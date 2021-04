LEGIA WARSZAWA MISTRZEM POLSKI 2020/2021!

Na trzy mecze przed końcem sezonu Legia Warszawa po raz 16. w historii została MISTRZEM POLSKI! Legioniści nie musieli nawet wychodzić na boisko w 28. kolejce ligowej, bo w środę Raków Częstochowa nie wygrał wyjazdowego meczu z Jagiellonią Białystok i tym samym stracił matematyczne szanse na wyprzedzenie w tabeli drużyny prowadzonej przez Czesława Michniewicza . Legia obroniła tytuł najlepszej drużyny w kraju, który do stolicy wrócił rok temu po rocznej przerwie. Jest to siódmy triumf legionistów w Ekstraklasie w ostatnich dziewięciu sezonach. "Wojskowi" na początku lipca rozpoczną walkę o fazę grupową Ligi Mistrzów. DZIĘKUJEMY I GRATULUJEMY! Wszystkie mistrzostwa Legii (16): 1955, 1956, 1969, 1970, 1993*, 1994, 1995, 2002, 2006, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2020,2021 * - tytuł odebrał PZPN POBIERZ MISTRZOWSKĄ TAPETĘ

Rafik - 1 godzinę temu, *.comcast.net Gratulacje ❗️❗️❗️Tylko LEGIA MISTRZ odpowiedz

MordaTyMoja - 2 godziny temu, *.orange.pl Gdzie się podział licznik wstydu Prezesa Legii? odpowiedz

Rafał Prg. Płn. - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Chyba najdziwniejsze mistrzostwo... Wiecie, pandemia, puste stadiony... Ale Mistrz to Mistrz i nikt nam go już nie odbierze :-) odpowiedz

Pjoter - 3 godziny temu, *.knc.pl I co z tego,jsk przyjedzie Lichtenstein i wpier...oli wskazując miejsce w europejskim szyku? co teraz znaczy w Europie mistrz Polski... odpowiedz

Legia - 4 godziny temu, *.stansat.pl 16 MISTRZ POLSKI !!! SZACUNEK SIĘ NALEŻY !!! jesteśmy najbardziej utytułowanym klubem w tym kraju !!!! jakieś pytania ??? odpowiedz

Fan.Grotyńskiego - 4 godziny temu, *.chello.pl Mistrzem Polski jest ukochana ma.Legia ponad wszystko! odpowiedz

LEGIA 07 - 4 godziny temu, *.orange.pl @WKS ŚLĄSKA WROCŁAW SZACUN ZA SZCZEROŚĆ! odpowiedz

P....t - 4 godziny temu, *.play-internet.pl KOCHAM CIĘ LEGIO!!!!! Gratulacje!!! odpowiedz

WKS ŚLĄSKA WROCŁAW - 4 godziny temu, *.telemedia.pl Chociaż się nielubimy, to przyznam, byliście lepsi w tym sezonie gratulacje. odpowiedz

filand - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @WKS ŚLĄSKA WROCŁAW :

Dziękuję. Pozdrawiam Festungowo... odpowiedz

c u L t - 3 godziny temu, *.amazonaws.com @WKS ŚLĄSKA WROCŁAW : WOJSKOWI POWINNI TRZYMAĆ SIE RAZEM JAK NIE DZIŚ TO NIEBAWEM... odpowiedz

P.. - 4 godziny temu, *.play-internet.pl P.Mioduski nie spie...ol tego po raz kolejny!Wywalczmy puchary! LEGIA MISTRZ!!!Kocham ten klub!!!

odpowiedz

Arek - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Ciekaw jestem teraz, jak będą wyglądać te ostatnie mecze. Pasowałoby potwierdzić tytuł i wygrać wszystko jak leci. Tym bardziej, że mamy rachunki do wyrównania w dwóch ostatnich meczach. No i skisła na deser. Wiadomo, że fajnie by było też ich pocisnąć. odpowiedz

Yeti - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Gratulacje! W końcu Mistrz zdobyty w dobrym stylu z dużą przewagą, a nie walka do ostatniej minuty ostatniej kolejki. Brawo! Teraz czas wrócić na salony po 5 latach przerwy. odpowiedz

AAA - 5 godzin temu, *.chello.pl Olbrzymie gratulacje i podziękowania dla całej drużyny za kolejne MP.Kiedyś czekałem na taki moment 13 lat ale pomimo tego że teraz zdobywamy trofeum regularnie i zdominowaliśmy ligę od dekady to zawsze ta chwila smakuje wybornie i wyjątkowo.

