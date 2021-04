Zygmunt III Waza ponownie w szaliku Legii!

Tradycji stało się zadość. W czwartkowy poranek, ok. godziny 7:30, prezes i właściciel Legii Dariusz Mioduski, wiceprezes Jarosław Jurczak i przedstawiciel kibiców Maciek Dobrowolski zawiesili na pomniku Króla Zygmunta III Wazy szalik mistrzów Polski. Już w środę wieczorem Most Śląsko-Dąbrowski został podświetlony w czerwono-biało-zielone kolory. Pierwszy raz szalik na królu Zygmuncie zawisł po mistrzostwie w 2013 roku. Od tamtej pory za każdym razem gdy drużyna ze stolicy sięga po najważniejsze krajowe trofeum pomnik zyskuje legijne barwy. Oznacza to, że za nami już siódme ozdabianie Kolumny Zygmunta. fot. Woytek / Legionisci.com

Mrok - 14 minut temu, *.chello.pl Prezes teraz będzie świętował na businessowych lunchach, wieszał szaliczki, dawał wywiady w Forbes a tymczasem czasu przygotowań do pucharów już mu ucieka. Jak wyglądają bajki o super wzmocnieniach z tapety Kucharskiego widzieliśmy po oknie zimowym. Jeden grzał ławę, drugi jak wszedł na boisko to nie wiedział po co, trzeci się obraził a czwarty najpierw odwalił nas z PP po czym się połamał.

Woytek, wrzucaj licznik wstydu, róbmy presję już teraz. odpowiedz

:) - 19 minut temu, *.chello.pl podobno król Zygmunt jako stary warszawiak kibicuje polonii odpowiedz

dfkl - 8 minut temu, *.chello.pl @:):

No to go nieźle nabrali! Nie ma już Polonii, od 2008 roku jest farbowany Groclin działający pod nazwą Polonii. odpowiedz

Sebo(L) - 33 minuty temu, *.master.pl Mistrzostwo Polski stało się faktem,bez potrzeby rozgrywania kolejnych meczów,bez dramaturgii do ostatniej kolejki,bez nerwów. Na 3 kolejki przed końcem mamy komfort psychiczny,co nie znaczy,że mamy teraz odpuszczać każdy kolejny mecz i wpuszczać rezerwowy skład tak jak to miało miejsce rok temu. Jak na prawdziwego MP przystało trzeba godnie zakończyc sezon. Teraz zostaje jednak zasadnicze pytanie kierowane do przezesa i właściciela (L)egii Dariusza Mioduskiego. Co dalej? W perspektywie eliminacji do LM potrzebne są konkretne wzmocnienia. Nie te za free,bo za free to przychodzą do nas takie "asy" jak np.Valencia. Potrzebne są wzmocnienia gotówkowe,za które trzeba wydać trochę "siana". Do wyrwana za dużą bańkę euro z Łudogorca jest Jakub Świerczok,który byłby potężnym wzmocnieniem w lini ataku.Całkiem niezłym piłkarzem grającym na naszych stadionach jest również Makana Baku z Warty,który w ostatnich kolejkach pokazał,że potrafi nieźle przyspieszyć na skrzydle ale również i strzelać gole. Bez dwóch zdań bez wzmocnień nie ma co się znowu łudzić na występy w fazie grupowej pucharów bo rywale niestety sukcesywnie z roku na rok zaczynają nam uciekać niczym pędzące Pendolino. Były kompromitujące porażki z drużynami z Azerbejdżanu,Mołdawii,Kazachstanu,Luksemburga i czas zakończyć to haniebną serię. odpowiedz

Mrok - 1 godzinę temu, *.chello.pl No fajnie, że tradycja podtrzymana ale aż 7 osób potrzebne do wieszania szalika? Może to taki znak-symbol sprawności działania obecnej ekipy przy sterze Legii? odpowiedz

Hubi40 - 2 godziny temu, *.com.pl No i bomba !!!! Teraz na mecz 16 maja i na bulwary !!!!!!!!! odpowiedz

Sobo(L)ew - 2 godziny temu, *.255.243 A kto pały tam zaprosił??? ????????????????Nie było złamania przepisów a dziady chcą zaistnieć w mediach ???????????????? odpowiedz

Hautausmaa - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Zygmunt III Waza - historycznie niestety słaby król. Bez podjazdu do np. Batorego. odpowiedz

Heh - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Hautausmaa: Batory to jeszcze gorszy król. Jeżeli ktoś interesuje się bardziej historią, to wie, że nikt przed nim nie zaniedbał tak gospodarki w kraju i nie zadłużył I RP. Niestety Batory najmował bardzo dużo wojsk zaciężnych. No i to jemu zawdzięczamy otwarcie frontu wschodniego z Rosją, które ostatecznie doprowadziło do rozbiorów ;) Zygmunt III Waza został wybrany jako nawiązanie do dobrze zarządzających Jagiellonów (bliskie pokrewieństwo), po eksperymentach z Walezym i Batorym. Niestety wplątał Polskę w kolejny front po Batorym, czyli Szwecję. Swoją drogą Zygmunt III Waza to pierwszy rządzący Polską co kopał piłkę, kiedy źle się w kraju działo - słynne kopanie w "calcio" kiedy palono zbory protestanckie w Krakowie. odpowiedz

Władeczek - 2 godziny temu, *.netfala.pl 16 razy faken! odpowiedz

Krzysztof - 2 godziny temu, *.jmdi.pl @Władeczek:

Był postój na Orlenie?



Zdrówko wariat! odpowiedz

G. - 2 godziny temu, *.centertel.pl Z roku na rok coraz ich tam więcej na tym wysiegniku. odpowiedz

Zięciu - 50 minut temu, *.centertel.pl @G. : niedługo będą na dwa wjeżdżali :-) odpowiedz

Tomek - 45 minut temu, *.113.189 @Zięciu: Jak widać na zdjęciach już dzisiaj były dwa :):) odpowiedz

MOKOTÓW GÓRNY - 2 godziny temu, *.centertel.pl Tradycji stało się zadość. odpowiedz

:) - 3 godziny temu, *.chello.pl jeszcze puszkę królewskiego było zostawić na cokole odpowiedz

Misza_Praga - 3 godziny temu, *.plus.pl Legia MISTRZ!!!! odpowiedz

