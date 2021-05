Hołownia: Brak goli wynika z ustawienia naszego rywala

Sobota, 1 maja 2021 r. 17:18 Wiśnia, źródło: Canal+ Sport

- W ostatnich meczach nie strzelamy goli, co wynika trochę z ustawienia naszych przeciwników. Wychodzą takim samym ustawieniem co my, jest wtedy takie lustrzane odbicie. Trochę nam to nie ułatwia gry, stwarzamy sobie mniej sytuacji. Ostatnio jednak zwyciężaliśmy i graliśmy przede wszystkim na zero z tyłu, co jest dużym pozytywem - powiedział po meczu z Wisłą Mateusz Hołownia.



- To moje pierwsze mistrzostwo, więc tym bardziej cieszę się, że zdobyłem je tutaj w Legii. Jestem w klubie już 12 lat i jestem szczęśliwy z tego powodu. Zostały nam jeszcze dwa mecze i chcemy skończyć sezon z sześcioma punktami więcej.



- Czuję się dobrze na mojej pozycji. Pasuję mi taka gra, kiedy jesteśmy w formacji z trójką obrońców. Kiedy będziemy jednak grali czwórką, to oczywiście dobrze mi będzie na klasycznej lewej obronie.