Wszystkim forumowiczom / a w szczególności Mądrali 0,7,Patykowi,Pawkowi/ życzę szampańskiej zabawy i chwilo trwaj.



odpowiedz

Mądrala 0,7 - 4 godziny temu, *.chello.pl @AAA: Dokladnie tak. Pozdrowienia dla wszystkich z Sektora 209. W sobote bedziemy świętować w naszym gronie w koncu odpowiedz

Jerz z Potoku - 5 godzin temu, *.chello.pl Mistrzowskie serdeczności i podziękowania dla całej legijnej Rodziny!!!

Wprawdzie typowałem, że mistrzowski stempel przyłożymy w sobotę, ale tak przez kibicowską skórę przeczuwałem, zwłaszcza po po gdańskiej Victorii, że nastąpi to właśnie w środę.

A propos' "zdarzyło się dzisiaj"; w niedzielę będę trzymał kciuki za wygraną drużyny trenera Papszuna. W Białymstoku wystawił zmienników, oszczędzając wyjściowy skład na finał PP. Podjął decyzję o zaniechaniu boju na dwóch frontach, dokonał konkretnego wyboru, ale jest wielce prawdopodobne, że najtrafniejszego...

Ps.: mniemam, że Kol. @Gothic 2 - Noc Kruka podejdzie ze zrozumieniem do faktu nie podjęcia przeze mnie niedzielno - wieczornej kibicowskiej polemiki nt. tamtego meczu. Uważam, że Twoja jego ocena była jak najbardziej słuszna, tylko że celem strategicznym tej potyczki była pełna zdobycz punktowa, która ew. mogła się przełożyć na dzisiejsze mistrzowskie rozstrzygnięcie, a nie na tzw. wrażenia artystyczne. Zresztą, na euro pucharowe przymiarki przyjdzie czas po zakończeniu ESA i nowym sformatowaniem personalnym drużyny Legii.

Co do "kontrowersyjnego" tytułu zamieszczonego przez Redakcję w pomeczowym omówieniu, to pozwolę sobie na małą autorską dygresję. Otóż uważam, że w dobie pandemii powinniśmy umieć i chcieć celebrować każdy realnie zaistniały powód do poprawy nastroju, czy też autentycznej kibicowskiej radości ponieważ bieżące "covidowe" życie nie dostarcza nam ich zbyt wiele. We wspomniany niedzielny wieczór stało się to możliwe, m.in. dzięki wykazanej roztropności przez dziennikarzy naszego serwisu. odpowiedz

Mk - 5 godzin temu, *.com.pl Mistrza juz mamy i na puchary czekamy ! odpowiedz

Biała Siła - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Gratulacje panowie , odpowiedz

Lukas - 5 godzin temu, *.chello.pl Żadne bulwary tylko Starówka ! odpowiedz

Zygmunt - 5 godzin temu, *.vectranet.pl @Lukas :

Dokładnie,100,% poparcia! odpowiedz

majusL@legionista.com - 5 godzin temu, *.plus.pl Gratulacje dla Druzyny i Klubu. Super!!! Dziekuje i pozdrawiam odpowiedz

Arecki - 5 godzin temu, *.com.pl Tym wszystkim z Białegostoku, Poznania, Krakowa itp. Mamo i Tato DZIĘKUJĘ ŻE Jestem KIBICEM KLUBU LEGIA WARSZAWA MP 2021 (L) !!!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

Przemek KSG - 5 godzin temu, *.net.pl Możemy się nie lubić, ale gratulację się należą, Gratuluje! odpowiedz

