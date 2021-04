Sportowiec 100-lecia: Trzech legionistów nominowanych

Komentarze (4)

grzesiek - 35 minut temu: Jak dla mnie Adam Małysz bez dwóch zdań.

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com Pilkarz 100-lecia moze byc tylko jeden (z calym szacunkiem dla Lewego i Bonka), s.p. Pan Kazimierz Deyna.

Co do sportowca, to jest ich tylu swietnych i wybitnych ze wybranie tylko jednego jest/bedzie bardzo krzywdzace dla pozostalej reszty. Irena Szewinska, Janusz Kusocinski (rozstrzelany przez hitlerowcow), Tomasz Gollob, Robert L, Ryszard Szurkowski, Tomasz Wojtowicz, Justyna Kowalczyk, to tylko kilku. I kazdy z nich, moim skromnym zdaniem, zasluguje na ten tytul.



Tak czy siak, piekna inicjatywa. odpowiedz

oLaf - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl szermierz ton szpieg nominowany??? ludzie nie mają honoru, naprawdę.



Lato też słabiutki wybór - piłkarz super, ale prezes trochę z korupcją sobie nie dawał rady : (



Reasumując Deyna najlepszy! : )))



odpowiedz

Roma - 4 godziny temu: Jaki by nie był wynik głosowania, piłkarzem stulecia jest Kazimierz Deyna.

