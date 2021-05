Majówka bez goli

Legia bezbramkowo zremisowała w sobotę na własnym stadionie z Wisłą Kraków w spotkaniu 28. kolejki Ekstraklasy. Spotkanie nie obfitowało w zbyt wiele okazji strzeleckich, a najdogodniejszych nie wykorzystał najlepszy strzelec mistrzów Polski i całej ligi - Tomas Pekhart. W pierwszych kilkunastu minutach nieco aktywniejsza była Wisła. Dwukrotnie do sytuacji strzeleckiej doszedł Yaw Yeboah , ale najpierw jego strzał pewnie złapał Cezary Miszta , a potem uderzając z powietrza zabrakło mu celności. Z biegiem czasu gospodarze zaczęli się rozkręcać. Kwadrans po pierwszym gwizdku arbitra swoją szansę miał Ernest Muci . Albańczyk doszedł do bezpańskiej piłki, lecz niestety zabrakło mu odwagi, aby kopnąć ją bez przyjęcia. Ostatecznie spowodowało to, że za moment pojawili się przy nim obrońcy Wisły, którzy od razu mu ją odebrali. Chwilę potem "Wojskowi" wyprowadzili szybką kontrę, która omal nie zakończyła się otworzeniem wyniku. Środkiem pola popędził Muci, podał do Rafaela Lopesa , który wypatrzył po drugiej stronie Filipa Mladenovicia . Serb spokojnie piłkę opanował, przerzucił ją nad bramkarzem i w ostatnim momencie niebezpieczeństwo ekwilibrystycznym wyskokiem zażegnał Michał Frydrych . Potem tempo gry wyraźnie spadło. W szeregi drużyn wkradła się niedokładność, dlatego też brakowało sytuacji strzeleckich. Legionistom udało się poważnie zagrozić Mateuszowi Lisowi dopiero w samej końcówce pierwszej połowy. Wiślacy stracili wówczas piłkę na własnej połowie, co wykorzystał Pekhart. Czech dograł za moment do Bartosza Slisza , który precyzyjnie dośrodkował do czeskiego napastnika. Ten był zupełnie nieatakowany, jednak z jego próbą świetnie poradził sobie bramkarz Wisły. fot. Woytek / Legionisci.com Niedługo po rozpoczęciu drugiej połowy kolejny raz świetnie na linii bramkowej spisał się golkiper Wisły. Lis ponownie wygrał starcie z Pekhartem, chociaż tym razem Czech starał się go zaskoczyć uderzeniem nogą. Najlepszy strzelec Legii huknął lewą nogą z 16. metra i instynktowna obrona Lisa uratowała jego zespół przed utratą gola. Po godzinie gry odgryźli się goście. Po ładnym podaniu ze środka pola sam na sam z Misztą znalazł się Stefan Savić , który wprawdzie trafił do siatki, ale po chwili sędzia zasygnalizował pozycję spaloną Austriaka. Do końca spotkania zabrakło już jakichkolwiek klarownych szans na otworzeni rezultatu. Wartym odnotowania jest jedynie debiut w pierwszej drużynie Jasura Yaxshiboyeva , który wszedł na boisko w 79. minucie w miejsce Rafaela Lopesa.

Goral - 11 minut temu, *.myvzw.com Grac cos grają ale nie strzelają nic, szkoda czasu było to oglądać lipa!!!! odpowiedz

Darek - 26 minut temu, *.chello.pl Pobiegali trochę,oddali 2 celne strzały i to na tyle.Myslałem,że wiecej młodzieży zagra.

Lipa dzisiaj straszna. odpowiedz

Faken - 33 minuty temu, *.play-internet.pl Albańskie Ferrari wyjechało w końcu z garażu,ale bez pisku odpowiedz

W(L) - 1 godzinę temu, *.chello.pl No to dupa już do końca rundy będzie, mistrz jest i koniec poważnej gry.... odpowiedz

123 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Marni pilkarze. Nastepny sezon znowu bez pucharow.

Nawet jak beda transfery. To kto przyjdzie? Zapchaj dziury i uzupelnienia.

Nikt nie wyda paru mln Euro bez gwarancji zwrotu.

Z g... bicza nie ukrecisz.

Tyle. odpowiedz

Grzegorz Żentyca-Grzegorzewski - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Nie ma co wieszać psów na piłkarzach. Najwyraźniej mają zakaz strzelania goli. Dobrze, że pozwolono im nie tracić bramek. Nie wiem, na czym polega ta strategia? Może chodzi o uśpienie czujności przeciwników w rozgrywkach grupowych Ligi Mistrzów? Jeszcze raz gratulacje za tytuł Mistrza Polski! odpowiedz

Marcin - 1 godzinę temu, *.orange.pl Od 2016 roku początek sezonu forma wakacyjna a od października eksplozja formy odpowiedz

Wawa - 1 godzinę temu, *.chello.pl Masakra poziom gry Legii dzisiaj max 1 liga pan Wszołek nie chce przedłużyć kontraktu gwiazda jak mawiają a poziom normalnie 2 ligi witeska dowidzenia jedza dno, slisz słabo mlade na wakacjach to samo Kapustka Michniewicz niestety nie ogarnia tego ,blado widzę europejskie puchary potrzeba 5,6 klasowych zawodników ale Loczek nie ma kasy..... odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Wawa :

Marzę o lidze mistrzów ale to nie jest skład na ligę mistrzów, za ciężcy rywale w trzeciej i czwartej rundzie eliminacji, trzeba zrobić wszystko aby być w lidze Europy, skoro taki Łech tam był w tym sezonie. Na ligę mistrzów to my mieliśmy skład w 2016 Gui