Stary Warszawiak - 5 godzin temu, *.orange.pl @Przemek KSG: Możemy się nie lubić ale szacunek się należy. Szacunek! odpowiedz

Makoszowy - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl @Przemek KSG: Nie wierzę, że jesteś kibicem Górnika bo jakby tak było to byś im nie gratulował. Już zapomniałeś jak nas przekręcono (sędzia Redziński) w 1994 roku kiedy prowadziliśmy 1-0 na Legii. Ten wynik dawał nam mistrzostwo ale arbiter nie pozwolił. Hurtowo wyrzucał naszych z boiska za byle g...o i rywale w końcówce wyrównali. Mieliśmy zaj...stą pakę, kilku olimpijczyków. Mogliśmy z tym składem awansować do LM. Od tego meczu zaczęły się problemy Górnika i trwają do dziś. Wstyd mi za Ciebie. odpowiedz

filand - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl @Przemek KSG:

Dziękuję. Wyrazy szacunku... odpowiedz

Arek - 5 godzin temu, *.tpnet.pl @Makoszowy: typku z pod ciemnej gwiazdy. Wyrzucał Was, bo zamiast kopać piłkę, to kopaliście Legionistów. Przecież nawet ostatni mecz, powinniście kończyć w 10, tylko toruńska melepeta udawała, że nic się nie dzieje. A problemy Górnika zaczęły się wraz z końcem komuny i taka jest prawda. Ja w ogóle nie wiem, po co tu wchodzisz pajacu? To nie strona pieszczocha komuny z biedaszybów, tylko strona mistrza Polski, Legii Warszawa. odpowiedz

Jerry Warszawa Włochy - 4 godziny temu, *.orange.pl @Makoszowy: słuchaj gamoniu. Oglądałem ten mecz, mało tego mam go jeszcze w moim archiwum na video. Dziś za takie wycinki od razu wylatuje się z boiska, więc nie opowiadaj bajek bezzębny kopalniany kloszardzie. odpowiedz

Przemek KSG - 4 godziny temu, *.net.pl @Makoszowy: Daj spokój odpowiedz

Cult King Warsaw - 3 godziny temu, *.amazonaws.com @Makoszowy: TY WSTYDŻ SIE DONOSIĆ A OD NOWEGO GÓRNIKA WARA odpowiedz

Przemek KSG - 2 godziny temu, *.218.255 @Makoszowy: Górnik to jest Klub, 14-krotny Mistrz Polski. Walczymy dalej odpowiedz

Aaaa - 5 godzin temu, *.play-internet.pl I teraz zenada w 1 rundzie el LM z luxemburgiem, albanią, mołdawią czy innym gównem... Dlatego inne kluby nie chcą zdobywać mistrzostwa Polski. W tym kraju być mistrzem to tak jak wygrac kategorie piórkową aby walczyć z mistrzem wagi ciężkiej.... odpowiedz

zenek - 4 godziny temu, *.chello.pl @Aaaa: nie zwariuj tylko z zazdrosci poznański słowiku odpowiedz

Grzegorz Żentyca-Grzegorzewski - 6 godzin temu, *.jmdi.pl Zazdroszczę obecnej warszawskiej młodzieży! Teraz Legia okupuje fotel MP niemal bez przerwy od dziesięciu lat. Mnie było dane cieszyć się na Żylecie w 1969 i 1970 roku - potem była baaaatdzo długa przerwa... Gratulacje dla piłkarzy i Trenera Czesia! odpowiedz

Krzysztof - 6 godzin temu, *.centertel.pl Kocham Cię Legio Warszawa! odpowiedz

grzesiek - 6 godzin temu, *.centertel.pl A 2019??? :) odpowiedz

NZW - 6 godzin temu, *.chello.pl !!! Moja Jedyna Miłość LEGIA Mistrz !!! odpowiedz

olek - 6 godzin temu, *.chello.pl Feta jest po ostatni kolejce,czyli 16 maja na bulwarach,bierzcie 17 maja wolne w robocie.

