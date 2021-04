Konferencja przedmeczowa

Michniewicz: Tęsknimy za meczami, gdzie strzelaliśmy wiele bramek

Piątek, 30 kwietnia 2021 r. 14:09 Mishka, źródło: Legionisci.com

- Zostaliśmy mistrzem Polski, cel został osiągnięty, ale sezon się dla nas jeszcze nie skończył. Chcemy zagrać jak najlepiej te pozostałe mecze. W jakim składzie? Decyzję podejmiemy jutro, ale będziemy przyglądać się wszystkim zawodnikom, i tym grającym regularnie, i tym grającym mniej. Na pewno nie będziemy zmieniać naszego ustawienia, choć może to nastąpić w trakcie spotkania. Mogą być jednak drobne korekty w składzie - możemy zagrać dwoma napastnikami i jednym ofensywnym pomocnikiem lub jednym napastnikiem i dwoma dziesiątkami. Wszyscy są brani pod uwagę - i Jasur, i Muci. Zobaczymy, czy któryś z nich dostanie szansę na grę od początku - mówi przed sobotnim meczem z Wisłą Kraków trener Czesław Michniewicz.



- Wisła Kraków gra w określony sposób i nie zmienia go, niezależnie od tego czy gra u siebie, czy na wyjeździe. Myślę, że teraz będzie podobnie. Grają wysoko, agresywnie, trudno się wyprowadza piłkę w meczu przeciwko nim, grają blisko siebie. Mają dużo atutów, są dobrze zorganizowani. Ostatnio przegrali z Zagłębiem Lubin, ale wynik nie odzwierciedla tego, co działo się na boisku, bo Wisła grała dobrze, a straciła przypadkowe bramki. Widziałem dużo dobrych elementów w ich grze. Spodziewam się ciekawego meczu. My też będziemy chcieli pokazać się z jak najlepszej strony, bo ostatnio wygrywaliśmy skromnie po 1-0. Tęsknimy za meczami, gdzie strzelaliśmy wiele bramek, bo to się podoba wszystkim. Będziemy do tego zmierzać.



Sytuacja Pawła Wszołka

Przede wszystkim Paweł ma dziś urodziny, więc osobiście złożę mu życzenia. Jego sytuacja jest taka, że były z nim prowadzone rozmowy. Dziś mam spotkanie z panem prezesem i dyrektorem sportowym i będę na ten temat wiedział więcej. W tej chwili trudno mi cokolwiek powiedzieć.



Transfer Konrada Poprawy

Pojawiło się w mediach nazwisko Konrada Poprawy. Nie chcę nic przesądzać, na pewno w najbliższych dniach wiele się w tym temacie wyjaśni.



O młodzieżowcu

Myślę, że będzie szansa teraz przyjrzeć się młodym zawodnikom. Jakub Kisiel może być naturalnym następcą na pozycji młodzieżowca i defensywnego pomocnika w sytuacji, gdyby Bartosz Slisz wypadł ze składu. Ma na swoim koncie 3 żółte kartki, więc może to nastąpić w każdej chwili. Najbliżej gry jest właśnie Kisiel.



Sytuacja Waleriana Gwilii

Znam sytuację Vako Gwilii. Jego kontrakt nie został przedłużony na tych warunkach, jakie miał wcześniej, choć była taka opcja. Klub z niej nie skorzystał. Myślę, że będą prowadzone rozmowy na ten temat. Każdy kolejny dzień i tydzień może wiele zmienić. Musimy wypracować wspólne stanowisko z prezesem i dyrektorem sportowym, z kim chcielibyśmy zostać na kolejny rok. Wstępnie już mamy taką listę.