. Będę wdzięczny za kilka słów objaśnienia tematu. odpowiedz

Żmija - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @vadisodjidjiaofoe: też tego nie rozumiem. Zimą to konieczność, ale austriackie i polskie lato nie różnią się prawie wcale... odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 1 godzinę temu, *.petrotel.pl @Żmija: jedyne co mi przychodzi do głowy to ewentualnie sparingpartnerzy, którzy tam będą. Ciekawe z kim w takim razie zagramy? Mam nadzieje, że nie z austiackim drugo- czy trzecioligowcem. odpowiedz

kornel - 57 minut temu, *.orange.pl @vadisodjidjiaofoe: spokojnie panowie, obozy przygotowawcze zazwyczaj opłaca główny sponsor klubu odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 51 minut temu, *.petrotel.pl @kornel: zawsze mógłby spłacić trochę długów zamiast obozu ;-) odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.