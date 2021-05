Młodzież: mecze weekendowe

Sobota, 22 maja 2021 r. 20:59 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy młodsi wygrali 1-0 z Ursusem i zmniejszyli do 3 punktów stratę do liderującej Jagiellonii. Juniorzy starsi po dramatycznym meczu zremisowali 3-3 z Jagiellonią. Zespół U16, po początkowych kłopotach, dzięki dobrej grze w II połowie pokonał 5-0 STF Champion i utrzymał prowadzenie w tabeli ligowej. W identycznym stosunku wygrała Legia ze Zniczem w CLJ U15. Legia U14 po golach straconych w końcówce zremisowała 4-4 z Varsovią. Ciekawy był również pojedynek drużyn o rok młodszych na boisku Varsovii oraz spotkanie Legii U12 z Deltą Warszawa.



Legia U11 bardzo dobrze spisała się na turnieju "Salt Mine Cup" w Wieliczce, odnosząc końcowy triumf w stawce 16 drużyn. Spotkania ligowe, ze zmiennym szczęściem, rozegrały też drużyny LSS.



CLJ U18: Legia Warszawa 02/3 3-3 (0-1) Jagiellonia Białystok 02/3

Gole:

0-1 6 min. Krzysztof Toporkiewicz b.a.

1-1 47 min. Jakub Czajkowski (z rzutu wolnego)

1-2 75 min. Krzysztof Toporkiewicz (rzut karny)

2-2 80 min. Igor Strzałek (rzut karny)

2-3 84 min. Krzysztof Toporkiewicz

3-3 86 min. Kajetan Staniszewski (as. Dawid Kiedrowicz)



Strzały (celne)[40-90']: Legia 9 (3) - Jagiellonia 8 (2)



Legia: Jakub Kowynia – Miłosz Pacek, Łukasz Rytelewski, Patryk Romanowski (Kpt)[04](59' Kacper Imiołek, 66' Dawid Kiedrowicz [04]) – Kajetan Staniszewski, Ignacy Dawid, Michał Kochanowski (81' Bartosz Ślendak), Jakub Czajkowski – Igor Strzałek [04], Jordan Majchrzak [04](59' Fryderyk Janaszek [04]), Bartosz Wicenciak (81' Ivan Vidosević). Rezerwa: Jan Sobczuk [05]

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Filip Raczkowski



CLJ U17: Legia Warszawa 1-0 KS Ursus 04

Gole:

1-0 32 min. Jakub Rutkowski (z dystansu, as. Patryk Bek)



Legia: Jan Sobczuk [05] – Marcel Krajewski (46' Marcel Ruszel), Kacper Wnorowski, Sebastian Kieraś, Jakub Rutkowski – Bartosz Mikołajczyk [05](62' Bartosz Dziemidowicz), Kacper Knera, Patryk Bek – Wiktor Puciłowski [05](84' Maciej Bochniak [05]), Szymon Siodłowski [05] (65' Maksymilian Stangret [05]), Maddox Sobociński

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Norbert Misiak



STF Champion'05 0-5 (0-1) Legia U16

Gole:

0-1 44 min. Tomasz Rojkowski b.a.

0-2 49 min. Tomasz Rojkowski as. Szymon Gaj)

0-3 69 min. Roman Zhuk (głową, as. Franciszek Saganowski)

0-4 82 min. Lucio Ceci (głową, as. Franciszek Saganowski)

0-5 86 min. Tomasz Rojkowski (as. Kacper Rojkowicz)



Strzały: Champion 13 (8) - Legia 18 (11)



Legia: Antoni Wodzicki – Szymon Gaj (81' Igor Szostek), Ignacy Morawski (65' Kacper Stankiewicz), Bartosz Krasuski, Franciszek Saganowski – Kajetan Pysz [06](71' Kacper Rojkowicz), Filip Rejczyk [06], Szymon Grączewski (58' Roman Zhuk [06]) – Filip Borowski (78' Gracjan Gawroński), Lucio Ceci, Tomasz Rojkowski. Rezerwa: Hubert Nowak [06](br)

Trener: Artur Kalinowski, II trener: Tomasz Bąbel



CLJ U15: Znicz Pruszków 06 0-5 (0-2) Legia Warszawa

Gole:

0-1 18 min. Jakub Kowalski 18' (as. Piotr Zieliński)

0-2 37 min. Mateusz Sitek 37' (as. Kacper Bogusiewicz)

0-3 59 min. Przemysław Mizera b.a.

