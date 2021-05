Raków zdobywcą Pucharu Polski

Niedziela, 2 maja 2021 r. 17:52 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Raków Częstochowa wywalczył Puchar Polski w sezonie 2020/2021, dzięki czemu zapewnił sobie występ w 2. rundzie eliminacyjnej Ligi Konferencji Europy. Wprawdzie zespół z Częstochowy już wcześniej uplasował się na medalowej pozycji w ligowej tabeli, ale wówczas by grał od rundy 1. Oznacza to jednocześnie, że prawo do gry w europejskich rozgrywkach zyska 4. drużyna Ekstraklasy. Jest to pierwsze w historii trofeum zespołu Rakowa.



Puchar Polski