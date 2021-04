Zbiórka na oprawę meczu z Podbeskidziem

Czwartek, 29 kwietnia 2021 r. 11:45 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Na ostatni mecz sezonu 2020/21, który zaplanowano na 16 maja, na trybunach będzie mogło pojawić się 25 procent pojemności naszego stadionu. Po zakończeniu meczu odbędzie się dekoracja mistrzów Polski, a następnie feta mistrzowska. Nieznani Sprawcy już teraz szykują z tej okazji oprawę i liczą, że każdy z Was, komu leży na sercu legijny ruch ultras, dołoży od siebie parę groszy.



Zbiórka prowadzona jest TUTAJ, a w ciągu pierwszych kilkunastu godzin udało się zebrać około 5 tys. złotych. "Niezależnie od tego, czy będzie Wam dane być tego dnia na stadionie, czy nie - i tak się spotkamy. Najpierw robimy swoje na trybunach, a potem widzimy się pod stadionem i kontynuujemy świętowanie" - informują NS-i.



"O szczegółach fety poinformujemy wkrótce. Wróćmy jednak na chwilę tam, gdzie nasze miejsce, czyli na stadion. 25% frekwencja, mimo że ch...wa, to jednak o 25% lepsza niż zerowa. Dlatego wszyscy, którzy tego dnia będą na stadionie muszą mieć świadomość, iż reprezentują całą Legię Warszawa. Dlatego wiecie co robimy. I to 4 razy bardziej.



My, jako grupa NS zrobimy wszystko, aby godnie uczcić kolejny tytuł i nasz powrót na trybuny. Jednak abyśmy mogli uczynić to z rozmachem godnym Legii Warszawa, potrzebujemy już teraz Waszego wsparcia. Z pustego wiadomo, że się nie naleje, bo pusto. Więc już dziś startujemy z internetową zbiórką na oprawę. Pamiętajcie, że to Wy tworzycie ruch ultras. Od Was zależy jak tego dnia się zaprezentujemy. Liczymy na Was bardzo mocno i jazda!" - apelują Nieznani Sprawcy.



