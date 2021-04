Komentarze (15)

+ dodaj komentarz

dodaj

Stempe(L) - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Szacun odpowiedz

Juri - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Legia &FCDH

Gezelschap van broers. odpowiedz

Hubi40 - 2 godziny temu, *.com.pl Dziekujemy Bracia z Holandi. Szacun !!!!! odpowiedz

Fan.Grotyńskiego - 2 godziny temu, *.chello.pl Szacunek dla naszych holendreskich Braci! odpowiedz

donek - 2 godziny temu, *.chello.pl Ale mnie przeszly ciary... bedankt vrienden! odpowiedz

Bie(L)any - 3 godziny temu, *.lsas.aero Super Legia Warszawa & Den Haag !!! Prawdziwi Przyjaciele . Pozdrowienia odpowiedz

Pawciu - 3 godziny temu, *.net.pl Nooo - niektorzy pytali o fete... w tym roku odbyla sie w Hadze :) odpowiedz

agos - 3 godziny temu, *.com.pl Wojtek ----płochocin czy ty widzisz to z góry ...... odpowiedz

G. - 3 godziny temu, *.centertel.pl Świętowali huczniej niż w Warszawie... ;) odpowiedz

Kokkkos - 2 godziny temu, *.chello.pl @G. : wlasnie dzialo sie cos w Warszawie wczoraj? odpowiedz

jarecki - 2 godziny temu, *.supermedia.pl @Kokkkos:

trzeba bylo przyjsc i sprawdzić. ale dzis jak nieznani sprawcy nie napisza w Internecie to nawet nie wiecie że można sie cieszyć :D



żenada odpowiedz

Remino - 3 godziny temu, *.orange.pl oż kurde! odpowiedz

wojti - 3 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Rewelacja....szacun odpowiedz

FCB - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Legia & Den Haag 4ever odpowiedz

Misza_Praga - 3 godziny temu, *.plus.pl Świetne:) odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.