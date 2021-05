Mioduski: Legia będzie mocniejsza, nie mamy w planie wyprzedaży

- Według mnie Legia będzie mocniejsza. Nie mamy w planie wyprzedaży. Oczywiście, w piłce nigdy nie można być czegoś pewnym na sto procent, ale chcemy się wzmocnić, a nie osłabić. Wiemy, że letnie okienko transferowe powinno wyglądać inaczej niż to zimowe - mówi Dariusz Mioduski w rozmowie z portalem sportowefakty.wp.pl . Prezes powiedział, że rozmowy transferowe z Pawłem Wszołkiem są prowadzone, ale nie wiadomo jak się skończą. - Chcielibyśmy, żeby został z nami, ale z drugiej strony ja go rozumiem. Jeśli dostanie ofertę o wiele lepszą od Legii, to... To jest jego kariera, jego decyzja. - mówi. Podobnie sytuacja wygląda z Walerianem Gwilią , który musiałby zgodzić się na obniżkę. Do Legii nie wróci Artem Szabanow , za którego należałoby zapłacić sporą kwotę. Z kolei wypożyczenie Nazarija Rusyna może być skrócone. W zbliżającym się tygodniu klub będzie rozmawiał z agentem Marko Vesovicia . - Na pewno nie możemy sobie pozwolić na taki kontrakt jak miał Veso do tej pory. To była absolutna czołówka w klubie, natomiast realia trochę się zmieniły. Myślę, że w obecnej sytuacji Veso będzie musiał wziąć część ryzyka w nowym kontrakcie na siebie - mówi prezes Legii. Na których pozycjach Legia musi się wzmocnić? - Na pewno środek obrony, tu nie ma wątpliwości. A zakładając odejście Gwilii, będzie również potrzebny ktoś do pomocy. Na pewno przyda się też konkurencja dla Filipa Mladenovicia. No i napastnik, bo nie chcemy być jednowymiarowi, całkowicie zależni od Tomasa Pekharta - twierdzi Mioduski. Najlepsza Legia od lat? A czy to jest najlepsza Legia od czasu, gdy objął pan samodzielną kontrolę nad klubem? - pyta prezesa Piotr Koźmiński z WP.pl. - Myślę, że tak. Mamy bardzo dobrych zawodników, wiemy jak grać, mamy plan na poszczególny mecz. Grają u nas reprezentanci różnych krajów i wcale nie są to słabe reprezentacje. Naprawdę jest na czym budować. Na wielu pozycjach mamy najlepszych graczy w lidze, a na innych nasi piłkarze są na drugim, góra trzecim miejscu. (...) Jestem przekonany, że teraz mamy na tyle dobry zespół, że wreszcie przełamiemy pucharową klątwę - odpowiada Mioduski.

Chórzysta, ale nie Kaczorowski - 26 minut temu, *.elartnet.pl Zdecydowana część kibiców to zapewne ludzie młodzi, starsi pewnie mają demencję, stąd nie wszyscy znają, pamiętają piosenkę "Słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud..." Pewien fragment brzmiał "...my czekamy już piętnaście [dwadzieścia] lat". Teraz niektórym w głowach się poprzewracało, czasem Legia nie zdobędzie mistrza i już płacz, lament i awantura. Wówczas na wyjazdy jeździli kibice z krwi i kości [Czy wygrywa, czy nie...]. Teraz w białych koszulkach, o suchym pysku w "specialu" i można szpanować, ile to się wyjazdów zaliczyło. Przynajmniej po pysku się nie zaliczy, chyba, że od "swojaka", bo na "przygody"z kibicami rywali nie ma co liczyć. Ci, którzy czekali 23 [24] lata mogą coś na ten temat powiedzieć. Trzymajmy kciuki i do roboty, jak będzie, tak będzie, pomóżmy chłopakom z boiska dopingiem. odpowiedz

chrisSiekierki - 12 minut temu, *.play-internet.pl @Chórzysta, ale nie Kaczorowski: Pamiętam te modły za bramką. Najbardziej utkwiła mi w głowie wersja z 15 latami... było tak blisko. Nawet do przerwy w ostatnim meczu byliśmy mistrzem odpowiedz

