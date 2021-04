Trening nowych mistrzów Polski

W czwartek o godzinie 11 nowi mistrzowie Polski stawili się na boisku treningowym, by kontynuować przygotowania do sobotniego meczu z Wisłą Kraków. Zanim jednak rozpoczęły się zajęcia, krótką przemowę wygłosił trener Czesław Michniewicz . Z mistrzostwem jest jak z piękną kobietą: trudno zdobyć, ale jeszcze trudniej utrzymać przy sobie - powiedział szkoleniowiec i dodał, że na większe świętowanie przyjdzie czas później. Trening nie był zbyt długi i przebiegał w nieco luźniejszej atmosferze niż w ostatnich tygodniach, podczas których zawodnicy byli mocno skupieni na zrealizowaniu głównego celu. W pewnym momencie trenujący na boisku obok piłkarze Legii II pogratulowali oklaskami pierwszej drużynie sukcesu w lidze. Zadowoleni podopieczni Michniewicza podziękowali kolegom z klubu. Fotoreportaż z treningu - 17 zdjęć Woytka Główną część zajęć stanowiła gierka na skróconym polu gry żółci kontra fioletowi. Składy wyglądały następująco: Żółci: Cierzniak - Jędrzejczyk, Wieteska, Hołownia - Wszołek, Gwilia, Muci, Mladenović - Kapustka, Rafael Lopes, Kostorz Fioletowi: Tobiasz - Vesović, Slisz, Boruc - Juranović, Andre Martins, Luquinhas, Cholewiak - Yaxshiboyev, Pekhart, Skibicki W treningu nie uczestniczyli kontuzjowani Igor Lewczuk, Wojciech Muzyk i Artem Szabanow, Joel Valencia oraz trzech młodych zawodników, którzy wczoraj zagrali w pucharowym meczu Legii II (Kisiel, Mosór, Włodarczyk). W związku ze zdobyciem tytułu mistrzowskiego możemy spodziewać się w sobotę kilku zmian w składzie. Najprawdopodobniej doczekamy się debiutu Jasura Yaxshiboyeva , szansę otrzyma także Ernest Muci , choć nie wiadomo czy od pierwszej minuty. Zmiany nie są szykowane w bloku obronnym, ale niewykluczone są w środku pola.

Darek - 1 godzinę temu, *.t-ipconnect.de Nie chcą przedłużyć kontraktu z Lewczukiem to piszą że kontuzja.Chyba że Igor juz wie,że z nim nie przedłużą więc nie chce ryzykować jakiegoś urazu.I dlatego piszą że kontuzja.

Wszołek zapewne chce podwyżkę to ostatnio gra tyle co nic.

Yaxshiboyev musi najpierw zjeść śniadanie żeby miał siłę biegać.

Odnośnie wypowiedzi czesia o pięknej kobiecie.Jak się ma kasę to sama się przyczepi jak pasożyt i nie będzie chciała odejść. odpowiedz

