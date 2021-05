Komentarze (88)

j - 2 godziny temu, *.chello.pl Gra Legii bez zmian. Kilka przebłysków, ale poza tym nie widzę dużej jakości. Chyba tylko jedna 90 proc. sytuacja Pekharta, trochę szarpał Luqinas i to by było na tyle. Trochę mało jak na Wisłę cienką jak sik pająka. odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Tragedia dziś i kilka ostatnich meczy.Nasi już na wakacjach.Grają taką samą patologię co Juventus.Gdzie z taką gra do Europy.Puchary to nas czekają ale przed TV.Idźcie do domu my nie powiemy nikomu!!!Tragedia odpowiedz

Podaj autora - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Michał: Michaś, wstań zesr.eś się odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com @Podaj autora: jerry, cos mlaskales o kulturze i braku szacunku dla interlokutora? Chyba sam sie zesr@les. odpowiedz

Julon - 2 godziny temu, *.timplus.net Widać było jak na dłoni ile słabych punktów jest w Legii i to na tle słabej Wisły! odpowiedz

Sebo(L) - 2 godziny temu, *.master.pl Niestety kolejny słabiutki mecz Legii.Fajnie,że na 0 z tyłu ale 2 bramki w pięciu meczach z rzędu to chyba ciut za mało. Jest chu.o i tyle. odpowiedz

Nickt - 2 godziny temu, *.chello.pl Taką Legię chcę widzieć. Zero z tyłu. Tak trzymać ???????????????? odpowiedz

Don - 2 godziny temu, *.234.213 Gdzie oni do LE hehe. Padaczka odpowiedz

Lupus - 2 godziny temu, *.centertel.pl Koniec treningu odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Nasza mentalność. Minimalizm, bylejakość , zęby qwa bolą.... odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com @Hiszpan: I ten wieczny "plan minimum". Polska mysl szkoleniowa, i polskia mysl ekspertow tv. odpowiedz

Syn trenera - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Oczy bolą... Dramat z jedną z najsłabszych drużyn... Trochę Wisła pograła presingiem i był problem... Cały mecz. Muci słaby jak cała drużyna.. odpowiedz

Co to za miszcz - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Z czym do ludzi Miszczu Polski gra dno Miszcz z przypadku odpowiedz

Lupuus - 2 godziny temu, *.centertel.pl Jasur nie Jasur ale jest koszmar odpowiedz

Syn trenera - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Wreszcie dawaj Jaszur.. odpowiedz

JACUNHO - 3 godziny temu, *.kampinostelco.pl Czy może mi ktoś wytłumaczyć jak to jest

Zawodnik typu Juranovic wspaniale potrafi dograć z akcji na nos, czego efektem jest moja wściekłość, że chłopakowi znów co poniektórzy zmarnowali asystę, a dziś widzę że pi raz któryś Jura wykonuje rzut wolny, że stojącej piłki i wali w pierwszego obrońcę. Jak to jest możliwe taka niefrasobliwośc w swoim zachowaniu.

Takie niuanse niezależnie od wykonawcy będą drogo nas kosztować w podboju jakiejkolwiek Ligi europejskiej odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 3 godziny temu, *.centertel.pl Ramadanow na boisku. Wreszcie! odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com @vadisodjidjiaofoe: Jakjasieboje! .-) odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Krzeszczu: ja jestem po prostu ciekaw. I w tym momencie mi trochę zaimponował tym wejściem w bramkarza. Widać, że bardzo chce. odpowiedz

Prawdziwy Boniek gra w hondurasie - 3 godziny temu, *.plus.pl Do boju jasur!!! odpowiedz

Ja - 3 godziny temu, *.plus.pl @Prawdziwy Boniek gra w hondurasie: ciekawe czy w ogóle przy piłce będzie uzbek bo za krótko czasu dostał. odpowiedz

