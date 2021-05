Siatkówka

Transmisja meczu SMS PZPS Spała - Legia

Sobota, 1 maja 2021 r. 18:00 Woytek, źródło: Legionisci.com

O godzinie 19:00 w hali przy ul. Niegocińskiej w Warszawie siatkarze Legii rozegrają trzeci mecz w turnieju finałowym o awans do I ligi siatkówki. Rywalem "Wojskowych" będzie SMS PZPS Spała, z którym legioniści rywalizowali już w turnieju półfinałowym rozegranym w Grodzisku Mazowieckim. Wówczas SMS wygrał 3-1, ale to spotkanie nie miało już znaczenia pod kątem awansu do fazy finałowej.



Jeżeli dziś legioniści pokonają rywali, to będą o krok od awansu do I ligi!



Transmisja meczu:







Centrum informacji o siatkarskiej Legii -> legionisci.com/siatka