Od 15 maja rząd otwiera ogródki w lokalach,także po imprezie na bulwarach,w nocy wszyscy do centrum na gruby melanż. odpowiedz

*****. ** - 6 godzin temu, *.d1-online.com Boże żeby tak jeszcze w LM zagrać, to by było super. Ale co tam, dzisiaj Legiunia Mistrz.





odpowiedz

Filip1205 - 6 godzin temu, *.robnet.pl Bardzo cieszę się z mistrzostwa. Ale obawiam się co będzie w pucharach :/ odpowiedz

spasiony - 6 godzin temu, *.123.82 Gratulacje dla calej ekipy! odpowiedz

LDH! - 6 godzin temu, *.co.uk https://www.facebook.com/128601084261008/posts/1198574337263672/ odpowiedz

Pięknie - 6 godzin temu, *.chello.pl No i fajnie mistrz jest :) teraz szybko wszyscy odpadają bo żaden klub z ekstraklasy nie zasługuje na pucharu i jedziemy Legio z kolejnym tytułem ???????????????????????? odpowiedz

tekken (L) - 6 godzin temu, *.chello.pl Brawo Legia MISTRZ MISTRZ MISTRZ odpowiedz

Sałek - 6 godzin temu, *.chello.pl Bravo drużyna! Szkoda tylko, że nadal nie widać w grze zespołu stylu ani szczególnie ręki ponoć trenera! Za chwilę może nie być ani drużyny ani trenera. Puchary wszystko zweryfikują. odpowiedz

Dimas - 6 godzin temu, *.play-internet.pl (L)egia Mistrz Mistrz Mistrz

(L)egia Mistrz Mistrz Mistrz



Strzelają szampany a gdzieniegdzie wieczka od maści na ból tyłka - piękna środa idę kobicie przypomnieć że dziś dzień loda :) odpowiedz

genzo - 6 godzin temu, *.amazonaws.com @Dimas: że dziś środa ???? odpowiedz

ToJeAmelinium. - 6 godzin temu, *.55.238 Fajnie, obowiązek spełniony. Teraz pytanie co dalej, obawiam się że to samo co zwykle. 3 liga europejska to raczej maksimum na co stać nas w tej chwili. odpowiedz

Pablo - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Szkoda ze pod Zygmuntem pusto odpowiedz

karwoski29 - 6 godzin temu, *.cdn77.com Brawo LEGIA!!!! Mamy MISTRZA!!!! a teraz najważniejsze aby licznik wstydu wyzerować.Pozdrawiam Was kibiców!!! odpowiedz

RMFC - 6 godzin temu, *.orange.pl No to teraz prezes nieudacznik nie podpisze kontraktów z kilkoma kluczowymi piłkarzami bo będą za drodzy i znów będzie ch..j z LM czy LE, zostanie puchar pocieszenia. Miałem nadzieję że Legię kupi Lewy wraz ze swoim menadżerem bo wtedy na pewno skończyłby się minimalizm i wielu piłkarzy z tej kadry zobaczyłoby jak należy grać i trenować żeby coś osiągnąć a nie lekki trening a potem lans na Instagramie odpowiedz

Eternity - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Mistrz Mistrz LEGIA Mistrz ! odpowiedz

Tak to ja - 6 godzin temu, *.chello.pl Kiedy feta mistrzowska?? odpowiedz

Pusia - 6 godzin temu, *.vectranet.pl @Tak to ja: dzisiaj ogórku odpowiedz

Ania - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Nie docenić Trenera za Mistrza to naprawdę niskie loty. Czasem nie nadążam za myśleniem Chłopców Kibiców, może za młoda jestem .... odpowiedz

ererwerg - 6 godzin temu, *.chello.pl @Ania: 3/4 trenerów z obecnej ekstraklasy zdobyłoby z tymi piłkarzami mistrzostwo. Docenimy trenera po fazie eliminacji do pucharów gdzie taktyka będzie miała większe znaczenie bo same umiejętności piłkarzy mogą nie wystarczyć. odpowiedz