Serek - 27 minut temu, *.tpnet.pl Podobno ostatnio wpadł Miodek na trening i powiedział: słuchajcie chłopaki i ty Jędza, standardowo odpadamy szybko w eliminacjach z pucharów i skupiamy się na lidze... odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Nie chce mi się szukać i sprawdzać, ale wydaje mi się, że coś podobnego gdzieś już słyszałem/czytałem. I to było jakoś tak rok temu mniej więcej. odpowiedz

OLaf - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Arek: co roku gada to samo a potem odpadamy z pucharów z klubami z Luksemburga czy Mołdawii, w tym co mówi jest tyle prawdy ile w wypowiedziach krzywoustego Mateusza... odpowiedz

pol - 1 godzinę temu, *.chello.pl Uwierzę ,jak zobaczę. odpowiedz

OLaf - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Ten potomek Szopena żyje w jakimś swoim świecie który jest zupełnie inny od rzeczywistości, co za brednie on wygaduje odpowiedz

Maniek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Kudlaty zawsze gada to, co musi ładnie wybrzmieć. Budujemy zespół itd.... Pier...... lenie. Każdy z Nas marzy, wierzy i pragnie, żeby nasza ukochana Legiunii, na dłużej zaistniałą w pucharach. Co z tego że, kolejny puchar w gablocie jest(super). Ale co dalej? odpowiedz

chrisSiekierki - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Panie prezesie takie teksty to ja słyszę co sezon że się nie osłabimy a potem szybko sprzedajemy 2 zawodników bo łatamy dziurę w budżecie a potem łapiemy kto jest wolny na rynku i łatamy dziury w składzie. odpowiedz

Maniek - 1 godzinę temu, *.chello.pl @chrisSiekierki: Taka właśnie jest polityka (m) iouskiego. Na kim można zarobić, to sprzedajemy bo kasa się liczy. A kim się wzmacniamy? Wiem że pandemia i takie tam ale chcąc zaistnieć w Europie, trzeba trochę z sakiewki wyłożyć. Tyle. odpowiedz

Przemko - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Tak, przełamiemy pucharową klątwę ale nie dlatego, że jestesmy tacy silni a dlatego, że wprowadzono trzeci szczebel pucharów dla europejskich outsiderów, czyli Puchar Konferencji. Awans tam jest obowiązkiem minimum i nie będzie sukcesem. Sukcesem będzie awans do Ligi Europy, o Lidze Mistrzów nie wspominając. odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com A ja bym chetnie widzial kilka sprzedazy. SPRZEDAZY. Nie za friko, chocby nawet za frytki czy paczke fajek, ale sprzedazy.

Dla mnie spokojnie moze sprzedawac Lopesa, Gvilie, Jaksieodpyerdalajeva, i skonczy wypozyczenie (ja)szczura.

I gitara. odpowiedz

chrisSiekierki - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Krzeszczu: Lopesa to bym zostawił. Ale kto kupi takiego Gvilie?? A co do Uzbeka to wpisać mu aneks do umowy że jego praktyki religijne ( ramadan ) nie mogę kolidować z jego pełnym przygotowaniem do meczy. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Krzeszczu: Trudno mówić o sprzedaży skoro zawodnikiem kończą sie kontrakty. Z Twojej listy Lopez ma ważny kontrakt, ale na nim nic nie zarobimy (chyba że osławione 100 tysi za które przyszedł). Nie wiem co z Jasurem - skoro dla niego "głodówka" jest najwazniejsza, nie ma sensu w niego inwestować. Niewypał. A Rusyn - tu temat jest jazny, juz oficjalnie podano, że wypozyczenie zostanie skrócone.



Ciekawe, czy Mioduski i S-ka rozważaja kogoś z naszej ligi. I nie mówię o Poprawie, lecz o zawodnikach wyróżniajacych się. Tak jak było z Mladenoviciem. odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com @chrisSiekierki: dlatego powiedzialem, ze nawet za paczke fajek , byle cos wpadlo:-)

Moze jakies emiraty go wezma?

