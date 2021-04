Hołownia: Chcemy wygrać wszystko do końca

Piątek, 30 kwietnia 2021 r. 14:06 Woytek

- Czekałem dłużej na swoją szansę i teraz ją dostaję. Gra na w trójce środkowych obrońców bardziej mi odpowiada niż lewa obrona. Jest to ustawienie, w którym możemy wyprowadzać piłkę, a grając nieco bliżej lewej strony boiska mogę szukać wolnych przestrzeni. Cieszę się, że aktualnie jestem bliżej pierwszej jedenastki i gram. Mam nadzieję, że będę grał jak najdłużej - mówi Mateusz Hołownia.



- Po meczu w Gdańsku czułem niedosyt, mimo iż zagraliśmy na zero z tyłu i wygraliśmy. Miałem z tyłu głowy kila błędów indywidualnych, w których mogłem zachować się lepiej. Oglądałem skrót meczu i wyciągnąłem wnioski. Miałem także rozmowę z trenerem, podczas której tłumaczył mi, co można zrobić lepiej, by nie powielać błędów. Mam nadzieję, że w kolejnym meczu będzie lepiej.



- W Wiśle spędziłem cenne pół roku, zdobyłem doświadczenie. Grałem tam jako lewy skrzydłowy, a teraz jestem środowym obrońcą - co pokazuje, że pół roku w piłce to bardzo dużo i wszystko szybko się zmienia. Fajnie będzie zagrać przeciwko swojemu byłemu klubowi. Mocne strony Wisły? W każdym meczu słyną z wysokiego pressingu i są wybiegani, ale trochę brakuje im tego po 70. minucie. Na pewno będziemy chcieli to wykorzystać. Przede wszystkim jednak powinniśmy skupić się na sobie. Mamy mistrzostwo, ale zostały nam trzy mecze i chcemy wszystkie wygrać. To jest dla nas najważniejsze.