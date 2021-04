Jan Kozakiewicz mistrzem Polski na 100m stylem klasycznym

Jan Kozakiewicz z sekcji pływackiej Legii Warszawa wywalczył złoty medal na Mistrzostwach Polski seniorów, które odbywają się w Lublinie, w konkurencji 100 metrów stylem klasycznym. W finale MP legionista uzyskał czas 1:01.09 min., co niestety nie daje mu kwalifikacji do IO w Tokio. W porannych kwalifikacjach, Kozakiewicz uzyskał najlepszy wynik: 59,93 sekundy. Nasz zawodnik rywalizować będzie również o złoty medal w konkurencji 50 metrów stylem klasycznym.

