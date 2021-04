Ramowy terminarz Ekstraklasy 2021/22

Piątek, 30 kwietnia 2021 r. 16:05 Woytek, źródło: 90minut.pl

Ekstraklasa SA opublikowała ramowy terminarz ligowy na sezon 2021/22. Składające się z 34 kolejek rozgrywki rozpoczną się w weekend 24-25 lipca, a ich zakończenie zaplanowano na 21-22 maja 2022 roku.



Wszystkie kolejki zaplanowano na dni weekendowe, ale pojedyncze terminy w środku tygodnia zostały wyznaczone jako rezerwowe. Finał Pucharu Polski odbędzie się w poniedziałek, 2 maja. Zwiększona liczba kolejek w porównaniu z obecnym sezonem ma związek z poszerzeniem ligi do 18 zespołów. Z ligi spadną trzy zespoły, a trzy najwyżej notowane uzyskają szansę walki o europejskie puchary.



Do regulaminu wprowadzono nowy zapis mówiący o zasadach przekładania meczów w przypadku awansu drużyny do rundy play off rozgrywek UEFA. Jeśli klub będzie miał mecz ligowy zaplanowany pomiędzy dwoma spotkaniami pucharowymi, to Departament Logistyki Rozgrywek może na wniosek klubu przełożyć mecz na inny termin po uzgodnieniu z oficjalnym nadawcą.



Kalendarz sezonu 2021/22:



2021:



1. kolejka - 24-25 lipca

2. kolejka - 31 lipca-1 sierpnia

3. kolejka - 7-8 sierpnia

4. kolejka - 14-15 sierpnia

5. kolejka - 21-22 sierpnia

6. kolejka - 28-29 sierpnia

7. kolejka - 11-12 września

8. kolejka - 18-19 września

9. kolejka - 25-26 września

10. kolejka - 2-3 października

11. kolejka - 16-17 października

12. kolejka - 23-24 października

13. kolejka - 30-31 października

14. kolejka - 6-7 listopada

15. kolejka - 20-21 listopada

16. kolejka - 27-28 listopada

17. kolejka - 4-5 grudnia

18. kolejka - 11-12 grudnia

19. kolejka - 18-19 grudnia



2022



20. kolejka - 5-6 lutego

21. kolejka - 12-13 lutego

22. kolejka - 19-20 lutego

23. kolejka - 26-27 lutego

24. kolejka - 5-6 marca

25. kolejka - 12-13 marca

26. kolejka - 19-20 marca

27. kolejka - 2-3 kwietnia

28. kolejka - 9-10 kwietnia

29. kolejka - 16-17 kwietnia

30. kolejka - 23-24 kwietnia

31. kolejka - 30 kwietnia-1 maja

32. kolejka - 7-8 maja

33. kolejka - 14-15 maja

34. kolejka - 21-22 maja