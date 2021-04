Z obozu rywala

Wisła przed meczem z Legią

Piątek, 30 kwietnia 2021 r. 12:56 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W sobotę o godzinie 15 legioniści przy Łazienkowskiej 3 zmierzą się z Wisłą Kraków. Wynik tego meczu nie ma dla nas większego znaczenia, bowiem Legia Warszawa wywalczyła już mistrzostwo Polski. Można się więc spodziewać, że trener Michniewicz wystawi nieco inny skład niż zwykle.



Wiślacy z dorobkiem 29 punktów zajmują aktualnie 13. miejsce w ligowej tabeli i wciąż nie są pewni utrzymania, choć nad ostatnią Stalą Mielec mają pięć oczek przewagi. Na plecach siedzi im Cracovia, która traci do nich zaledwie punkt, a 12. miejsce zajmuje Wisła Płock, która zgromadziła tyle samo oczek co "Biała Gwiazda". W tym sezonie krakowianie strzelili 35 goli, czyli o 12 mniej od Legii oraz stracili 38, czyli o 14 więcej od "Wojskowych".



Rok 2021 nie jest udany dla ekipy z Małopolski. Początek był niezły, bo od porażki 3-4 z Piastem Gliwice nie przegrali pięciu kolejnych meczów, aż do starcia z Lechią Gdańsk (0-2). Od potyczki z gdańszczanami było już tylko gorzej. Z sześciu następnych spotkań wygrali tylko ze Stalą Mielec 3-1 oraz w ostatniej kolejce zremisowali z Cracovią 0-0 a przegrali cztery spotkania razy - włączając w to porażkę z przedostatnim Podbeskidziem Bielsko-Biała (0-2). Gdyby z ligi spadały trzy zespoły, jak to miało miejsce w zeszłym sezonie, to kibice krakowskiej Wisły mogliby bardziej się obawiać o swoich ulubieńców. Pamiętajmy jednak, że przed Wisłą mecz z Legią, później z Lechem Poznań, a na koniec z Piastem Gliwice, więc terminarz nie jest zbyt łaskawy dla naszego najbliższego rywala.



Najlepszym strzelcem Wisły jest Felicio Brown Forbes, który ma na koncie siedem trafień. Ostatni raz do siatki trafił 21 marca w spotkaniu ze Stalą Mielec. Cztery gole i dwie asysty ma na swoim koncie Yaw Yeboah. Przyzwoite liczby wykręcił również Michal Frydrych, który strzelił trzy gole oraz zaliczył dwie asysty. Liderem pod względem asyst jest Stefan Savić, który ma ich trzy.







Historia



Wisła to klub założony w 1906 roku. Jest to aż 13-krotny mistrz Polski, więcej razy to trofeum zdobywali jedynie Legia (16), Ruch Chorzów (14) i Górnik Zabrze (14). Pierwsze mistrzostwo wiślacy wywalczyli w 1927 roku, a królem strzelców ligi został wówczas Henryk Reyman. Legenda Wisły zdobyła 37 goli, co jest rekordem po dziś dzień. Ostatni raz "Biała Gwiazda" została najlepszym zespołem w Polsce w 2011 roku. Wiślacy zakończyli tamten sezon z aż siedmiopunktową przewagą nad Śląskiem Wrocław i Legią. Dodatkowo krakowianie cztery razy zdobyli Puchar Polski oraz raz Superpuchar Polski.



Legioniści z wiślakami mierzyli się aż 171 razy. Warszawiacy byli górą 63 razy, ale przegrali aż 61 razy. Remis padł 47 razy. Bilans bramek to 243-221 na korzyść "Wojskowych". Najlepszym strzelcem w tych pojedynkach jest legenda Legii, Pan Lucjan Brychczy, który bramkarzy Wisły pokonał aż 15 razy. W obecnym sezonie obie ekipy zmierzyły się w grudniu. "Wojskowi" na wyjeździe zwyciężyli 2-1, a dwie bramki zdobył Tomas Pekhart. Jedynego gola dla Wisły strzelił Yaw Yeboah.



LEGIA WARSZAWA - WISŁA KRAKÓW

1 1.52 X 4.80 2 6.40