Yeti - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Oczy bolą od patrzenia jak dziś gra Mistrz Polski. Masakra... odpowiedz

tumuLec - 3 godziny temu, *.chello.pl A to Puchacz w wisle gra? odpowiedz

Pawel - 3 godziny temu, *.mm.pl Ja rozumiem że Mistrz że luzik. Ale czy Mistrzowi przystoi tak profanować grę? Tak lekceważyć Kibiców? Dla mnie wkłady i tyle. Przykro na to patrzeć. odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com Wieteska jest (klasyk) FATALNY. odpowiedz

Jerry - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Krzeszczu: Cytując Kucharczyka: " sam jesteś fatalny" odpowiedz

Prawdziwy Boniek gra w hondurasie - 3 godziny temu, *.plus.pl @Krzeszczu: Mistrza już mamy a Wieteska nadal niezastąpiony mógł dać mu już odpocząć a spróbować Mosora czy Lewczuka odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com @Jerry: tzn ze ty jestes zachwycony wieteska i jego gra? Zablysnales. odpowiedz

Ja - 3 godziny temu, *.plus.pl @Jerry: Wieteska jest FATALNY ale ile ludzi tyle opinii. odpowiedz

Ja - 3 godziny temu, *.plus.pl @Krzeszczu: Nawet Czesław uważa że Wieteska jest Super :) odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com @Ja: gdybys Czesiowi dal kebaba to tez uwazalby ze ten kebab jest Super :-) odpowiedz

Jerry - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Krzeszczu: Między zachwycony a fatalny jest wiele przymiotników. A jesli chodzi o kilka ostatnich meczów to do Wieteski pasuje jeden - skuteczny. odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.plus.pl @Jerry: skuteczny? Bo na zero z tyłu??? Skuteczny to ostatnio Boruc i Pekhart odpowiedz

Jerry - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Ja: Jesli chodzi o skuteczniść Pekharta to chyba przeoczyłeś kilka ostatnich meczy. odpowiedz

Prawdziwy Boniek gra w hondurasie - 2 godziny temu, *.plus.pl @Jerry: Cóż niektórzy mają tu dobre poczucie humoru brawo :) odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com @Jerry: im wiecej mlaskasz tym wiekszego robisz z siebie pajaca. Skuteczny? Chyba w faulowaniu i prokurowaniu idiotycznych, a czesto niebezpiecznych rzutow wolnych. Fakt, w tym jest skuteczny. A co do reszty kunsztu jakim jest gra w pilke i generalnie gra obroncy, jest FATALNY. odpowiedz

Yaro - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Krzeszczu: Jeśli chodzi o blyszczenie to Ciebie trudno przebić na tym forum. odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com @Yaro: no, a teraz mnie cmoknij, czule, ponizej pasa, jerry. odpowiedz

Yaro - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Krzeszczu: O własnie o takim blyszczeniu była mowa. Kończą się argumenty to zaczynasz blyszczeć swoją kulturą i brskiem szacunku dla interlokutora. odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com @Yaro: jerry, wstań zesr.eś się odpowiedz

Yaro - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Krzeszczu: Kolejny błysk i jeszcze to rozdwojenie jaźni i kompleks oblężonej wieży. Gdybyś tę swoją energię chamstwa przeķół na zarabianie pieniedzy, byłbyś milionerem. W miotaniu obelgami jesteś najlepszy, zatem nie ma co kopać się z koniem. Kończę tę nierówną walkę i tę dyskusję. odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com @Yaro: jerry, wstań zesr.eś się odpowiedz

Ernest muci - albański Messi - 3 godziny temu, *.plus.pl I to by byli na tyle twojej ,,gry". Pokazałeś swój antytalent :) brawo panie dyrektorze !!!Czekam na więcej !!! odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 3 godziny temu, *.centertel.pl Kapustka i Luki wchodzi zamiast młodzieży. Wychodzi na to, że Czesio rzeczywiście chce grać o zwycięstwo. odpowiedz

Antyczesio - 3 godziny temu, *.plus.pl @vadisodjidjiaofoe: Czesław wraca do normalnej 11 tymi zmianami odpowiedz

