Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Wisła Kraków przeprowadzą stacje TVP Sport i Canal+ Sport. Początek meczu o godzinie 15:00. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. LEGIA WARSZAWA - WISŁA KRAKÓW 1 1.52 X 4.80 2 6.40

chrisSiekierki - 2 minuty temu, *.play-internet.pl Dobrze by było jakby pan Trener dał pograć Vesoviciowi . Może też Uzbeka by puścił na pół godziny. Trzeba przetestować zawodników pod kątem następnego sezonu odpowiedz

Michu dawał PAWŁA !!! - 19 minut temu, *.com.pl Paweł Wszołek na boisko !!! odpowiedz

Michu - 29 minut temu, *.centertel.pl Dobrze by bylo jakby klub pomyslal i na ostatni mevz w sezonie zorganizowal telebim ppd stadionem. Bo pewnie biletow nie bedzie w sprzedazy albo sie bardzo szybko rozejda. odpowiedz

Wie(L) un - 50 minut temu, *.18.56 Jechać z milicyjnymi 60tkami 5-0 odpowiedz

Daniel - 54 minuty temu, *.centertel.pl Bedzie sie cos dzialo pod stadionem? odpowiedz

Aldek - 53 minuty temu, *.18.56 @Daniel: pewnie będą filmy ale jakie odpowiedz

Kibic Legii - 55 minut temu, *.com.pl TRENERZE NA DRUGĄ POŁOWĘ OD POCZĄTKU CHCEMY PAWŁA WSZOŁKA NA BOISKU !!! odpowiedz

LEGIA POTRZEBUJE JAKOŚCIOWYCH WZMOCNIEŃ WPROST DO PIERWSZEJ 11 - 1 godzinę temu, *.com.pl Trener Legii ostatnio mówił że przed meczami w rozgrywkach Europejskich Legia potrzebuje wzmocnień na poziomie pierwszej 11 . Choć później dodał iż dobre chociaż będą takie które wzmocnią szeroką kadrę . Widać , że nawet trener zdaje sobie sprawę , że Legii potrzebne są duże wzmocnienia , aby po raz kolejny nie skompromitować się w rozgrywkach Europejskich na pierwszych etapach eliminacji odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Może w po przerwie zobaczymy Veso? Fajnie byłoby by zagrał choćby 20minut. Fajnie, że od pierwszej minuty gra Muci, zobaczymy jak wypadnie zamiast Kapiego. odpowiedz

Janinho - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Trenerze Michniewicz daj szansę debiutu Radosławowi Pruchnik z Legii II. Chłopak z Warszawy wychowanek SEMPa Ursynów rocznik '86 trenera Marka Śledzia. Przyszedł do Legii II, żeby być mentorem dla młodych chłopaków. To by była piękna sprawa gdyby zadebiutował w EKSTRAKLASIE odpowiedz

dejne3 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Janinho: 100% racji najwyższa pora Tego piłkarza sprawdzić za to co robi w Legii II odpowiedz

Lukasz - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Tylko zwyciestwo!!!!! odpowiedz

gLc - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl będą filmy...:-D odpowiedz

arto - 1 godzinę temu, *.146.9 @gLc: ale jakie? odpowiedz

Luk - 1 godzinę temu, *.tmcz.cz @arto: gts gts gts to wiselka k... jest ! odpowiedz

@rto - 50 minut temu, *.146.9 @Luk: a wcześniej: Ch..j go wie. Zaśpiewajmy wiec piosenkę albo dwie: odpowiedz

