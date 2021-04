Mecze ostatniej kolejki ligowej będą mogły odbyć się z udziałem kibiców. Minister Zdrowia poinformował na konferencji prasowej, że od 15 maja dla publiczności otwarte zostaną stadiony, na razie z maksymalną zajętością 25 procent pojemności obiektu. To oznacza, że mecz 30. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa - Podbeskidzie Bielsko-Biała będzie mogło obejrzeć z trybun 7,5 tysiąca kibiców!

olek - 25 minut temu, *.chello.pl Feta jest po ostatni meczu 16 maja na bulwarach,bierzcie 17 maja wolne w robocie.

Od 15 maja rząd otwiera ogródki w lokalach,także po imprezie na bulwarach,w nocy wszyscy do centrum na gruby melanż. odpowiedz

TwardzieL - 47 minut temu, *.211.140 Cała Legia zawsze razem! Albo wszyscy albo nikt. AKCJA PUSTY STADION! odpowiedz

Historyk - 58 minut temu, *.mm.pl I tak chodzimy po 8 tys odpowiedz

matus007 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl LEGIA,LEGIA WARSZAWAAA,LEGIAAAA !!!! odpowiedz

MordaTyMoja - 1 godzinę temu, *.orange.pl Co się stalo z "Licznikiem wstydu prezesa" odpowiedz

Kalarepa - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Nie ma mowy!!! Bojkot do konca!!!! odpowiedz

Miazga - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Kalarepa: dodam tylko- co wy robicie?????!!!! Tak was przeczolgali na tym lockdownie??? Ze teraz z kislem w majtach biegacie zadowoleni ze na mecz bedzie mozna?????? Przy 25% miejsc????? Nie hanbcie sie! Cala Legia zawsze razem!!!! Covto ma byc ze 25%?????? Kto bedzie selekcje robil???? Farsa i tyle odpowiedz

ToJeAmelinium. - 1 godzinę temu, *.55.238 @Kalarepa: Tylko pytanie co wy chcecie bojkotować. Przecież obostrzenia to nie wina klubu tylko rządu. Więc jaki sens ma nie chodzenie na mecze, co tu klub zawinił ? odpowiedz

Leśny Dziadek - 18 minut temu, *.centertel.pl @ToJeAmelinium.: Ja nie pojde, wybaczcie, za stary jestem. Ale bojkot wg. mojego skromnego zdania nie ma sensu. Jezeli ktos ma sily drzec dzioba, trzeba isc, chlopakom dodac skrzydel. odpowiedz

Ekipa - 1 godzinę temu, *.4web.pl To kiedy tańczymy w sobotę czy 16 go ? odpowiedz

Janusz Panasiewicz - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Ekipa: dzisiaj dziewczyny z byle kim nie tańczą, nie wiem czy o tym wiesz, naturę mają coraz bardziej samczą, więc się bracie lepiej strzeż!!! odpowiedz

Zu(L)us - 2 godziny temu, *.centertel.pl Kto będzie na stadionie dawać z siebie wszystko. A później na Bulwarach wszysćy. odpowiedz

Elquatro - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Zu(L)us: ja moge wejsc na ostatnie 5 minut jak cos odpowiedz

Zu(L)us - 2 godziny temu, *.centertel.pl Ogólnie odpowiedz

pytanko - 2 godziny temu, *.chello.pl tez macie karnet zablokowany w strefie kibica ? odpowiedz

Do solarium - 2 godziny temu, *.chello.pl @pytanko : ja nie mam karnetu odpowiedz

Piasek - 2 godziny temu, *.inetia.pl @pytanko : U mnie jest status: opłacony odpowiedz

Kibic - 2 godziny temu, *.plus.pl @Piasek: ja mam mam czysta karte kibica A kupowałem karnet ... odpowiedz

KrystekLegia - 3 godziny temu, *.chello.pl Coś pięknego! Nawet jak nie dostanę wejściówki jestem tam i doping pod stadionem na maxa!!! Rzeszow zawsze z Legia odpowiedz

jo - 3 godziny temu, *.centertel.pl W Poznaniu z pewnością euforia XD odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.t-ipconnect.de To już wirus nie zaraża? Zarażał tylko do 15 maja? odpowiedz

ferds - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Darek :