Pawciu - 7 godzin temu, *.net.pl Mistrzostwo i .... co dalej?? odpowiedz

Ewelina - 7 godzin temu, *.play-internet.pl Pijemy szampana :-)

odpowiedz

:D - 7 godzin temu, *.chello.pl @Ewelina: zdrówko :D odpowiedz

(Levinho) onet. pl - 6 godzin temu, *.orange.pl @Ewelina: pozdrowionka od wielkopolskich legionistów... Tak, tak,... Duma nas rozpiera.... Zdrówka.... odpowiedz

URZYTKOWNIK - 7 godzin temu, *.chello.pl AAAAAAAAAAAAAAAAA odpowiedz

TERESIN - 7 godzin temu, *.tpnet.pl Przeżyj to sam, Przeżyj to sam, Dzisiaj Legia mistrza Polski ma Nasza Legia... Warszawa odpowiedz

Legionista83 - 7 godzin temu, *.chello.pl Gratu(L)acje :-) odpowiedz

ko(L)o - 7 godzin temu, *.orange.pl No i git. LEGIA MISTRZ, MISTRZ, LEGIA .MISTRZ. Gratulacje dla całego zespołu i sztabu!!!! odpowiedz

1234 - 7 godzin temu, *.tpnet.pl jest cudownie LEGIA MISTRZ odpowiedz

Karo(L) - 7 godzin temu, *.cyfrowypolsat.pl Mistrzem Polski jest

Ukochana ma

Mistrzem Polski jest

LEGIA WARSZAWA!!! odpowiedz

Zlb - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl GRATULACJE!!!!MISTRZEM POLSKI JEST LEGIA,LEGIA NAJLEPSZA JEST,LEGIA TO JEST POTEGA,LEGIA C W K S!!!!Brawo Panowie,dzięki!!!!! odpowiedz

LegiaMistrz - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl MISTRZEM POLSKI JEST LEGIA , LEGIA NAJLEPSZA JEST, LEGIA TO JEST POTEGA, LEGIA CWKS!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

Normalny człowiek - 7 godzin temu, *.chello.pl Mamy to! odpowiedz

Wolfik - 7 godzin temu, *.mm.pl A jednak wcześniej. Gratulacja dla całego klubu i wszystkich Kolegów z Forum :). odpowiedz

stabur - 7 godzin temu, *.orange.pl Mistrzem Polski jest LEGIA!!!!! odpowiedz

dzejms - 7 godzin temu, *.centertel.pl Panie i Panowie. Gratuluję Tytułu Mistrza Polski ! Marek, pozdrawiam. Kibic Arki Gdynia. odpowiedz

gibon - 6 godzin temu, *.186.136 @dzejms:

Mandragora najlepsza melanzownia.. odpowiedz

Szałek - 6 godzin temu, *.chello.pl @dzejms: Szacun! Wy też wracajcie szybko do ekstraklasy, najlepiej z PP bo mamy rachunki do wyrównania :-) odpowiedz

filand - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl Gratulacje I owacje na stojąco.

Legia Warszawa Mistrz Polski...

Idę czytać książki 1,5 litrowe.... odpowiedz

Leo - 7 godzin temu, *.orange.pl MISTRZ MISTRZ LEGIA MISTRZ !!!

Szkoda tylko, że chłopaki cieszą się w domu przed telewizorem, a nie na boisku i przy pełnych trybunach. odpowiedz

Hugon - 5 godzin temu, *.vectranet.pl @Leo : Ostatni mecz przy pełnych trybunach-LEGIA MISTRZ!!!!!!!! odpowiedz

Leo - 2 godziny temu, *.orange.pl @Hugon: Ostatni mecz nie jest przy pełnych trybunach tylko 25% czyli 7500 osób.

odpowiedz

Rio - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl Mistrz, mistrz Legia MISTRZ odpowiedz

Ochota Legia - 7 godzin temu, *.orange.pl Królowa jest jedna CWKS Legia! odpowiedz

