Początek przygotowań do meczu z WIsłą

W środę o godzinie 17 piłkarze Legii rozpoczęli przygotowania do sobotniego meczu z Wisłą Kraków. W powietrzu dało wyczuć odczuć atmosferę wyczekiwania na mistrzostwo oraz na wynik środowego meczu Rakowa w Białymstoku. Zanim jednak zawodnicy udali się przed telewizory, by obejrzeć mecz rywali, przez półtorej godziny ciężko pracowali na boisku. Była długa rozgrzewka pod okiem Radosława Gwiazdy , gra w dziadka i punkt główny, czyli mecz 2 razy 20 minut dwóch drużyn. Fioletowi: Miszta - Wszołek, Wieteska, Boruc (Cierzniak) - Slisz, Valencia, Muci, Cholewiak, Rafael Lopes, Kapustka, Mladenović Żółci: Cierzniak (Tobiasz) - Juranović, Jędrzejczyk, Hołownia - Yaxshiboyev, Andre Martins, Gwilia, Vesović, Skibicki, Luquinhas, Pekhart Rywalizację zdecydowanie 9-3 wygrała ekipa fioletowych. Gole dla zwycięzców strzelali: Lopes 3, Valencia 2, Cholewiak 2, Mladenović, Wieteska Trzy trafienia dla żółtych zanotowali: Skibicki 2, Pekhart W czwartek zespół będzie trenował o godzinie 11. O tym czy zawodnicy wyjdą na trening jako nowi mistrzowie Polski przekonamy się przed godziną 21.

Majkel - 6 godzin temu, *.mm.pl już na lajcie młodzieżą. Dać pograć młodemu Włodarowi, Mosórowi, temu Warchołowi i innym. Niech ponad 30 Legionistów odbierze medale. odpowiedz

Farme(L) - 7 godzin temu, *.virginm.net Mistrzem Polski jest Legia!!!! odpowiedz

Stara (L) - 7 godzin temu, *.plus.pl Legia Mistrz Polski!!!! odpowiedz

Maniek - 7 godzin temu, *.chello.pl Jednak Mistrz przed telewizorem Ehh. Brawo Chłopaki. 16 - tytuł. odpowiedz

Artur - 7 godzin temu, *.vectranet.pl Mamy To !!!!!!!!!!!!! Mistrz Mistrz Legia MISTRZ !!!! odpowiedz

... L... - 7 godzin temu, *.play-internet.pl MISTRZ MISTRZ LEGIA MISTRZÓW odpowiedz

Michał - 7 godzin temu, *.plus.pl Za chwileczkę za momencik Hej LEGIA MISTRZ!!!!!!!!Jazda teraz z Wisłą!!! odpowiedz

Chris - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl Jeszcze 10 minut i Legia mistrz, mistrz, mistrz. odpowiedz

Korda - 7 godzin temu, *.centertel.pl @Chris : MISTRZ MISTRZ MISTRZ JEST TYLKO JEDEN odpowiedz

Wwa - 7 godzin temu, *.centertel.pl Oj będzie bal odpowiedz

