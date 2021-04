Siatkówka

Turniej finałowy - ostatni etap walki o I ligę

Wtorek, 27 kwietnia 2021 r. 15:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Siatkarze Legii jutro rozpoczną rywalizację w turnieju finałowym o awans do I ligi. Do ostatni etap rywalizacji o zaplecze siatkarskiej ekstraklasy. Legioniści rozegrają dwa mecze w fazie grupowej - w środę o 20:00 z Karpatami Krosno oraz dwa dni później z AZS-em Częstochowa. Dwie najlepsze drużyny z grupy zagrają w sobotę i niedzielę kolejne spotkania.



Do I ligi awansują dwie z sześciu drużyn rywalizujących na tym etapie rozgrywek. Wszystkie mecze turnieju finałowego rozegrane zostaną w hali OSiR Mokotów, przy ulicy Niegocińskiej 2a. W hali na czas turnieju finałowego rozłożono Teraflex.



Transmisje ze wszystkich meczów będzie można obejrzeć na profilu FB Legiasiatkarska.



Terminy meczów turnieju finałowego:

28.04 (ŚR) g. 17:00 WKS Sobieski Arena Żagań - SMS PZPS Spała

28.04 (ŚR) g. 20:00 Legia Warszawa - Karpaty Krosno

29.04 (CZ) g. 17:00 Chrobry Głogów - WKS Sobieski Arena Żagań

29.04 (CZ) g. 20:00 AZS Częstochowa - Karpaty Krosno

30.04 (PT) g. 17:00 SMS PZPS Spała - Chrobry Głogów

30.04 (PT) g. 20:00 Legia Warszawa - AZS Częstochowa

01.05 (SO) g. 16:00 1A - 2B

01.05 (SO) g. 19:00 2A - 1B

02.05 (ND) g. 16:00 2B - 2A

02.05 (ND) g. 19:00 1A - 1B



W tabeli końcowej finałów jako wyniki meczów 1A - 2A oraz 1B - 2B zaliczone zostaną rezultaty tych drużyn w starciach grupowych A/B.