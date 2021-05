Plus sezonu

Plus sezonu: Luquinhas

Środa, 26 maja 2021 r. 12:42 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

Po każdym meczu w minionym sezonie przyznawaliśmy legionistom plusy i minusy. Zliczyliśmy nasze noty, aby dowiedzieć się kto zgromadził najwięcej pozytywnych ocen. W tym roku najlepszy okazał się Luquinhas! Wielkie gratulacje.



Brazylijczyk zgromadził aż 18 plusów, a przy okazji nie otrzymał żadnego minusa. Jest to bardzo dobre osiągnięcie, gdyż zeszłoroczny zwycięzca Domagoj Antolić miał na koncie aż sześć minusów. "Luqi" rozegrał w tym sezonie 34 mecze, w aż 53% spotkań jego poczynania zostały ocenione pozytywnie. Miał niewiele gorszych momentów, najczęściej ciągnął grę do przodu oraz pokazywał bardzo dużo jakości. Był to świetny sezon w jego wykonaniu.



Na drugim miejscu w naszej klasyfikacji znalazł się Artur Jędrzejczyk, który otrzymał 17 plusów oraz 9 minusów. Kapitan miał swoje wzloty i upadki, jednak zdecydowanie więcej było tych pierwszych. Był to jego udany sezon w którym potwierdził, że jest ważnym ogniwem w naszej drużynie.



Trzecie miejsce zajął Josip Juranović, który zgromadził 16 pozytywnych ocen oraz tylko 3 negatywne. Po przeciętnym początku w jego wykonaniu było już tylko lepiej. Grał na kilku pozycjach, jest bardzo uniwersalny. Jako wahadło dawał wiele w ofensywie, a jako prawy stoper był pewny w defensywie.



Najwięcej negatywnych ocen otrzymał Tomas Pekhart było ich aż 12. Jednocześnie otrzymał aż 13 plusów. Czech często otrzymywał minusa, gdy kończył spotkanie bez gola. Zdecydowanie najgorszy współczynnik ocen ma Walerian Gwilia, który otrzymał tylko jednego plusa i aż 11 minusów. Nie był to udany sezon Gruzina, który pożegnał się już z Legią.



Najwięcej plusów

1. Luquinhas 18

2. Artur Jędrzejczyk 17

3. Josip Juranović 16



Najwięcej minusów

1. Tomas Pekhart 12

2. Walerian Gwilia 11

3. Artur Jędrzejczyk i Rafael Lopes 9



Końcowe zestawienie plusów i minusów



Luquinhas - 18

Artur Jędrzejczyk - 17 / 9

Josip Juranović - 16 / 3

Filip Mladenović - 13 / 4

Tomas Pekhart - 13 / 12

Bartosz Kapustka - 12 / 6

Andre Martins - 11 / 3

Artur Boruc - 10 / 2

Paweł Wszołek - 10 / 6

Mateusz Wieteska - 9 / 7

Bartosz Slisz - 8 / 7

Rafael Lopes - 7 / 9

Igor Lewczuk - 5 / 4

Artem Szabanow - 5 / 1

Michał Karbownik - 4 / 3

Cezary Miszta - 3

Mateusz Hołownia - 2 / 1

Kacper Kostorz - 2 / 2

Domagoj Antolić - 2 / 4

Kacper Skibicki - 1 / 1

Jose Kante - 1 / 2

Paweł Stolarski - 1 / 2

Maciej Rosołek - 1 / 3

Joel Valencia - 1 / 8

Walerian Gwilia - 1 / 11

Nazarij Rusyn - 1

Mateusz Cholewiak - 1

Szymon Włodarczyk - 1

Ernest Muci - 2

Luis Rocha - 2

William Remy - 2



Powyższa tabela została posortowana w pierwszej kolejności po liczbie plusów, a następnie minusów.



