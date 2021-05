Młodzież: mecze weekendowe

Sobota, 1 maja 2021 r. 19:30 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi zremisowali 2-2 z Lechem Poznań. Zespół U16 zwyciężył 12-2 Wisłe Płock, a gracze o rok młodsi wygrali 5-1 na boisku Jagiellonii. Legia U14 pokonała 4-0 STF Champion Warszawa. Także młodsze zespoły Akademii i LSS poradziły sobie z bardszo dobrej strony. Juniorzy CWKS pokonali 3-0 Płońską Akademię Futbolu w meczu na szczycie I ligi mazowieckiej U18.



CLJ U18: Legia Warszawa 2-2 (1-1) Lech Poznań

Gole:

1-0 32 min. Igor Strzałek (as. Wiktor Kamiński)

1-1 38 min. Jakub Antczak (as. Jędrzej Strózik)

2-1 78 min. Wiktor Kamiński b.a.

2-2 79 min. Hubert Szulc b.a.



Strzały (celne): Legia 15 (6) - Lech 5 (2)



Od 14. minuty Lech grał w 10 po czerwonej kartce Walisia za faul taktyczny na Wiktorze Kamińskim)



Legia: Maciej Kikolski [04] – Szymon Bednarz [04], Marcel Myszka, Damian Urban – Kajetan Staniszewski (65' Hubert Derlatka), Igor Strzałek (65' Michał Kochanowski), Patryk Pierzak (Kpt), Kacper Imiołek (86' Łukasz Rytelewski) – Jordan Majchrzak [04], Wiktor Kamiński [04], Kacper Skwierczyński (65 min. Bartosz Wicenciak). Rezerwa: Jakub Kowynia, Bartosz Ślendak, Jerzy Munik

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Filip Raczkowski



Legia U16 12-2 (6-0) Wisła Płock 05

Gole:

1-0 6 min. Tomasz Rojkowski (as. Oskar Lachowicz)

2-0 8 min. Filip Borowski (as. Lucio Ceci)

3-0 14 min. Szymon Grączewski (as. Filip Borowski)

4-0 20 min. Lucio Ceci (as. Tomasz Rojkowski)

5-0 23 min. Kacper Rojkowicz (as. Lucio Ceci)

6-0 30 min. Tomasz Rojkowski (as. Filip Borowski)

7-0 53 min. Kacper Rojkowicz (as. Ignacy Morawski)

8-0 56 min. Tomasz Rojkowski (as. Filip Borowski)

9-0 70 min. Kacper Rojkowicz b.a.

10-0 76 min. Tomasz Rojkowski (as. Oskar Lachowicz)

10-1 77 min. Antoni Zasada (głową)

10-2 84 min. Mateusz Tomczyk

11-2 86 min. Igor Szostek (as. Tomasz Rojkowski)

12-2 89 min. Kacper Rojkowicz (as. Roman Zhuk)



Legia: Antoni Wodzicki (59' Tomasz Zieliński) – Bartosz Krasuski (68' Szymon Gaj), Ignacy Morawski (74' Igor Szostek), Kajetan Pysz [06], Lucio Ceci (74' Kacper Stankiewicz) – Filip Rejczyk [06] (59' Benedykt Piotrowski), Oskar Lachowicz, Kacper Rojkowicz – Filip Borowski (70' Gracjan Gawroński), Szymon Grączewski (70' Roman Zhuk [06] Ż), Tomasz Rojkowski [06]

Trener: Artur Kalinowski, II trener: Tomasz Bąbel



CLJ U15: Jagiellonia Białystok 1-5 (0-3) Legia Warszawa U15

Gole:

0-1 24 min. Mateusz Sitek (as. Karol Kosiorek)

0-2 28 min. Kacper Bogusiewicz (as.Sitek)

0-3 50 min. Mateusz Sitek (as. Jakub Grzejszczak)

0-4 35 min. Piotr Zieliński (as. Jakub Kowalski)

1-4 55 min. Jan Faberski

1-5 58 min. Mateusz Szczepaniak (karny)



Legia: Hubert Nowak (41' Aleksander Mickielewicz) - Karol Kosiorek (50' Oliwier Olewiński), Bartosz Dembek (50' Jakub Żewłakow), Rafał Boczoń, Jakub Grzejszczak (61' Adam Bąkiewicz) - Maciej Saletra (63' Maciej Złotkowski), Fryderyk Misztal, Kacper Bogusiewicz - Piotr Zieliński (50' Mateusz Szczepaniak [07]), Mateusz Sitek (60' Przemysław Mizera), Jakub Kowalski

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Zdecydowana dominacja legionistów, którzy w tej rundzie kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa w lidze i sparingach. Może zaskakiwać, ale tylko po części, potężna liczba legionistów z rocznika 2006 powołanych na zgrupowania reprezentacji Polski, Selekcjoner Lasocki zdecydował się na sprawdzenie aż 14 (!) legionistów (w tym 4 grających w starszym roczniku). Szybka i agresywna, pełna udanych pojedynków 1 na 1 gra Legii U15 musi się jednak podobać.



