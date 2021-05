Miszta: Chcemy wycisnąć z tego sezonu jak najwięcej

Niedziela, 2 maja 2021 r. 09:57 Redakcja, źródło: legia.com

Cezary Miszta: Bardzo cieszy to, że zdobyliśmy mistrzostwo na 3 kolejki przed końcem. Udowodniliśmy swoją jakość i determinację. To też dało nam możliwość zmian w składzie. Czekałem na swoją szansę, dostałem ją i bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że zagram też w dwóch kolejnych spotkaniach. Cieszy, że zagraliśmy pewnie w defensywie i nie straciliśmy bramki. Nie miałem zbyt wiele pracy, co świadczy o tym, że chłopaki wykonali bardzo dobrą robotę.



Ciężko powiedzieć, z czego wynika nasza niemoc strzelecka. W meczu z Wisłą stworzyliśmy kilka sytuacji i znów zabrakło skuteczności. Jestem pewien, że w kolejnych meczach te bramki przyjdą. Wiemy, że walczymy o swoje miejsce w drużynie, o swoją przyszłość, dlatego chcemy wycisnąć z tego sezonu jak najwięcej i udowodnić swoją jakość i przydatność do zespołu.