Michniewicz: Dziękuję wszystkim swoim zawodnikom

Środa, 28 kwietnia 2021 r. 22:08 Redakcja, źródło: Legia Warszawa

- Nie zostaliśmy mistrzem Polski dlatego, że ktoś zremisował - tak się akurat złożyło, zbieg okoliczności - tylko dlatego, że zdobyliśmy wiele punktów. Chwała zawodnikom i wszystkim ludziom, którzy nam pomagali, całemu sztabowi. Chciałbym podziękować wszystkim ludziom, którzy tworzą drużynę, klub, bo to jest olbrzymi sukces. Wiem, że w Legii jest to jak zwykły dzień w biurze, ale dla mnie jako trenera, który dawno nie cieszył się z tytułu mistrzowskiego, jest to olbrzymie wyróżnienie i wzruszenie - mówi po zdobyciu mistrzostwa Polski trener Legii Warszawa, Czesław Michniewicz.



- Nie oglądałem drugiej połowy meczu, włączyłem dopiero na ostatnią akcję, kiedy piłkarz Rakowa prowadził akcję, a Dziekoński wybronił tę sytuację. Mistrzostwo wywalczone na boisku smakuje lepiej, zwłaszcza w jakiś dramatycznych okolicznościach. O tym się długo pamięta. Dla nas nie ma to jednak większego znaczenia. Spodziewaliśmy się, że ten tytuł zdobędziemy w sobotę. To niczego nie zmienia, w najbliższych meczach będziemy grali o zwycięstwo. Zostały nam trzy mecze do końca sezonu i chcemy zdobyć w nich maksymalną liczbę punktów.



- Sam fakt, że piłkarze oglądali wspólnie tylko połowę meczu Jagiellonii z Rakowem, a potem pojechali do domów, bo rano mamy trening, pokazuje, że nie było w planach żadnego świętowania. Normalnie przygotowujemy się do meczu z Wisłą Kraków. To prestiżowy mecz, więc jego wynik będzie bardzo ważny dla nas i dla kibiców. Dziękuję swoim współpracownikom, bo wiele energii poświęcili, często kosztem rodziny, na te przygotowania. My też siedzieliśmy od rana do nocy, żeby jak najlepiej przygotować drużynę. Najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że najwięcej zawdzięczam drużynie, bo to oni decydują o wyniku, o tym, kiedy się wygrywa mecz. Nie kibice, nie trenerzy, tylko zawodnicy na boisku, i ci, którzy grają, i ci, którzy wchodzą z ławki, a także ci, którzy robią konkurencję na treningach i wywierają presję. To wszystko funkcjonowało bardzo fajnie. Dziękuję wszystkim swoim zawodnikom, którzy pracują ze mną w tym klubie.