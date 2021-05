Boruc przedłuży kontrakt

Sobota, 1 maja 2021 r. 08:11 Woytek, źródło: meczyki.pl

Artur Boruc zostaje w Legii Warszawa - informuje portal meczyki.pl. 41-letni bramkarz ma w przyszłym tygodniu przedłużyć kontrakt z mistrzami Polski o kolejny sezon. Zawodnik od pewnego czasu prowadził rozmowy z klubem. - Zrobimy wszystko, by został przy Łazienkowskiej. Sam musi także dostosować się do naszych ograniczeń i podjąć decyzję czy tak będzie czy nie - tydzień temu prezes Legii Dariusz Mioduski.



Porozumienie w sprawie nowej umowy oznacza więc, że piłkarz zaakceptował pewną obniżkę. Dotychczas zarabiał w Legii ok 500 tys. euro rocznie.