Prijo, Rado i Dzidzia. odpowiedz

Dedi - 2 godziny temu, *.plus.pl Sory dzięki za dużą ilość bramek w lidze ale Tomas to nie jest napastnik na eliminacje pucharów. Lepsi łatwo go upilnują. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Tomas powinien wykorzystac swoją szansę z zamkniętymi oczami. Generalnie mecz bez historii, Wisła przyjechała po punkt i zdobyła go bez większego wysiłku. odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com @Wolfik: Niestety kilka juz takich meczow bylo ostatnio, za wiele i za czesto. Tomek swietnie sie znalazl w sytuacji, najpierw odbierajac pilke a pozniej glowka. Tylko ze sie nie za bardzo przylozyl i walnal prosto w bramkarza. Ktory nota bene dobrze stal i wykazal sie refleksem. Ale rasowy i klasowy napastnik powinienbyl(by) z takiej sytuacji, i z takiej odleglosci strzelic gola. Tomek wisi mi sporo kasy, bo sporo przez ten remis mi ucieklo... :-))

Jak na nasza marna lige jest to okej napastnik, ale na jakiekolwiek rozgrywki poza granicami naszego kraju, coz, no comment. odpowiedz

cyrk - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Cyrk bukmacher liga. Co oni zrobili z tej dyscypliny???? odpowiedz

Krzyś - 2 godziny temu, *.chello.pl Taką grą nie zdobędziecie nowych widzów.

Strasznie to się oglądało. odpowiedz

Marce(L)i - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Krzyś: witam i w 100% się zgadzam. odpowiedz

mareczek - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Mimo,że Jasur grał krótko to podobała mi się jego gra.Widać,że bardzo mu zależało,wykonał kilka udanych dryblingów i był aktywny.Zupełnie inaczej jak Muci,który stał jak słup soli.Aczkolwiek liczę i na jednego i na drugiego ale dzisiaj wg mnie Jasur na plus mimo,że grał zdecydowanie krócej odpowiedz

Sco_71 - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Mareczek: ciekawe jakby zagrał Muci gdyby grał z Kapustka, Luquinasem i Wszolkiem w składzie. odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 2 godziny temu, *.centertel.pl Legia Mistrzem, więc strata punktów nie boli. Za mało młodzieży/nowych grało. Muci/Ramadanow i Miszta to niewiele, biorąc pod uwagę, że wynik był nieistotny. odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com Wedle szlifowanego przez polska mysl szkoleniowa, polskich kibicow, i polskich ekspertow z tv: Plan Minimum. Wykonany.

Minimalizm, amatorka, totalny brak ambicji. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Krzeszczu: Cały czas powtarzam, że to kwestia mentalności. Bez zmiany podejscia, będzie tak czały czas. odpowiedz

c u L t - 2 godziny temu, *.amazonaws.com @Wolfik: tego sie wszyscy obawiali...uff że Jaga nam bardzo pomogła...mogła odpuścić walke aby oddalić nasze mistrzostwo....tak po złości...ale nie Pozdrawiam bez napinek bramkowego Jagi, chyba lubi Legie✨⚽️✨ odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com @Wolfik: Masz w zupelnosci racje. Kolejny dowod, przed chwila przeczytalem wypowiedz jednej z naszych gwiazd, ze brak goli jest spowodowany ustawieniem przeciwnika. No prosze.

A ja w swojej glupocie myslalem ze to wynik bezplciowego futbolu i tragicznemu marnowaniu tych kilku zadkich szans/okazji, ktore czasem sie przytrafiaja. Jak to czlowiek malo wie...

Ale nie wolno chyba nam kibicom za wiele wymagac, bo oznaczalo by to ze nasi pilkarze z trenerem na czele powinni sie wziac ostro za trening. A to by oznaczalo koniec z wiecznie wolnymi dniami, dziadkiem, truchtaniem i odpyeerdalania siatkonogi przez jakis tam morderczy kwadrans. Nie wymagajmy. To tez czesc mentalnosci. odpowiedz

Wwa - 2 godziny temu, *.centertel.pl Od 5 kolejek dwie bramki strzelone w tym jedna z karnego Czesiu co sie dzieje co bedzie w pucharach zatrzymuja nas tuzy ligi Wisla Cracovia Lech odpowiedz

Jacek - 2 godziny temu, *.chello.pl Czesiek wrócił i znowu Legia bez zwycięstwa. Przypadek? Nie sądzę! Ta drużyna już od dawna męczy oczy. Nie ma stylu. Tak jak poprzednie drużyny, które 711 prowadził. Mistrza zdobyli chłopaki dzięki sobie i posianym umiejętnościom, a nie pseudotrenerowi. On ich niczego nie nauczył. Chcemy trenera, a nie poznańskiego frajera! odpowiedz

Michal - 2 godziny temu, *.chello.pl Pańszczyzna odrobiona

To są profesjonaliści

Ps Może za mało zarabiają? odpowiedz

Yeti - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Legia już na wakacjach. Człapali po boisku, zero zaangażowania i pomysłu. Zaczyna się to samo co jest co roku. Za 2 miesiące przyjedzie mistrz Luksemburga i też zremisuje. Dziadostwo! odpowiedz

Rondel - 2 godziny temu, *.centertel.pl Kolejny wspaniały mecz. Aż nie mogę się doczekać ostatnich dwóch. Widać zaangażowanie i chęć pokazania kto tu jest Mistrzem. odpowiedz

Spać - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Dno.. szkoda oczu przed tv. odpowiedz

Rob - 2 godziny temu, *.centertel.pl Rozdawnictwo punktow czas zaczac i dorobic na urlop odpowiedz

