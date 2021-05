Młodzież: mecze sobotnie

Sobota, 22 maja 2021 r. 20:59 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy młodsi wygrali 1-0 z Ursusem i zmniejszyli do 3 punktów stratę do liderującej Jagiellonii. Zespół U16, po początkowych kłopotach, dzięki dobrej grze w II połowie pokonał 5-0 STF Champion i utrzymał prowadzenie w tabeli ligowej. Legia U14 po golach straconych w końcówce zremisowała 4-4 z Varsovią. Ciekawy był również pojedynek drużyn o rok młodszych na boisku Varsovii. Legia U11 bardzo dobrze spisuje się na turnieju "Salt Mine Cup" w Wieliczce. Spotkania ligowe, ze zmiennym szczęściem, rozegrały też drużyny LSS.



CLJ U17: Legia Warszawa 1-0 KS Ursus 04

Gole:

1-0 32 min. Jakub Rutkowski (z dystansu, as. Patryk Bek)



Legia: Jan Sobczuk [05] – Marcel Krajewski (46' Marcel Ruszel), Kacper Wnorowski, Sebastian Kieraś, Jakub Rutkowski – Bartosz Mikołajczyk [05](62' Bartosz Dziemidowicz), Kacper Knera, Patryk Bek – Wiktor Puciłowski [05](84' Maciej Bochniak [05]), Szymon Siodłowski [05] (65' Maksymilian Stangret [05]), Maddox Sobociński

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Norbert Misiak



STF Champion'05 0-5 (0-1) Legia U16



Gole:

0-1 44 min. Tomasz Rojkowski b.a.

0-2 49 min. Tomasz Rojkowski as. Szymon Gaj)

0-3 69 min. Roman Zhuk (głową, as. Franciszek Saganowski)

0-4 82 min. Lucio Ceci (głową, as. Franciszek Saganowski)

0-5 86 min. Tomasz Rojkowski (as. Kacper Rojkowicz)



Strzały: Champion 13 (8) - Legia 18 (11)



Legia: Antoni Wodzicki – Szymon Gaj (81' Igor Szostek), Ignacy Morawski (65' Kacper Stankiewicz), Bartosz Krasuski, Franciszek Saganowski – Kajetan Pysz [06](71' Kacper Rojkowicz), Filip Rejczyk [06], Szymon Grączewski (58' Roman Zhuk [06]) – Filip Borowski (78' Gracjan Gawroński), Lucio Ceci, Tomasz Rojkowski. Rezerwa: Hubert Nowak [06](br)

Trener: Artur Kalinowski, II trener: Tomasz Bąbel



UKS Varsovia 07 4-4 (0-3) Legia U14

Gole:

0-1 21 min. Alex Cetnar (as. Radosław Czerwiec)

0-2 23 min. Stanisław Gieroba (as. Alex Cetnar)

0-3 35 min. Aleksander Iwańczyk (as. Mateusz Różański)

0-4 53 min. Stanisław Gieroba (rzut karny)

1-4 65 min.

2-4 69 min.

3-4 71 min.

4-4 73 min.



Legia: Jakub Misiewicz, Marcel Grzejda [08] - Mateusz Różański, Mikołaj Kotarba, Jan Leszczyński, Radosław Czerwiec, Aleksander Iwańczyk, Michał Reterski, Igor Busz, Alex Cetnar, Konrad Kraska, Stanisław Gieroba, Maciej Jaroszewski, Jakub Nawrocki, Maciej Jeleński, Jakub Solecki, Leon Falecki, Aleks Płoszka

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



UKS Varsovia 08 - Legia U13



Strzały (celne) - II połowa: Varsovia 8 (5) - Legia 9 (4)



Legia: Denys Stoliarenko [09] - Daniel Foks, Maciej Chojnowski, Filip Nieckarz, Piotr Bzducha, Pascal Mozie, Mikołaj Jasiński, Norbert Merchel [09], Bartłomiej Leszczyński, Daniel Wyrozumski, Oliwier Puto, Artur Sikorski, Szymon Rusin

Trener: Rafał Klimkowski, II trener: Mateusz Ludwiniak



Turniej "Salt Mine Cup" (rocznik 2010 i mł.) dzień 1:



W silnie obsadzonym turnieju "Salt Mine Cup" grają od soboty legioniści z rocznika 2010. Impreza, organizowana przez Fundację Mali Mistrzowie, ma także wymiar charytatywny.

Przed rozpoczęciem rywalizacji, jeszcze w piątek Legia przyjechała do Wieliczki na sparing z Cracovią.

W sobotę odbyła się faza grupowa. Stawkę 16 drużyn podzielono na grupy,. a rywalami Legii były: Wisła Kraków, Pogoń Szczecin, Termalica Bruk-Bet Nieciecza, Jagiellonia Białystok, Stal Rzeszów, AP Wieliczka i Nadwiślanka Nowe Brzesko (zwycięzca eliminacji). W większości spotkań legioniści nadawali ton wydarzeniom. Największe wyzwania postawiły zaś naszym graczom: Stal Rzeszów, Pogoń Szczecin czy Wisła Kraków. Te właśnie zespoły zmierzą się rano w parach ćwierćfinałowych z z czołowymi rywalami z grupy B: Lechem Poznań, Śląskiem Wrocław, Cracovią i GKS Katowice.