Mladenović: Mistrzostwo po prostu nam się należało

Czwartek, 29 kwietnia 2021 r.

- Jeśli chodzi o liczby, rozegrałem swój najlepszy sezon w życiu. Zawsze dobrze jest wygrać mistrzostwo wcześnie i cieszę się, że potrafiliśmy to zrobić. Wszyscy bardzo się cieszymy, ale na świętowanie przyjdzie jeszcze czas. Do końca zostały nam trzy mecze i chcemy zagrać w nich tak, jak na mistrzowską drużynę przystało - mówi Filip Mladenović w rozmowie z Legia.com.







- Mam nadzieję, że wygramy trzy ostatnie spotkania, potem chwilę poświętujemy, udamy się na zasłużone wakacje i co – wracamy. Mistrzostwo w kontekście całego sezonu po prostu nam się należało, myślę, że śmiało można tak powiedzieć. Jest ono jednak jednym z kilku kroków, bo teraz chcemy w końcu awansować do pucharów – takie stawiamy sobie cele.



- Z racji nowej pozycji mogłem odważniej grać w ofensywie i to znalazło przełożenie na naprawdę niezłe liczby. Nie stawiałem sobie celów indywidualnych, natomiast nie ukrywam, że ze swoich goli i asyst jestem zadowolony. Nie spoczywamy jednak na laurach – każdy z nas jest profesjonalistą i wie, że na boisku ma zostawić absolutnie wszystko. Jeśli gramy na maksa, naprawdę ciężko jest nam zrobić krzywdę.