czepiasz się głupio, tak wiadomo że każda epidemia kiedyś się kończy i to co było niebezpieczne wcześniej nie jest takie później; wiesz z dżumą też kiedyś tak było że przed jakimś 15 maja trzeba było unikać kontaktu a po nim już nie. I tak to robią asekurancko skoro wpuszczają tylko na 25% miejsc. Odpowiadając na twoje pytanie: rzadziej spotkasz osobę która zaraża, łapiesz? odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @ferds: To Ty czegos nie lapiesz. W kazdym razie w meseczke wirusa nie zlapiesz, zadnego. Zbyt duze sploty materialu...Zacznij myslec... odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Leśny Dziadek: Ty to lubisz zgrywać naczelnego mędrca na tej stronie, szkoda tylko ze rzadko masz rację... odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @L: A skad mozesz wiedziec, czy ktos ma racje, czy jej nie ma. Do tego potrzeba logicznego myslenia. A skoro robisz wszystko za rzadko, a moze i na rzadko, to wez stoperan. Twoja wypowiedz nie wnniosla nic do tematu, sprobuj troche pomyslec nad tym, co piszesz. Albo popros rodzicow, niech cos podpowiedza. odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 43 minuty temu, *.play-internet.pl @Darek : moi wszyscy znajomi oraz dalsza oraz bliższa rodzina już chorował lub jest zaszczepiona, nie znam nikogo kto jeszcze nie chorował odpowiedz

L fan - 23 minuty temu, *.chello.pl @Darek :

Dobre to pokazuje scieme plandemii odpowiedz

Leśny Dziadek - 20 minut temu, *.centertel.pl @PiotrŻo(L)iborz: Chorowali na co konkretnie? Te testy wykazuja kazde zakazenie w organizmie, nawet katar. Nie dajmy sie opanowac szalenstwu chorych umyslow. . odpowiedz

Michał - 4 godziny temu, *.plus.pl Suuuuppppeeerrr czekają na to kibice LEGII!!! A teraz jazda z Wisłą Stalą i Podbeskidziem szczególnie!!! Na pełnej z nimi jjjaaazzzdddaaa!!! LEGIA MISTRZ!!! odpowiedz

halo - 5 godzin temu, *.chello.pl Ja to juz sie odzwyczailem, mozna bez tego zyc... odpowiedz

Zdzicho - 2 godziny temu, *.centertel.pl @halo: u mnie tez zona sie cieszy, ze wiecej w domu jestem odpowiedz

Karnety - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Ile Legia sprzedała karnetów? odpowiedz

Zenon - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Karnety: 10 tysięcy odpowiedz

Misiowaty - 5 godzin temu, *.orange.pl Czy tylko ja wietrze spisek, przecież wiadomo ostatni mecz sezonu to pewnie kibice będą chcieli świętować na murawie z piłkarzami a co za tym idzie powrót do zakazów ;) odpowiedz

Brat - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @Misiowaty: chyba nigdy nie byłeś na Legii. W normalnych czasach tak było ( do dzisiaj mam fragment siatki z bramki) w ubiegłym roku była dyscypliną wśród kibiców A potem fetą na bulwarach. odpowiedz

Boniek - 6 godzin temu, *.orange.pl Mogli sobie już darować odpowiedz

Heniek - 6 godzin temu, *.chello.pl Obowiązkowo czapeczki z folii aluminiowej na łbach! odpowiedz

jo - 6 godzin temu, *.centertel.pl @ Heniek: nie mierz innych swoją miarą :-))) odpowiedz

Andrzej - 6 godzin temu, *.centertel.pl Potrzebuje 3 karnety. 200 PLN sztuka. Ktoś coś? odpowiedz

Ja - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Przyznaję, że nie wierzyłem. Co prawda na jesieni 4 fala, oczywiście przez "niełodpowiedzialność niełodpowiedzialnych Polagów", ale z ostatnich meczów przed prawdziwą segregacją sanitarną grzech nie skorzystać. Wszyscy na biało i wiadomo co, mordki :) odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Ja: a potem piąta, szósta i tak do usranej śmierci. I wszystkich zbawi kawałek szmaty na gębie. odpowiedz

Ursus - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Ja dopiero pójdę na mecz jak Legia będzie w Grupie Ligi Mistrzów odpowiedz

M3 - 6 godzin temu, *.zus.pl @Ursus: Brawo kolego... mam nadzieję, że nie uda ci się kupić biletu bo wszystkie będą dla karnetowiczów. Nara odpowiedz

Levinho.onet.pl - 6 godzin temu, *.play-internet.pl @Ursus: nie ośmieszaj się.... odpowiedz

Ursus - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Levinho.onet.pl: i to pod warunkiem ze wylosujemy Bayern a Lewandowski nie będzie miał kontuzji odpowiedz

Wiem co mówię - 2 godziny temu, *.chello.pl @Ursus: hehe dobre odpowiedz

jo - 7 godzin temu, *.centertel.pl Wreszcie jakiś pożytek z tego karnetu w tym ,,sezonie''... :-) odpowiedz

