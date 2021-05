29. kolejka Ekstraklasy. Podbeskidzie blisko spadku

Komentarze (25)

Prawy sierpowy - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Szkoda żeby Podbeskidzie spadło, przecież jeszcze parę lat temu z Bielskiem mieliśmy mocną sztamę. Zagłębie do tej pory chyba ma z nimi zgodę więc czemu nie mielibyśmy odnowić starej przyjaźni? odpowiedz

Żmija - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Prawy sierpowy: wszystko ok tylko kluby pomyliłeś... Zagłębie trzyma się ze Stalą... odpowiedz

Ha - 45 minut temu, *.plus.pl @Prawy sierpowy: ??? odpowiedz

Kwas70 - 3 godziny temu, *.oktv.se Fajnie by bylo jak by w ostatnim meczu legia wybila z glowy podpizdziu bielsko biala ekstraklase tak 5 lub 6 do zera. odpowiedz

Bierrutt - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Kwas70: Legia odpowiedz

OLaf - 9 godzin temu, *.tpnet.pl Ta nasza Ekstraklapa to porażka jak tak słaby zawodnik jak Michał Fatalczyk potrafi strzelić bramkę... odpowiedz

Pawel - 13 godzin temu, *.net.pl Walcza o 4 miejsce a i tak odpadna w 1 gora 2 rundzie.... odpowiedz

Komentator - 07.05.2021 / 14:03, *.vectranet.pl Podpiździe Bielsko Biała ma fajny stadion i tego żal.

Fajnie jak by w ekstraklasie obiekty miały poziom.

odpowiedz

Władeczek - 07.05.2021 / 14:20, *.netfala.pl @Komentator: Faken ja jednak wolałbym, żeby Podpsicie spadło. odpowiedz

Warrior - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Władeczek: Ja tez odpowiedz

Prawdziwy Boniek gra w hondurasie - 07.05.2021 / 12:56, *.plus.pl Kiedyś mecze z takimi rywalami to było 7:2 z siarka czy 5:0 w Mielcu albo 5:0 z bodajże z GKS sokół Tychy a teraz z takimi przegrywamy praktycznie co sezon jak 0:3 w Niecieczy. I zadowalaja nas wymeczone zwyciestwa. Żenada :/ powinniśmy pokazać kto tu rządzi i 2 ostatnie mecze wygrać różnica 4-5 goli. A co do spadkowicza do Podbeskidzie powinno spaść a w pucharach Piast Gliwice niech zagra. odpowiedz

Albo kłamiesz albo masz sklerozę - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Prawdziwy Boniek gra w hondurasie: Nigdy z Siarką nie wygraliśmy 7-2, nie kłam. 5-0 w Mielcu i Sokołem to też bzdura. Z Siarką było 6-3, a z Polonią 7-2. odpowiedz

Prawdziwy Boniek gra w hondurasie - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Albo kłamiesz albo masz sklerozę: siarka Legia 2:7 sezon 95/96 stal mielec Legia 0:5 też 95/96 na wiosnę. odpowiedz

Prawdziwy Boniek gra w hondurasie - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Albo kłamiesz albo masz sklerozę: https://youtu.be/wH-e5nPmO64 odpowiedz

Skleroza nie boli - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Prawdziwy Boniek gra w hondurasie: Sprawdziłem, masz rację, przepraszam. To mnie się zapomniało ale wyniki które przytoczyłem też padły. Jeszcze było 5-0 w Katowicach z GKS i chyba 6-1 we Wronkach z Amicą z tych wyższych. odpowiedz

Prawdziwy Boniek gra w hondurasie - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Skleroza nie boli: Zgadza się do tego były też 5:0 z Groclinem w debiucie Smudy i 6:1 że stomilem za Okuki fakt nie beniaminki akurat ale takie drużyny się kiedyś lało jak się chciało nie to co teraz. odpowiedz

Przemko - 07.05.2021 / 10:17, *.netfala.pl Pozostaje kwestia spadkowicza oraz kwestia 4. miejsca i ostatniego reprezentanta w europucharach. Osobiście wolałbym, żeby spadło Podbeskidzie, dlatego jeśli Legia (która o nic już nie gra) przegra ze Stalą, wyjątkowo nie będę narzekał :-) odpowiedz

Student_L - 07.05.2021 / 12:23, *.play-internet.pl @Przemko: a ja raczej oczekuję zwycięstwa i godnego rewanżu za poprzedni nie fartowny mecz. Każda porażka Legii nie może być akceptował a dla kibica.

Słuszna uwaga do stwierdzenia że tylko spadkowicza trzeba wyłonić. Walka o puchary i wicemistrzostwo jest również ciekawa. odpowiedz

jbb - 07.05.2021 / 09:15, *.237.198 kogo chcecie jako spadkowicza:

TSP czy Stal? odpowiedz

:) - 07.05.2021 / 10:52, *.t-mobile.pl @jbb: legie odpowiedz

Felek - 07.05.2021 / 11:58, *.netfala.pl @:) : I co wy byście bez tej Legii zrobili??? Mecze z Legią przecież to dla was mecze sezonu. odpowiedz

Ja - 07.05.2021 / 12:16, *.plus.pl @Felek: dokladnie odpowiedz

Ja - 07.05.2021 / 13:02, *.plus.pl @:) : Gdyby nie Legia to nikt by nie oglądał tej ligi a poza tym nikt nas nie lub począwszy od PZPN Bońka i komisji ligi itd. zawsze każdego cieszy naszą porażka nikt tyle emocji nie wzbudza co my w kazdym mieście to jest wydarzenie że przyjeżdżamy pewnie nawet c+ by zrezygnował z praw transmisji ekstraklapy. odpowiedz

:) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Ja: no to wisle odpowiedz

Hakon - 40 minut temu, *.plus.pl @Ja: 10/10

Mimo iż jestem tylko kibicem z dalekiego miejsca. odpowiedz