Michał - 7 godzin temu, *.plus.pl Ukochana Ma mamy TOOOOOOO!!!!!!! MISTRZ MISTRZ LEGIA MISTRZ!!!Ja kocham LEGIE!!!! odpowiedz

Cult !Legia! KING! - 7 godzin temu, *.amazonaws.com WSZYSCY POD ZYGMUNTA!TERAZ!TRADYCJI!SZACUNEK! odpowiedz

KAMI(L)EK - 7 godzin temu, *.play-internet.pl NASZE JEST MISTRZOSTWO POTĘGA I CHWAŁA NA WIEKI odpowiedz

MAKEN - 7 godzin temu, *.151.165 ALE pięknie ☺ odpowiedz

mexx - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl Władeczek, zjeżdżaj na Orlen, faken :D odpowiedz

Micha - 7 godzin temu, *.14.27 Mistrzem Polski jest Legia,

Legia najlepsza jest...

Ale... przestańcie już z tą gwiazdką za 93 rok.

Była szopka, dołożył PZPN. Było, minęło.

Teraz jesteśmy dominatorami i to się liczy.

9 ostatnich sezonów - 7 tytułów odpowiedz

wawa3 - 7 godzin temu, *.net.pl @Micha: Szkoda końcówki sezonu 18/19 i wypuszczenia mistrza z rąk na ostatniej prostej. Vuko to jednak był wuefista. odpowiedz

tekken (L) - 6 godzin temu, *.chello.pl @Micha: Beton PZPN -u po bardzo długim oczekiwaniu, kiedy cała Warszawa szalała z radości odebrał Legii mistrzostwo przy zielonym stoliku i trzeba to pamiętać. odpowiedz

Makoszowy - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl @tekken (L): Odebrałby i następny w 94 roku gdy były kontrowersje w meczu Legia-Górnik 1-1. Ale tak się złożyło, że parę dni wcześniej wszyscy ważni i decyzyjni z PZPN wyjechali sobie na mistrzostwa świata do USA. Wrócili po mistrzostwach, po miesiącu więc głupio było już to wszystko odkręcać. odpowiedz

Mariot85 - 7 godzin temu, *.cyfrowypolsat.pl Jazda z kur.ami odpowiedz

Rafa(L) - 7 godzin temu, *.play-internet.pl Mistrzem Polski jest, ukochana ma, Mistrzem Polski jest LEGIA WARSZAWA odpowiedz

atmosferic - 7 godzin temu, *.orange.pl Brawo - Legia wlasnie wyszla na samodzielne prowadzenie - 15 tytul - nikt tyle niema - niektorzy powiedza ze 16sty, ale nie ma 16 trofeow w gablocie - jest 15. odpowiedz

wukashi - 4 godziny temu, *.orange.pl @atmosferic: Jak juz sie czepiac, to tego 15go tez jeszcze nie ma. odpowiedz

Darek - 7 godzin temu, *.tpnet.pl Olee ole ole ola i tylko legia legia warszawa !!!

Otwierać stadiony!!!

odpowiedz

Gratulacje - 7 godzin temu, *.plus.pl Mam pytanie do wszystkich znawców twierdzących, że jaga się rozkaraczy przed medalikami "jak wam głupio, wioskowi znawcy"? odpowiedz

Wojtas - 7 godzin temu, *.centertel.pl Gratulacje! odpowiedz

(L) - 7 godzin temu, *.plus.pl MISTRZ MISTRZ LEGIA MISTRZ odpowiedz

Andrzej - 7 godzin temu, *.orange.pl Chcesz wygrywać Polecam sprawdzic TenisoweAnalizy na instagramie mega skuteczni dzisiaj 3.6 na plusie odpowiedz

(L)eming - 7 godzin temu, *.amazonaws.com Yes, yes, yes!!!!! odpowiedz

Cult ! King ! Warsaw! - 7 godzin temu, *.amazonaws.com UUUUUUUKOOOCHAAAANAAA!MAAAAAA!LEEEEGIIIAAA!WAAAARSZAAAAWAAAA!MISTRZ!MISTRZ!MISTRZ!LEEEGIIAAA!MIIISTRZ! odpowiedz

PLEBAN - 7 godzin temu, *.tpnet.pl LEGIA WARSZAWA ! CZESIU PROWADŹ PO LM ! MIEJ TAKIE WYNIKI RESZTA MNIE NIE OBCHODZI ! odpowiedz

Kozioł - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl MISTRZ!!! odpowiedz

Darek - 7 godzin temu, *.t-ipconnect.de Brawo.Legia mistrz.

