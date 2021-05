Wasze noty

Oceny legionistów za mecz z Wisłą

Poniedziałek, 3 maja 2021 r. 22:21 Woytek, źródło: Legionisci.com

Cezary Miszta otrzymał najwyższą notę za mecz z Wisłą Kraków. Występ bramkarza oceniliście na 3,8 w skali 1-6. Nieźłe oceny uzyskali także Juranović, Andre Martins, i Jędrzejczyk. Najniższa nota powędrowała do Ernesta Muciego - 2,6.



W sumie oceniało 590 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,2.



Miszta 3,8

Juranović 3,6

Andre Martins 3,6

Jędrzejczyk 3,5

Wieteska 3,3

Hołownia 3,3

Slisz 3,3

Luquinhas 3,3

Kapustka 3,1

Yaxshiboyev 3,1

Mladenović 3,1

Rafael Lopes 3,0

Wszołek 3,0

Pekhart 2,9

Muci 2,6