Zwolennik sprowadzania szrotu - 3 godziny temu, *.plus.pl Chłopak się aklimatyzuje dopiero 1 mecz w podstawowym składzie gra i w dodatku w klasyku z Wisłą to go przeroslo no co :) odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 3 godziny temu, *.plus.pl @Zwolennik sprowadzania szrotu: Więcej takich grajków poprosimy panie Kucharski!! odpowiedz

Ja - 3 godziny temu, *.plus.pl @Zwolennik sprowadzania szrotu: klasa rywala go przytłoczyła jak się dowiedział z kim gramy to był w szoku że w takim klasyku zagra. odpowiedz

:) - 3 godziny temu, *.plus.pl Typowy sparing co tu się spodziewać odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl Mistrz zdobyty to można grać dno i wodorosty. odpowiedz

Prawdziwy Boniek gra w hondurasie - 3 godziny temu, *.plus.pl Muci i talent to dwa różne pojęcia

Jaki klasyk? - 3 godziny temu, *.plus.pl @Prawdziwy Boniek gra w hondurasie: Muci to się nadaje do ,,mam talent" albo x factora odpowiedz

Przecierz Kucharski opisywal go jako albanski Messi, tu na forum piali z zachwytu, a pseudo-ekdperci telewizyjni mowia o nim jako o ogromnym talencie. (o dziwo, nikt go nigdy nie widzial w grze, ale talent jest!). Juz jeden taki wartburg w naszym garazu byl, z tych samych pastwisk.

Zgadzam sie z toba, kolejny pilkarski szajs jakich pelno. Od ilu lat my to przerabiamy....

Zgadzam sie z toba, kolejny pilkarski szajs jakich pelno. Od ilu lat my to przerabiamy.... odpowiedz

wtf - 3 godziny temu, *.chello.pl Do albańskiego Messiego,Kucharski ściągnie nam kampuczańskiego Neymara i Europa jest nasza! odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 3 godziny temu, *.centertel.pl Veso, Skibicki, Kostorz, a zwłaszcza Ramadanev na boisko. Nie ma co czekać. Chcę zobaczyć tego anemika jak gra. Koniec ze strajkiem głodowym. Białoruś ponoć zawojował, a tu zadebiutować nie może. odpowiedz

:) - 3 godziny temu, *.chello.pl Jarek Niezgoda i już 7 - 0 jest.. odpowiedz

Pusia - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Knedel DNO, na ławę z nim odpowiedz

Jaro - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Kuźwa, czy ten Czesiek zabronil im strzelać goli? odpowiedz

? - 4 godziny temu, *.chello.pl Był szpaler bo spóźniłem się? odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 3 godziny temu, *.centertel.pl @?: coś tam było odpowiedz

Farme(L) - 3 godziny temu, *.virginm.net @?: Był... odpowiedz

Jerry - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Póki co Mladenovicia nie ma na boisku. To już któryś mecz z rzędu gdy chłop jest jednym ze słabszych w dużynie. odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 4 godziny temu, *.centertel.pl Kiedy wchodzi Jaksieboje Ramadanew? odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl @vadisodjidjiaofoe: Za trzy tygodnie. Dwa tygodnie jeszcze zaplanował "głodówkę" a tydzien będzie nabierał masy. Jak by nie liczyć, nie zdąży w tym sezonie. odpowiedz

KowaL - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Albaniec na wypas, a nie do Legii, naprawdę zaczijmy się szanować i dość ściągania jakiś ogurasów... odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com @KowaL: Przecierz Kucharski opisywal go jako albanski Messi, tu na forum piali z zachwytu, a pseudo-ekdperci telewizyjni mowia o nim jako o ogromnym talencie. (o dziwo, nikt go nigdy nie widzial w grze, ale talent jest!). Juz jeden taki wartburg w naszym garazu byl, z tych samych pastwisk.