0-4 64 min. Przemysław Mizera (as. Piotr Zieliński głową)

0-5 78 min. Mateusz Szczepaniak (as. Adam Bąkiewicz)



Strzały (celne): Znicz 3 (1) - Legia 21 (17)



Legia: Aleksander Mickielewicz – Oliwier Olewiński, Fryderyk Misztal (66' Igor Rosa), Rafał Boczoń (63' Bartosz Dembek), Jakub Grzejszczak (62' Adam Bąkiewicz) – Kacper Bogusiewicz (68' Jakub Żewłakow), Maciej Saletra, Piotr Zieliński – Mateusz Szczepaniak [97], Mateusz Sitek (53' Przemysław Mizera), Jakub Kowalski (53' Karol Kosiorek). Rezerwa: Michał Malinowski (br)

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



UKS Varsovia 07 4-4 (0-3) Legia U14

Gole:

0-1 21 min. Alex Cetnar (as. Radosław Czerwiec)

0-2 23 min. Stanisław Gieroba (as. Alex Cetnar)

0-3 35 min. Aleksander Iwańczyk (as. Mateusz Różański)

0-4 53 min. Stanisław Gieroba (rzut karny)

1-4 65 min. Alexander Gawarecki

2-4 69 min. Alexander Gawarecki

3-4 71 min. gol samobójczy

4-4 73 min. Bartosz Laskowski



Legia: Jakub Misiewicz, Marcel Grzejda [08] - Mateusz Różański, Mikołaj Kotarba, Jan Leszczyński, Radosław Czerwiec, Aleksander Iwańczyk, Michał Reterski, Igor Busz, Alex Cetnar, Konrad Kraska, Stanisław Gieroba, Maciej Jaroszewski, Jakub Nawrocki, Maciej Jeleński, Jakub Solecki, Leon Falecki, Aleks Płoszka

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



UKS Varsovia 08 - Legia U13



Strzały (celne) - II połowa: Varsovia 8 (5) - Legia 9 (4)



Legia: Denys Stoliarenko [09] - Daniel Foks, Maciej Chojnowski, Filip Nieckarz, Piotr Bzducha, Pascal Mozie, Mikołaj Jasiński, Norbert Merchel [09], Bartłomiej Leszczyński, Daniel Wyrozumski, Oliwier Puto, Artur Sikorski, Szymon Rusin

Trener: Rafał Klimkowski, II trener: Mateusz Ludwiniak



Legia U12 - Delta Warszawa 09



Legia: Denys Stoliarenko - Borys Boryszewski, Xawery Kopeć, Jan Rodak, Kacper Ziółkowski, Aleksander Marciniak, Mateusz Strzelecki, Edo von Brandt-Etchemendigaray, Vincent Ziętek, Iwo Dolega, Olivier Ziembicki

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Artur Dworczyński



Ciekawe spotkanie za graczami Legii. Widowisko które stworzyły obie drużyny mogło się podobać, mimo że nie padło w nim wiele bramek. Legionistom zalezienie drogi do bramki gości zabrało sporo minut, po części wskutek umiarkowanej skuteczności pod bramką, a po części z uwagi na niezłą dyspozycję gości. Gracze z Sadyby nie rezygnowali z osiągnięcia korzystnego rezultatu, stąd mecz był do końca interesujący i nie zabrakło emocji niemal do ostatnich sekund



Turniej "Salt Mine Cup" (rocznik 2010 i mł.):



W silnie obsadzonym turnieju "Salt Mine Cup" grają od soboty legioniści z rocznika 2010. Impreza, organizowana przez Fundację Mali Mistrzowie, ma także wymiar charytatywny.

