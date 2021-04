Młodzież: mecze środowe

Środa, 28 kwietnia 2021 r. 20:40 Raffi, źródło: Legionisci.com

W środę rozegrano dwa spotkania drużyn młodzieżowych. Zespół U14 nie miał łatwego zadania z Bronią Radom, jednak po przerwie, także po czerwonej kartce dla radomian, Legia zupełnie przejęła inicjatywę i wygrała w Radomiu 7-0. Legia U12 podejmowała STF Champion Warszawa i również, szczególnie po przerwie, pokazała się z dobrej strony, podkręcając tempo po bezbramkowej I połowie. W czwartek Legia U17 zmierzy się na wyjeździe z prowadzącym w tabeli CLJ U17 gr. I Stomilem Olsztyn.



Ekstraliga U14: Broń Rqadom 07 0-7 (0-2) Legia U14

Gole:

0-1 23 min. Aleks Płoszka (as. Kuba Solecki)

0-2 32 min. Konrad Kraska (as. Michał Korba)

0-3 52 min. Igor Busz (as. Kuba Nawrocki)

0-4 65 min. Aleksander Iwańczyk (as. Kuba Nawrocki)

0-5 67 min. Michał Reterski

0-6 75 min. Igor Busz (as. Aleks Płoszka)

0-7 78 min. Aleksander Iwańczyk (as. Igor Busz)



Legia: Jakub Misiewicz, Mateusz Różański, Leon Ziętek, Szymon Chojecki Ż, Radosław Czerwiec, Konrad Kraska, Michał Korba, Kuba Solecki, Aleks Płoszka, Stanisław Gieroba, Dawid Ostrowski, Kuba Nawrocki, Aleksander Iwańczyk, Igor Busz, Michał Reterski, Maciej Jeleński

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



Legia U12 - STF Champion Warszawa '09



Legia: Denys Stoliarenko - Aleksander Marciniak, Jan Rodak, Kuba Piaseczny, Ksawery Kopeć, Wojciech Paczosa, Aleksander Badowski, Edouard von Brandt-Etchemendigaray, Mateusz Strzelecki, Iwo Dolega, Kacper Ziółkowski, Vincent Ziętek, Borys Boryszewski

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Artur Dworczyński