A co do uzbeka, to szykuja juz jeszcze jednego, zeby pewnie razem mogli odwalac ramadan. I sa juz na tym forum zwolennicy tego posuniecia. Glupota ludzka nie zna granic... odpowiedz

bum - 1 godzinę temu, *.virginm.net @Krzeszczu: Jaksieodpyerdalajev i (ja)szczur to jeden i ten sam zawodnik odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com @bum: No to kamien spadl mi z serca :-))) odpowiedz

Kibolek - 1 godzinę temu, *.it-home.pl MIODUSKI LICHWIARZU załóż PiS maseczke bo zarazasz kłamstwem. Legia już dawno była by potęga gdyby Cię tutaj nie było paserze odpowiedz

chrisSiekierki - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Kibolek : a ty byś wyłożył kasę? I nie bronie absolutnie pana Mioduskiego tylko realnie patrzę na krytykantów odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @chrisSiekierki: No, niestety ale jesteśmy zakładnikami Mioduskich, Rutkowskich i innych. Bo z jednej strony możemy na nich narzekać, ale bez nich kluby by nie przeżyły.



W mojej firmie jeden z prezesów kupił sobie ferrai. Drugi jeżdzi co miesiąc po świecie z rodzinką. A robole jak cięli profile palnikiem czy gumówką tak tną. Od 10 lat. A "plazmę" do wypalania blach kupują odkąd wybudowali hali produkcyjną. Tak się ludziom zmieniają wartości, jak trochę kasy zarobią. odpowiedz

speed - 8 minut temu, *.play-internet.pl @Wolfik: Ty jesteś jak mniemam inteligentny facet.Proszę nie pisz,że "bez nich kluby by nie przeżyły".Naprawdę uwierz mi i Legia w swojej ponad 100-letniej historii radziła by sobie dobrze(jak nie lepiej) i bez Mioduskiego i pewnie Lech bez Rutkowskiego. odpowiedz

VITO L - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Korporacyjny kłamczuch znów konfabuluje. Za kilka miesięcy się wyda. odpowiedz

Lopez - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Miodek dzbanie dlaczego trenerem Legii jest jakiś poznański konfident co ustawiał mecze??! Takie coś powinno mieć zakaz wstępu na Łazienkowską odpowiedz

Jaa - 2 godziny temu, *.centertel.pl Nie klątwę tylko słabi jesteśmy. Drużyna nie ma żadnych perspektyw. Wszystkich młodych sprzedałeś. Następnych nie widać. Pozycja młodzieżowca będzie kulała jak diabli w kolejnym sezonie. Zachwycać się nie ma czym. Jak trafimy 4 razy los na loterii to może się uda ale w żadnym wypadku nie ma widoku żebyśmy mogli awansować odpowiedz

Legiony - 2 godziny temu, *.play-internet.pl A jak ktoś położy 7, 8 mln euro za Pekharta czy Juranovica to pierwszy polecisz po kasę. odpowiedz

Kibolek - 1 godzinę temu, *.it-home.pl @Legiony: 2 mln € za Jure i 1.5 mln € za Pekharda i już ich nie zobaczymy . 7-8 chyba złotych . Bądźmy realistami MIODUSKI LICHWIARZ GOŁODUPIEC odpowiedz

Andreas - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Pieniążki kto ma ten jedzie do Bombaju A kto pieniążków mie ma zostaje w kraju. Człowieku jak nie stać Ciebie na Vesovica to o czym mówimy? Z pustego i Salomon nie maleje. Co roku ten sam problem A transfery też o kant nam potrzeba mózgu drużyny bo kapustka i Luqi to tylko rzemiosło vide 3 strzelone bramki w sezonie w słabej lidze. Stoperzy tak ale nie Poprawa. odpowiedz

:) - 2 godziny temu, *.plus.pl Mioduski chyba za długo świętował mistrza bo gada jakby był pijany:) odpowiedz

Prawdziwy Boniek gra w hondurasie - 2 godziny temu, *.plus.pl @:): Kiedy ten człowiek w końcu się ogarnie i powie prawdę? Na razie to same kawałki frajerskie opowiada i to co ludzie chcą usłyszeć. Chyba mu drogie alkohole z loży VIP nie służą. odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.orange.pl Oby panie Dariuszu, oby.... odpowiedz

Normalny człowiek - 2 godziny temu, *.chello.pl Nie wierzę w ani jedno pana słowo odpowiedz

