Sytuacja Wszołka, Vesovicia i rozmowy z napastnikiem Qarabagu

Wkrótce decyzję co do swojej przyszłości podejmie Paweł Wszołek . 29-letniemu pomocnikowi w czerwcu wygasa kontrakt z Legią, a od pewnego czasu pojawiały się informacje o tym, że ma oferty z ligi włoskiej. Z kolei oferta przedstawiona przez Legię nie jest taka, na jaką liczył zawodnik. Według informacji portalu meczyki.pl Wszołek otrzymał propozycję dwuletniego kontraktu z opcją przedłużenia o rok i do poniedziałku ma dać ostateczną odpowiedź. Przy Łazienkowskiej zakładają, że nie uda im się zatrzymać Wszołka i Marko Vesovicia . Jeżeli ten pierwszy nie zaakceptuje nowej umowy, to wówczas rozpoczną się negocjacje z tym drugim. Tak czy inaczej obaj muszą liczyć się z obniżeniem swoich wymagań finansowych. Mahir Emreli na celowniku Legia prowadzi zaawansowane rozmowy z napastnikiem Qarabagu FK Mahirem Emrelim . 23-latkowi po sezonie kończy się kontrakt z azerskim klubem i nie zdecydował się na jego przedłużenie. W tym wypadku porozumienie jest blisko, ale zawodnik ma także oferty z innych klubów. Emreli otrzymał wstępną propozycję kontraktu trzyletniego z opcję przedłużenia o rok.

Ciechanista - 1 minutę temu, *.chello.pl Wszołek + Vedovic to swojego czasu najlepszy duet w lidze. Prawa strona płonęła! Widać było, że obydwaj gracze świetnie się rozumieją. Szkoda będzie stracić taki potencjał. Nie chciałbym widzieć, że w środku sezonu jest dziura(kartki, kontuzje itp) i sztukują pomoc Cholewiakiem. Co do napastnika Karabachu to boję się, że następne pieniądze wyrzucone w błoto. Nie mamy żadnego perspektywicznego wychowanka? odpowiedz

Leśny Dziadek - 5 minut temu, *.centertel.pl Jezeli chodzi o Mahira, trzeba dac czlowiekowi szanse. A generalnie to wazne jest to, zeby w miare szybko wzmocnic sklad kilkoma graczami. A ewentualnie pozniej wybrzydzac i dolaczyc jeszcze np 2 kolejnych. Nie mozna powtorzyc bledow z poprzedniego roku i zimy, gdy lapano ludzi w ostatniej chwili. Nie miejmy zludzen, ,,Messi, czy Lewy,, tu nie przyjda. Nie ten poziom i nie ta kasa, a raczej kasy generalnie brak. Dlatego lepiej pozyskac w miare szybko nowych zawodnikow, i zgrywac zespol przed pucharami i nowym sezonem. Przede wszystkim cieszy, ze wreszcie w klubie jest trener. I jak na razie jego praca przynosi dobre efekty. Teraz poprzeczka pojdzie znacznie w gore. Ale wydaje sie, ze z tym czlowiekiem, szansa na gre w pucharach jest wieksza, niz w poprzednich latach. Trzymam kciuki za zatrzymanie obecnego skladu (oprocz ludzi, z ktorymi trzeba sie rozstac), dobre transfery (biorac pod uwage finanse), ktore wniosa jakosc do zespolu, i awans co najmniej do Ligi Europy, co wreszcie pozwoli nieco zapomniec poprzednie klapy. odpowiedz

Tylko Legia - 12 minut temu, *.chello.pl Zatrzymać veso, takiego walecznego zawodnika nam potrzeba! odpowiedz

Buhaha - 3 minuty temu, *.plus.pl @Tylko Legia: hahahahahahahahaha. odpowiedz

Leśny Dziadek - 16 minut temu, *.centertel.pl Wszolek i Vesovic powinni dobrze przemyslec temat pozostania w Legii. Oprocz kontraktu, dochodza jeszcze premie za PP i MP, oraz kolejne granty, za ewentualne wyniki w pucharach. Pierwszy juz byl za granica i wie, ze w wieku 29 lat ciezko bedzie sie przebic i grac regularnie, drugi jest po powaznej kontuzji. Oczywiscie moga wybrac inna opcje, niz Legia, ale wg. mnie to byloby nierozsadne z ich strony. Tutaj maja jasna sytuacje, zarobisz mniej, ale masz szanse na regularna gre, a gdzies indziej moze byc roznie. A powrotu juz raczej nie bedzie... Tak wlasnie zrobil Artur Boruc, ktory moze jest nieco w innej sytuacji (wiek i klub, ktory zawsze byl jego domem), ale mial podobny dylemat. I super, ze zostal, zwlaszcza ostatnie mecze pokazaly, ze bedzie nie tylko autorytetem w szatni, ale rowniez na boisku. odpowiedz

Kam - 25 minut temu, *.lyse.net W sprawie Wszołka to wyglada jakby było coś z Panathinaikosem na rzeczy. odpowiedz

Robert Szenfeld - 49 minut temu, *.t-mobile.pl Jadą wszyscy na Wszołka, a On i tak swoje robił patrząc obiektywnie, a szeroka kadra się przyda . Forma Marko jest zagadką, ale to jak grał przed kontuzją sprawia, że jest wart każdych pieniedzy. odpowiedz

Juri - 59 minut temu, *.inetia.pl Żarty z tym azerem? odpowiedz

Tarchomin - 55 minut temu, *.orange.pl @Juri: Kogo by nie napisali to i tak Ci nie będzie pasował ???? odpowiedz

Paweł - 11 minut temu, *.mm.pl @Tarchomin : dokładnie, oni to chcą żeby do klubu przychodzil Messi i ronaldo odpowiedz

Kuchy King - 5 minut temu, *.vectranet.pl @Paweł : Ronaldo akurat będzie do wzięcia, bo chce odejść z Juve odpowiedz

