NS: Koszulki mistrzowskie i piro na fetę

Poniedziałek, 3 maja 2021 r. 11:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kibice będą mogli wrócić na stadion na ostatni mecz sezonu z Podbeskidziem, choć w tym przypadku do dyspozycji fanów będzie tylko 25 procent pojemności stadionu. Po tym spotkaniu odbędzie się świętowanie 16. w historii mistrzostwa Polski dla Legii Warszawa. Aby oprawa meczu, jak również sama feta, wypadła okazale, możecie wesprzeć zbiórkę pieniędzy na ten cel. Ponadto Nieznani Sprawcy prowadzić będą sprzedaż koszulek mistrzowskich z motywem z jednej z opraw przygotowanych w dobie pandemii - "Ultras Legia" na trybunie Deyny (59,99 zł). Kupić będzie można również vlepki (10x10cm - 10 zł za komplet 10 szt.) oraz pirotechnikę - race (25 zł) i ognie wrocławskie (10 zł). Cały zysk ze sprzedaży przeznaczony zostanie na cele ultras.

Sprzedaż prowadzona będzie 14 i 15 maja w Źródełku oraz w przerwie meczu z TSP pod gniazdem. Przewidziana jest również opcja wysyłki - o szczegółach poinformujemy. "Pamiętajcie o jednej ważnej rzeczy. My nie produkujemy tych wszystkich gadżetów, bo jesteśmy niespełnionymi sklepikarzami. Produkujemy abyście mieli możliwość, wesprzeć ruch ultras. Wspomóc Legię i dołożyć swoją cegiełkę do kolejnych opraw, za którymi tak tęsknimy" - informują NS-i.