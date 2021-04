Windsurfing

Klepacka piąta na MŚ w RS:X

Wtorek, 27 kwietnia 2021 r. 15:10 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Zofia Klepacka zajęła piąte miejsce podczas mistrzostwa Świata w klasie RS:X, które odbyły się w Kadyksie, w Hiszpanii. Legionistka po dwóch pierwszych dniach rywalizacji zajmowała miejsce trzecie, a ostatniego dnia wyścigów przed medal race, spadła na miejsce czwarte, ze stratą dwóch punktów do Katy Spychakov z Izraela.



Legionistka kolejne wyścigi kończyła na miejscach: 1, 4, 7, 1, (10), 3, 6, 4, 2. Niestety ostatni, podwójnie punktowany wyścig, dziesięciu czołowych zawodniczek, Klepacka zakończyła dopiero na miejscu 9. i spadła w klasyfikacji końcowej na piątą lokatę.



Zwyciężyła Holenderka, Lilian de Geus, przed Katy Spychakov i Francuzką, Charline Picon.



"Bardzo dobrze zaczęłam, jechałam na trzeciej pozycji. Niestety urwała mi się linka. Szybko zareagowałam, wpadłam do wody, zawiązałam ją i walczyłam do końca. Ukończyłam medal race na miejscu dziewiątym. Skończyłam zawody na piątej pozycji. Trzecie miejsce w wyścigu dawało mi srebrny medal, to był już półmetek przed kursem pełnym. Tak czasami jest w sporcie. Trochę towarzyszył mi pech na tych mistrzostwach Świata, bo złamałam maszt, dwie przedłużki mi pękły, a w wyścigu medalowym, kiedy jechałam po medal, urwała się linka. Te regaty nie należały do fartownych, ale jestem zadowolona, bo bardzo dobrze żeglowałam, cały czas w czołówce. Na pewno na Igrzyskach powalczę o medal" - powiedziała Zofia Klepacka po dzisiejszym wyścigu kończącym MŚ.



Końcowa klasyfikacja MŚ:

1. Lilian de Geuys (Holandia) 29 pkt.

2. Katy Spychakov (Izrael) 36 pkt.

3. Charline Picon (Francja) 36 pkt.

4. Emma Wilson (Wielka Brytania) 45 pkt.

5. Zofia Klepacka (Polska) 46 pkt.

6. Marta Maggetti (Włochy) 55 pkt.

7. Maja Dziarnowska (Polska) 76 pkt.

8. Patricia Freitas (Brazylia) 80 pkt.

9. Laerke Buhl-Hansen (Dania) 81 pkt.

10. Giorgia Speciale (Włochy) 86 pkt.