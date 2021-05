Boruc: Jeżeli prezes powiedział, że zostaję... to pewnie tak jest

- Zdobyty tytuł smakuje dla mnie tak samo jak ten ostatni zdobyty z Legią. W sumie to każdy sukces smakuje podobnie. Troszeczkę musiałem na niego czekać, bo 19 lat, a to szmat czasu. Opłaciło się jednak wrócić do Warszawy i spędzić tutaj kolejny rok. Szkoda, że nie było w tym wszystkim kibiców. Nad tym ubolewam najbardziej i mam nadzieję, że lada chwila się to zmieni - powiedział po meczu z Wisłą Artur Boruc . - Słyszałem, że prezes powiedział, że jestem bliski przedłużenia kontraktu... Jeżeli prezes tak powiedział, no to pewnie tak jest. Poczekajmy jeszcze chwilę i niebawem wszystkiego się dowiemy. - Pracowaliśmy nad tym wszystkim już w Dubaju, gdzie był spory nacisk na grę w defensywie. Teraz to procentuje, bo tracimy mało bramek z czego się bardzo cieszymy. Każdy mecz, czy wygrany czy przegrany, daje bodźca do dalszej pracy. Nie było jednego spotkania decydującego o mistrzostwie. To każdy pojedynczy był tym, co budowało nas jako mistrzów. Trzeba celebrować takie momenty, żeby się to wszystko nie przejadło. Należy się jednak cieszyć, że tyle trofeów Legia zdobyła w ostatnich latach. Na puchary mamy jeszcze trochę czasu. Trzeba się do nich dobrze przygotować i walczyć z całych sił. Czy mamy już na tyle szeroką kadrę, aby w nich walczyć? Nie mi to oceniać. Wszystko zweryfikuje boisko. Pożyjemy i zobaczymy. Czy Czarek Miszta jest najbardziej utalentowanym bramkarzem, z którym pracowałem do tej pory? Nie chcę żeby popadł w samozachwyt, ale... tak.

Polski - 1 godzinę temu, *.vodafone-ip.de 25 lat temu nosiłem repliki koszulek z nazwiskami naszych "gwiazd". Potem zrozumiałem że Legia to My, a nie kopacze dla których to miejsce pracy. Ale On jest inny. On zawsze był jednym z Nas. Cieszę się że jest. I zasłużył na szacunek. Szkoda że trafił na taki czas bo gra bez kibiców to porażka. Artur dzięki za wszystko odpowiedz

SEBO(L) - 2 godziny temu, *.76.0 Bodziec do pracy (piłkarza) to nie jest samo przyjście do pracy,i wzięcie udziału w treningu przez dwie godziny (czasem i tyle nie trwa). Bodziec do pracy objawiałby się np. zostawaniem po treningu i ćwiczenie np. dośrodkowań,strzałów, ich precyzji i techniki,ułożenia do nich stopy (podstawa),rzutów wolnych,a nie wykonaniem tego w czasie normalnych zajęć w ilości np. po 15 powtórzeń na osobę. To byłby widoczny element chęci do pracy,doskonalenia czegoś. A tak? Po meczu wolne,przygotowania do meczu typu 2 godzinki w pracy i do domu,i sam mecz/mecze,gdzie podczas niego żadnego zagrożenia z rogów,rzutów wolnych nie umie nikt wykonać z zagrożeniem bramki (nie licząc wjazdowej na stadionie, bo w ich okolicy ląduje piłka),o strzałach celnych i groźnych z dystansu nie wspominając. To jak objawia się ten bodziec do pracy,i jak efektywna jest ta praca,skoro potem,przez ponad 7 godzin grania padają raptem 2 gole?? Tym ,że te paździeżowe ekipy nie strzelają nam goli? No,dużo jak na mistrza... odpowiedz

Legiunia - 3 godziny temu, *.plus.pl Boruc, Fabiański, Szamo, Majecki, Mucha, Kuciak, Kowalewski, Malarz, i pewnie jeszcze kilku innych. Legia ma szczęście zarówno do młodych jak i doświadczonych bramkarzy. Czas by zawodnicy z pola mieli taką renomę jak bramkarze. Czasem tak było ale to zdecydowanie za mało. Nie zawsze mam czas na oglądanie meczów ale jak oglądam to widzę taką sytuację: gdyby nigdy e Artur to jeszcze byśmy mistrza nie mieli. Artur ma wszystko: umiejętności, doświadczenie i szczęście. Po prostu mistrz odpowiedz

Pawcio - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Artur my sie juz ponad 3 lata szykujemy do tych pucharow.. jakos bezskutecznie odpowiedz

Korek - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Pawcio: niewinne sprostowanko; do "tych pucharów", to my się szykujemy już od czterech lat! Oczywiście, z głównym sternikiem Miodowym. Jak ten facet potrafi poprowadzić łajbę przez największe odmęty, to aż dech zapiera... odpowiedz

