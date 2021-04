Szósty raz Jędrzejczyka, Boruc po 19 latach, debiutanci i najbardziej utytułowani

Środa, 28 kwietnia 2021 r. 21:55 Woytek, źródło: Legionisci.com

Mistrzostwo Polski 2021 jest szóstym trofeum zdobytym w koszulce z "eLką" na piersi aktualnego kapitana Legii Artura Jędrzejczyka. Tym samym "Jędza" dogonił Tomasza Jodłowca, który do tej pory miał najwięcej mistrzostw z Legią ze wszystkich zawodników w historii.



Z kolei dla Artur Boruca to drugie mistrzostwo z Legią, a poprzednie miało miejsce w... 2002 roku, a więc aż 19 lat temu! Drugim zawodnikiem pod względem liczby tytułów z Legią w obecnym składzie jest Igor Lewczuk. Dla stopera to już czwarte mistrzostwo w stołecznym klubie.



Lista zawodników, którzy zagrali co najmniej jeden ligowy mecz w sezonie mistrzowskim i po raz pierwszy zdobyli mistrzostwo z Legią:

Mateusz Hołownia *

Josip Juranović *

Bartosz Kapustka *

Jakub Kisiel *

Cezary Miszta *

Filip Mladenović

Ernest Muci

Rafael Lopes *

Kacper Skibicki *

Artem Szabanow

Joel Valencia



* - pierwsze mistrzostwo w karierze wliczając wszystkie poprzednie kluby



Najbardziej utytułowani piłkarze Legii