Legia U14 4-0 STF Champion Warszawa 07

Gole:

1-0 6 min. Igor Busz (as. Stanisław Gieroba)

2-0 50 min. Konrad Kraska (as. Alex Cetnar)

3-0 52 min. Konrad Kraska (as. Michał Korba)

4-0 56 min. Stanisław Gieroba (as. Maciej Jeleński)



Legia: Jakub Misiewicz - Mikołaj Kotarba, Szymon Chojecki, Antoni Wasiak-Libiszowski, Radosław Czerwiec - Jan Leszczyński, Aleksander Iwańczyk (Kpt), Igor Busz - Alex Cetnar, Aleks Płoszka, Stanisław Gieroba, Dawid Ostrowski, Leon Ziętek, Kuba Nawrocki, Michał Reterski, Maciej Jeleński, Michał Korba, Konrad Kraska

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



Escola II Varsovia 08 - Legia U13



Legia: Marcel Grzejda, Daniel Wyrozumski, Oliwier Puto, Mikołaj Jasiński, Adam Niewiadomski, Marcel Kiełbasiński, Pascal Mozie, Bartłomiej Leszczyński, Daniel Foks, Artur Sikorski, Szymon Rusin, Filip Nieckarz, Norbert Merchel [09], Maciej Chojnowski

Trener: Rafał Klimkowski, II trener: Mateusz Ludwiniak



Legia LSS U12 - Turbo FA II 08



Legia LSS: Piotr Keller, Patryk Parol, Aleksander Dworski, Lena Korczyńska, Omar Sawo, Wiktor Manasterski, Bartosz Harazim, Mateusz Sutkowski, Krystian Wróblewski, Antoni Rybarczyk, Jakub Szymaniak, Jakub Podlecki

Trener: Arkadiusz Borowy, II trener: Krzysztof Krakowski



Legia II U12 (LSS U11A) - Unia Warszawa 09



Strzały (celne): LSS 16(9) - Unia 14(7)



Legia LSS: Dawid Ciborowski, Jakub Pływaczewski, Jakub Rogalski, Kacper Wiśniewski, Michał Zubrzycki, Jan Andrzejak, Ignacy Boniński, Filip Dmowski, Jakub Nowacki, Wiktor Wach

Trener: Piotr Chmiel, II trener: Siergiej Czerniawski



Legia U11 - Błonianka Błonie 10



Legia: Franciszek Golański, Oskar Putrzyński, Aleksy Chmielewski, Dawid Rodak, Antoni Błoński, Oliwier Pruszyński, Filip Hołowiński, Tymon Płoszka, Xawery Eichler, Jacek Dobrzański, Mateusz Pawłowski, Igor Brzozowski

Trener: Mateusz Legierski, Mateusz Majewski



SEMP II Ursynów 11 - Legia U10



Strzały (celne) II połowa: SEMP 5(4) - Legia 46 (26)



Legia: Oliwier Frąckiewicz, Stefan Podgórski, Filip Wancerz, Bartosz Gawryś, Szymon Wlazło, Fryderyk Paprocki, Michał Kuć, Cyprian Lipiński, Radosław Maćkowski, Stanisław Ziętek, Maksymilian Albrecht

Trener: Łukasz Listwan, II trenerzy: Tymoteusz Neuff, Michał Konieczny



Płońska Akademia Futbolu 03 0-3 UWKS Legia 03

Gole:

0-1 Kacper Polak

0-2 Kacper Polak

0-3 Antoni Sidor (z karnego po faulu na Michale Raku)



CWKS Legia: Mateusz Zalega - Bazyli Grabiec [04], Kacper Kubiszer (46' Filip Grygorczuk), Kacper Romanowski, Mirosław Tymczyszyn (46' Marcin Staszyc) - Jan Kołodziejski (70' Stanisław Kucharski), Sławomir Tymczyszyn, Oganes Kazaryan (46' Michał Rak), Kacper Cetlin (46' Antoni Sidor [04]), Maksymilian Dobosz (46' Karol Gozdalik) - Kacper Polak

Trener: Łukasz Winek