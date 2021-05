3 galerie

Fotoreportaże z Łazienkowskiej

Niedziela, 2 maja 2021 r. 07:38 Woytek, źródło: Legionisci.com

Legia Warszawa zremisowała bezbramkowo z Wisłą Kraków w meczu 28. kolejki Ekstraklasy. Choć był to pierwszy mecz "Wojskowych" w roli nowych mistrzów Polski, to nie mogli na żywo obejrzeć go kibice. Mimo to stadion został otoczony przez szczelne i liczne kordony policji. Kilkadziesiąt radiowozów, policja konna, armatka... Na trybunach zawisła flaga "MISTRZ POLSKI" a na Żylecie transparent "Sebek trzymaj się! PDW".



Zapraszamy do obejrzenia trzech galerii zdjęć z Łazienkowskiej:

Fotoreportaż z meczu - 52 zdjęcia Woytka

Fotoreportaż z meczu - 29 zdjęć Kamila Marciniaka

Fotoreportaż z Ł3 i okolic stadionu - 38 zdjęć Michała Wyszyńskiego