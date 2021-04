U-15: Powołania na zgrupowanie reprezentacji Polski

Trener reprezentacji Polski do lat 15 Rafał Lasocki przedstawił listę zawodników powołanych na zgrupowanie, które odbędzie się w Pruszkowie od 3 do 6 maja. W kadrze znalazło się czterech legionistów: Aleksander Mickielewicz, Kajetan Pysz, Filip Rejczyk i Tomasz Rojkowski. Kadra: Jeremi Osuch (AP Reissa Poznań), Kamil Rutowski (AP Reissa Poznań), Maciej Adamiak (APMM Zielona Góra), Krzysztof Kolanko (Górnik Zabrze), Piotr Lorek (Górnik Zabrze), Aleksander Tobolik (Górnik Zabrze), Radosław Brud (Lech Poznań), Karol Kalata (Lech Poznań), Wiktor Staszak (Lech Poznań), Aleksander Mickielewicz (Legia Warszawa), Kajetan Pysz (Legia Warszawa), Filip Rejczyk (Legia Warszawa), Tomasz Rojkowski (Legia Warszawa) , Dominik Cieślak (Raków Częstochowa), Emanuel Gibała (Raków Częstochowa), Mateusz Głowiński (Raków Częstochowa), Łukasz Kabaj (Raków Częstochowa), Mateusz Wróbel (Raków Częstochowa), Bartosz Krysiak (SPCH Widzew Łódź), Kacper Sobierajski (Stadion Śląski Chorzów), Patryk Sobolewski (Stadion Śląski Chorzów), Maksymilian Śliwiński (Stadion Śląski Chorzów), Michał Bania (Stal Mielec), Jakub Wójcik (Stal Mielec), Bartosz Pioterczak (Stal Stalowa Wola), Wiktor Benedyktowicz (Śląsk Wrocław), Igor Skrobała (Warta Poznań), Patryk Szadkowski (Zagłębie Lubin)

