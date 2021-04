Mistrzowska kolekcja w FanStore

Legia Warszawa zaprezentowała kolekcję przygotowaną z okazji zdobycia mistrzostwa Polski w sezonie 2020/21. Wśród nowych artykułów w FanStore znajdziecie bluzy, koszulki, szaliki, kubki i szklanki, plakat, magnes, naklejki i smycz. Ubrania są dostępne w wersjach męskiej, damskiej i dziecięcej. Biała koszulka mistrzowska z dużym pucharem kosztuje 89,99 zł. Dostępna jest także wersja z Kolumną Zygmunta w kolorze białym i czarnym w tej samej cenie. Do wyboru są także trzy rodzaje bluz w cenach 170-200 zł. Klub przygotował również dwa szaliki - jeden klasyczny pasiak, a drugi z dużym napisem Mistrz Polski w cenie 49,99 zł oraz zestawy naklejek po 9,99 zł. Ponadto zostały przygotowane dwa mistrzowskie zestawy . Koszulka + bluza + smycz + szalik + naklejki w zestawie kosztują o kilkadziesiąt złotych mniej niż kupowane pojedynczo. Sprawdź całą mistrzowską ofertę FanStore Sprawdź całą mistrzowską ofertę FanStore

R. - 4 godziny temu, *.chello.pl czarna koszulka bardzo ładna. odpowiedz

:) - 21 minut temu, *.chello.pl @R.: no taka najbardziej zblizona do prawdziwego warszawskiego klubu odpowiedz