Tylko co dalej? Kolejna kompromitacja w europie? odpowiedz

c u L t LEGIA MISTRZ - 7 godzin temu, *.amazonaws.com @Darek : CIESZ SIE KIEDY MOŻESZ A NIE CO JUTRO,DZIŚ MAMY MISTRZA AAAAEEEEOOOOOAAAAA!LEEEGIIAAAA!!!!! odpowiedz

Farme(L) - 7 godzin temu, *.virginm.net Gratulacje dla całej drużyny i dla nas wszystkich!!!!

Mistrz jest tylko jeden (L) odpowiedz

Rytm - 7 godzin temu, *.centertel.pl Legia Warszawa! Najbardziej utytułowany polski klub! odpowiedz

magoo - 7 godzin temu, *.chello.pl M16TRZ odpowiedz

Zabinho - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl Legia Mistrz, Mistrz, Mistrz!!! odpowiedz

wojti - 7 godzin temu, *.cyfrowypolsat.pl TYLKO LEGIA !!! Gratulacje. odpowiedz

Ra(L)f - 7 godzin temu, *.chello.pl Gratulacje!!!

Szpaler w Krakowie?? odpowiedz

Jano - 7 godzin temu, *.tpnet.pl @Ra(L)f: gramy u siebie nie w Krakowie ale wątpie czy Wisła się wzniesie....... odpowiedz

j-62 - 7 godzin temu, *.orange.pl @Ra(L)f: nawet nie wiesz dzie w sobote mecz !!! odpowiedz

koczi - 7 godzin temu, *.cyfrowypolsat.pl @Ra(L)f: ale z Ciebie kibic, nawet nie wiesz gdzie Legia gra z Wisłą. Dramat!!! odpowiedz

Benx - 7 godzin temu, *.chello.pl @Ra(L)f: w jakim Krakowie? odpowiedz

Mrok - 7 godzin temu, *.chello.pl @Ra(L)f: W jakim Krakowie, kibicu w bamboszach? odpowiedz

Szemrany - 7 godzin temu, *.centertel.pl @Jano: To jest ich obowiązek. odpowiedz

Gość niedzielny - 7 godzin temu, *.centertel.pl MISTRZ MISTRZ Legia Warszawa MISTRZ ???? odpowiedz

Młody - 7 godzin temu, *.play-internet.pl Gratulacje! odpowiedz

Mieszko - 7 godzin temu, *.4web.pl Mistrz! odpowiedz

lucho_83 - 7 godzin temu, *.chello.pl Brawo qrwa!!!! LEGIA MISTRZ!!!! odpowiedz

Dzieciak - 7 godzin temu, *.centertel.pl Brawo, brawo, brawo. odpowiedz

Hakon - 7 godzin temu, *.plus.pl Graty!!! odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 7 godzin temu, *.petrotel.pl Mamy to! odpowiedz

Fan paruwek i waleriana - 7 godzin temu, *.telnaptelecom.pl Gratulacje i powodzenia w pucharach. Nie przynieście wstydu! odpowiedz

Rafson - 7 godzin temu, *.chello.pl Mistrz !!! odpowiedz

Rafson - 7 godzin temu, *.chello.pl @Rafson: Legia Mistrz!!!! odpowiedz

... L... - 7 godzin temu, *.play-internet.pl Jeeeeeeessst odpowiedz

Adi - 7 godzin temu, *.play-internet.pl Mamy to !!!!! odpowiedz

Gregoo - 7 godzin temu, *.chello.pl Szacunek! odpowiedz

