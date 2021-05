Konferencja pomeczowa

Hyballa: Bardzo ważny punkt

Sobota, 1 maja 2021 r. 17:31 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Peter Hyballa (trener Wisły): To jest przez nas bardzo ważny zdobyty punkt. Kiedy nie potrafi się zdobyć gola, a z tym mamy od jakiegoś czasu problemy, to ważnym jest aby przynajmniej dobrze bronić. To nam się udawało przez 93 minuty. Legia miała swoje szanse i momenty. W pewnym momencie Lis nas świetnie uratował od utraty gola. Staraliśmy się grać w ustawieniu 3-4-3 i dosyć ładnie nam to wyszło. Legia również była bardzo ciekawie ustawiona. Grali z jedną "szóstką" i podwójną "dziesiątką". W ten sposób udało im się zagęścić centrum i utrzymywać tam przewagę.



W pierwszej połowie miewaliśmy nieco trudności. Napastnicy jak Starzyński zbyt wcześnie ciągnęli grę ku środkowi boiska. Mamy swoje pewne słabości. Nie bardzo wychodzą nam kontry, rzuty rożne i utrzymywanie piłki. Zremisowaliśmy jednak z mistrzem i to może okazać się bardzo ważnym punktem w walce o utrzymanie w tym sezonie.