Przed rozpoczęciem rywalizacji, jeszcze w piątek Legia przyjechała do Wieliczki na sparing z Cracovią.

W sobotę odbyła się faza grupowa. Stawkę 16 drużyn podzielono na grupy, a rywalami Legii były: Wisła Kraków, Pogoń Szczecin, Termalica Bruk-Bet Nieciecza, Jagiellonia Białystok, Stal Rzeszów, AP Wieliczka i Nadwiślanka Nowe Brzesko (zwycięzca eliminacji). W większości spotkań legioniści nadawali ton wydarzeniom. Największe wyzwania postawiły zaś naszym graczom: Stal Rzeszów, Pogoń Szczecin czy Wisła Kraków. Te właśnie zespoły zmierzyły się w niedzielę rano w parach ćwierćfinałowych z czołowymi rywalami z grupy B: Lechem Poznań, Śląskiem Wrocław, Cracovią i GKS Katowice. Legia zaprezentowała się wręcz popisowo w pojedynkach z GKS Katowice a następnie - Śląskiem Wrocław, z którym wielokrotnie, różnym skutkiem mierzyła się przez ostatni rok w spotkaniach towarzyskich. W ostatnim spotkaniu legioniści zmierzyli się ze swoim piątkowym sparingpartnerem - Cracovią. Spotkanie było zacięte, a o jego rozstrzygnięciu zadecydowały rzuty karne. Legioniści strzelali i bronili lepiej, więc to im przypadło trofeum końcowe.



Legia U11 występowała w składzie: Franciszek Golański, Oliwier Pruszyński, Dawid Rodak, Jacek Dobrzański, Oskar Putrzyński, Aleksander Badowski, Tymon Płoszka, Xawery Eichler, Mateusz Pawłowski, gracz testowany, gracz klubu partnerskiego [11].

Trenerzy: Mateusz Majewski i Mateusz Legierski



AP Żyrardowianka 08 - Legia LSS 08 U13



Ciężkie spotkanie za legionistami. Żyrardowianka występowała jeszcze stosunkowo niedawno na najwyższym poziomie rozgrywkowym i na bezpośrednim zapleczu I ligi prezentuje poziom i doświadczenie, które stanowią poważny atut. Oba zespoły miały powody do radości, ale mecz z "Żyrką" był, obok spotkania z Ursusem, jednym z poważniejszych wyzwań w tej rundzie.



Legia LSS 09 U12 - AP Zina U13



Legia LSS: Piotr Keller, Iwo Mroczek, Wiktor Manasterski, Patryk Parol, Antoni Rybarczyk, Jakub Przybylski, Aleksander Dyrała, Maksymilian Chudzik, Krystian Wróblewski, Mateusz Sutkowski, Michał Stankiewicz, Omar Sawo

Trener: Arkadiusz Borowy, II trener: Krzysztof Krakowski



Po zaciętym spotkaniu na Kawęczyńskiej, tym razem to goście zaczęli lepiej spotkanie rewanżowe. Tworzyli sobie okazje bramkowe i uderzeli często z dystansu. Legioniści w ostatnim kwadransie "odblokowali" się, jednak wcześniej skuteczność mocno kulała.



Be a Star FA 09 - Legia LSS 2010A U11



Kolejny mocny rywal i kolejny dzień nauki za legionistami z Legia Soccer School z rocznika 2010. Co godne uwagi, w lidze U12 nasi gracze ani na moment nie mogą odpuścić czy zgubić koncentracji. Choćmecz nie obfitował w gole, był całkiem ciekawy do oglądania.



Legia U10A - Escola Varsovia II U11



Młodzi legioniści zagrali znacznie lepsze spotkanie niż w pierwszej rundzie rozgrywek. Nie da się jednak ukryć że starsi o rok chłopcy z Escoli prezentowali bardzo solidny poziom i kulturę gry, dzięki czemu losy meczu ważyły się do ostatnich minut.