Marcin - 7 godzin temu, *.centertel.pl Super wiadomość. odpowiedz

grzesiek - 7 godzin temu, *.centertel.pl Jeden wielki cyrk a nie pandemia. Albo oba jwst albo nie ma. Albo stariony powinny byc zamkniete albo otwarte. Niech sje zdecydują. I tak je w końcu otworzą odpowiedz

Mądrala 0,7 - 8 godzin temu, *.246.2 Tylko muszą nam karnety odblokować .Kiedysś dzwoniłem na POK i Pani powiedziała ze karnety są tymczasowo zablokowane :O odpowiedz

Legiony - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Mądrala 0,7: przecież to jedno kliknięcie i będzie aktywne. odpowiedz

jas - 3 godziny temu, *.chello.pl @Legiony: karnety dalej nie widoczne .. odpowiedz

Alan - 8 godzin temu, *.t-mobile.pl Powoli powoli wraca normalnosci......no i jest szansa że chociaż w dniu meczu na mieście zobaczy się więcej osób z elementami (L) niż 'klubu' spod znaku 'czerwonej blyskawicy' odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Alan: Aż takie potrzebne były te twoje polityczne wycieczki? Nie mogłeś sobie odpuścić? odpowiedz

lucho_83 - 8 godzin temu, *.81.66 No to na meczyk :-) odpowiedz

Daniel - 8 godzin temu, *.vectranet.pl Odkupię bilet na Żyletę!!!

daniel-zylak@o2.pl odpowiedz

Mietek - 8 godzin temu, *.centertel.pl @Daniel:

Mogę Ci karnet odstąpić za 500zł, chcesz? odpowiedz

pacjent numer 7 - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl @Daniel: jaki bilet, samych karneciarzy jest 7500,zapomnij o biletach. odpowiedz

Daniel - 5 godzin temu, *.centertel.pl @pacjent numer 7: nie każdy będzie miał możliwość pojawienia się wiec pewnie będzie opcja odstąpienia na dany mecz jak to było w tamtym sezonie odpowiedz

Władeczek - 8 godzin temu, *.netfala.pl Kiedy rusza sprzedaż biletów??? Wybieram się ze szwagrem faken. Wcześniej wiadome, że chińczyk pod mostem będzie grany a jakże! odpowiedz

chrisSiekierki - 7 godzin temu, *.play-internet.pl @Władeczek: jak chcesz grać w chińczyka to musisz wziąć planszę pionki i kostkę... odpowiedz

Władeczek - 7 godzin temu, *.netfala.pl @chrisSiekierki: Nic a nic nie skumałeś faken. Chciałem przez to powiedzieć, że będę w chińczyku przed meczem i chrobotnę tam jakiegoś bronxa ze szwagrem, ale widzę faken, że małolatom trzeba wszystko wyjaśniać jak kawa na ławę. Teraz chyba ta nauka zdalna zaćmiła mózgi faken. W chińczyku może jakaś maciorka do bronxa zostanie dolana zza pazuchy faken jakby co. odpowiedz

chrisSiekierki - 7 godzin temu, *.play-internet.pl @Władeczek: Haha to była mała prowokacja a co do zdalnej nauki i jakiejkolwiek nauki to skończyłem ładnyyych parę lat temu... i wyluzuj . Więcej dystansu i humoru odpowiedz

Wukashi - 7 godzin temu, *.orange.pl FAKEN odpowiedz

Zdzisiek - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl @Władeczek: chrobotniesz, ale co najwyzej pod chinczykiem, bo zarcie mozna brac na wynos, siedziec w srodku nie mozna i jeść. odpowiedz

Władeczek - 5 godzin temu, *.netfala.pl @Zdzisiek: Nie ma problemu, nawet kiedyś mandat faken 100 zł dostałem od psiarni, bo za bardzo wystawałem z tłumu z puszką Króla w ręku :-) Faken, czy te czasy wrócą? Nawet mimo tej stówy fajnie by było znowu tam postać... odpowiedz

Zdzisiek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Władeczek: a tu masz racje, sam bym postał pod tym chinczykiem z piwkiem przed meczem jak kiedys w normalnych czasach odpowiedz

Amir(L) - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @chrisSiekierki: Mordo władeczek faken nie jeździ na meczyki bo faken on ma TV75" i jak maciora nie będzie się ruszała to będzie miał możliwość oglądania odpowiedz

Adson 78 - 8 godzin temu, *.plus.pl O kuźwa ale super by było , nareszcie ❤️ odpowiedz

dag - 8 godzin temu, *.chello.pl ciekawe ile jest karnetów sprzedanych

odpowiedz

Redakcja (Legionisci.com) - 8 godzin temu, *.legionisci.com @dag: dla karnetowiczów miejsc nie zabraknie. odpowiedz

L - 8 godzin temu, *.chello.pl @dag: chyba ponad 6 000 odpowiedz

