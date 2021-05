Zapowiedź meczu

Pierwszy mecz nowych mistrzów

Sobota, 1 maja 2021 r. 07:15 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

W sobotę Legia rozegra pierwszy mecz jako Mistrz Polski w sezonie 2020/21. Przeciwnikami warszawskiego klubu będzie Wisła Kraków, dla której aktualne rozgrywki są rozczarowujące. Niewykluczone, że tego dnia o swoją posadę grać będzie szkoleniowiec Peter Hyballa.



LEGIA WARSZAWA - WISŁA KRAKÓW

FORTUNA: 1 1.52 X 4.80 2 6.40



Nowi (starzy) mistrzowie



Od środy znamy najważniejsze rozstrzygnięcie ligowego sezonu. Po remisie Rakowa z Jagiellonią stało się jasne, że po raz 16. w swojej historii mistrzami Polski zostali piłkarze Legii Warszawa. Na podsumowanie kończących się rozgrywek na pewno przyjdzie czas, ale bez wątpienia fakt obrony tytułu sprawił, że przed kolejnymi spotkaniami zawodnicy będą mieli dużo lżejsze głowy. Chociaż tak naprawdę ostatnio w ich poczynaniach nie było widać przesadnej nerwowości. Dzięki pewnemu pierwszemu miejscu, trener Czesław Michniewicz będzie mógł w ostatnich spotkaniach zrobić mały przegląd wojsk i dać szansę tym, którzy nie dostawali ostatnio zbyt wiele okazji na grę. Niewykluczone więc, że w sobotę na boisku zobaczymy Ernesta Muciego czy Jasura Yakhshiboeva. Każdy z nich trzyma w sobie spory potencjał, ale z powodu dużej konkurencji w ataku nie mieli okazji zagrać w większym wymiarze czasowym (Uzbek wciąż czeka na debiut).



O ile zmian faktycznie możemy spodziewać się wśród zawodników z pomocy, to jednak blok defensywny powinien pozostać nieruszony. W ostatnich meczach Legia w obronie wyglądała bardzo dobrze, czego efektem jest czyste konto w czterech ostatnich kolejkach. O planowanych roszadach w składzie powiedział na konferencji prasowej Michniewicz, który wykluczył jednak, że dojdzie do drastycznych zmian w ustawieniu. - Mogą być jednak drobne korekty w składzie - możemy zagrać dwoma napastnikami i jednym ofensywnym pomocnikiem lub jednym napastnikiem i dwoma dziesiątkami - zakomunikował szkoleniowiec mistrzów Polski.



fot. Woytek / Legionisci.com



Trwająca seria



W tym roku Legia nie ma sobie równych. Z każdym kolejnym spotkaniem "Wojskowi" przedłużają serię meczów bez porażki, która trwa już od 31 stycznia, czyli niespodziewanej przegranej z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Z Wisłą legioniści także radzą sobie dobrze. O porażce w słabym stylu w Krakowie z marca 2019, kiedy gospodarze wygrali 4-0 mało już kto pamięta. Od tamtej pory Legia trzykrotnie ograła piłkarzy z południa Polski. W 2019 roku 7-0 oraz dwukrotnie w 2020 roku - 3-1 i 2-1.



Kłopoty Wisły



Dla Wisły obecny sezon jest na pewno dużym rozczarowaniem. Przed 28. kolejką krakowianie zajmują 13. miejsce w tabeli, mając zaledwie pięć punktów przewagi nad zamykającą stawkę Stalą Mielec. W tych rozgrywkach grę Wisły można podzielić na dwa etapy - przed zatrudnieniem Petera Hyballi oraz po jego zatrudnieniu. Niemiec zastąpił na stanowisku pierwszego trenera Artura Skowronka w grudniu ubiegłego roku. Przejął drużynę pogrążoną w kryzysie, która mimo wszystko zajmowała 13. miejsce w tabeli. Po zmianie szkoleniowca żadnej poprawy nie widać.



Być może "efekt nowej miotły" można było dostrzec na początku, kiedy piłkarze Wisły atakowali rywali wysokim pressingiem. Grali składzie i ofensywie, o czym mogła przekonać się nawet Legia w 13. kolejce. Wówczas na stadionie w Krakowie gospodarze napędzili przejezdnym sporo strachu. Ostatecznie jednak warszawianie zdołali zgarnąć trzy punkty po trafieniach w końcówce niezawodnego Tomasa Pekharta. Z czasem skończył się pressing, efektowna gra, a zaczęły się spore nerwy na ławce rezerwowych. Hyballa wydaje się być mocno zirytowany wynikami, co jednak nie wpływa dobrze na atmosferę w klubie. Po ostatnim remisie w derbach Krakowa seria niewygranych meczów Wisły podniosła się do pięciu. Upust swoim emocjom dają również kibice. W tygodniu w ośrodku treningowym został wywieszony transparent uderzający w niemieckiego trenera.