Zgadzam sie z toba, kolejny pilkarski szajs jakich pelno. Od ilu lat my to przerabiamy.... odpowiedz

kermit - 3 godziny temu, *.chello.pl @Krzeszczu: może w tym porównaniu do Messiego chodziło o wałki podatkowe? odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com @kermit: hahahah, rozwaliles mnie :-) Ale chyba masz racje! odpowiedz

czizys - 4 godziny temu, *.234.222 Mucci talent haha dobre odpowiedz

Cypis - 4 godziny temu, *.centertel.pl Slisz biedak swoje 3 kontakty 3 razy lipa

Czy tego nikt nie widzi???

Brak słów! Ci mecz to samo odpowiedz

Pusia - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Znowu kabaret, parodyści i statyści, co to qrwa jest?! odpowiedz

chrisSiekierki - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Dobrze by było jakby pan Trener dał pograć Vesoviciowi . Może też Uzbeka by puścił na pół godziny. Trzeba przetestować zawodników pod kątem następnego sezonu odpowiedz

Michu dawał PAWŁA !!! - 5 godzin temu, *.com.pl Paweł Wszołek na boisko !!! odpowiedz

Michu - 5 godzin temu, *.centertel.pl Dobrze by bylo jakby klub pomyslal i na ostatni mevz w sezonie zorganizowal telebim ppd stadionem. Bo pewnie biletow nie bedzie w sprzedazy albo sie bardzo szybko rozejda. odpowiedz

Wie(L) un - 5 godzin temu, *.18.56 Jechać z milicyjnymi 60tkami 5-0 odpowiedz

Daniel - 5 godzin temu, *.centertel.pl Bedzie sie cos dzialo pod stadionem? odpowiedz

Aldek - 5 godzin temu, *.18.56 @Daniel: pewnie będą filmy ale jakie odpowiedz

Jerry - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Aldek: któż to wie... odpowiedz

Kibic Legii - 5 godzin temu, *.com.pl TRENERZE NA DRUGĄ POŁOWĘ OD POCZĄTKU CHCEMY PAWŁA WSZOŁKA NA BOISKU !!! odpowiedz

LEGIA POTRZEBUJE JAKOŚCIOWYCH WZMOCNIEŃ WPROST DO PIERWSZEJ 11 - 5 godzin temu, *.com.pl Trener Legii ostatnio mówił że przed meczami w rozgrywkach Europejskich Legia potrzebuje wzmocnień na poziomie pierwszej 11 . Choć później dodał iż dobre chociaż będą takie które wzmocnią szeroką kadrę . Widać , że nawet trener zdaje sobie sprawę , że Legii potrzebne są duże wzmocnienia , aby po raz kolejny nie skompromitować się w rozgrywkach Europejskich na pierwszych etapach eliminacji odpowiedz

Wolfik - 5 godzin temu, *.mm.pl Może w po przerwie zobaczymy Veso? Fajnie byłoby by zagrał choćby 20minut. Fajnie, że od pierwszej minuty gra Muci, zobaczymy jak wypadnie zamiast Kapiego. odpowiedz

Janinho - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Trenerze Michniewicz daj szansę debiutu Radosławowi Pruchnik z Legii II. Chłopak z Warszawy wychowanek SEMPa Ursynów rocznik '86 trenera Marka Śledzia. Przyszedł do Legii II, żeby być mentorem dla młodych chłopaków. To by była piękna sprawa gdyby zadebiutował w EKSTRAKLASIE odpowiedz

dejne3 - 5 godzin temu, *.vectranet.pl @Janinho: 100% racji najwyższa pora Tego piłkarza sprawdzić za to co robi w Legii II odpowiedz

Lukasz - 6 godzin temu, *.centertel.pl Tylko zwyciestwo!!!!! odpowiedz

gLc - 6 godzin temu, *.vectranet.pl będą filmy...:-D odpowiedz

arto - 5 godzin temu, *.146.9 @gLc: ale jakie? odpowiedz

Luk - 5 godzin temu, *.tmcz.cz @arto: gts gts gts to wiselka k... jest ! odpowiedz

@rto - 5 godzin temu, *.146.9 @Luk: a wcześniej: Ch..j go wie. Zaśpiewajmy wiec piosenkę albo dwie: odpowiedz

