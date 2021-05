Legijne obozy i półkolonie dla dzieci

Czwartek, 20 maja 2021 r. 09:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Legijne sekcje organizują obozy i półkolonie dla dzieci, aby te spędziły wakacje na sportowo. Poniżej przedstawiamy oferty, jakie przygotowały sekcje: żeglarska, squasha, pływacka, rugby oraz Legia Soccer Schools.



ŻEGLARSKIE PÓŁKOLONIE

Żeglarska Legia tak jak przed rokiem organizuje półkolonie, które odbywać się będą nad Zalewem Zegrzyńskim, a dzieci każdego dnia zostaną dowiezione na miejsce (i z powrotem) z Warszawy i będą miały zapewnione wyżywienie. Przewidziano 9 turnusów, podzielonych na poszczególne tygodnie (od poniedziałku do piątku). Wyjazd z Warszawy zaplanowano na godzinę 8, powrót na 18:00. Cena jednego turnusu wynosi 1099 zł. Więcej informacji i zapisy TUTAJ



Terminy półkolonii:

1. turnus 28.06- 02.07.2021

2. turnus 05-09.07.2021

3. turnus 12-16.07.2021

4. turnus 19-23.07.2021

5. turnus 26-30.07.2021

6. turnus 02-06.08.2021

7. turnus 09-13.08.2021

8. turnus 16-20.08.2021

9. turnus 23-27.08.2021



Ramowy program dnia:

08:00 - Wyjazd z Warszawy

09:00 - Powitanie nad Zegrzem, apel

09:10 - Drugie śniadanie

09:30 - Zajęcia na jachtach Optimist w parach– 3 godz.

13:00 - Obiad – 1 godz.

14:00 - Blok zajęć zgodnie z tematem przewodnim tygodnia – 2 godz.

16:00 - Podwieczorek

17:00 - Wyjazd do Warszawy

18:00 - Przyjazd do Warszawy



OBÓZ PŁYWACKI

Pływacka Legia organizuje obóz letni w Gniewinie, a zajęcia na pływalni prowadzić będzie trener kadry narodowej seniorów, Maciej Certa. Zaplanowano dwa terminy obozów: 15-21 sierpnia oraz 22-28 sierpnia. Najmłodsza grupa ma zostać stworzona dla 4-6 latków. Cena: 2400 zł (dla zawodników do 13. roku życia) oraz 2600 zł (dla zawodników 14+). W cenę nie jest wliczony transport. Istnieje możliwość uczestnictwa w obozie rodziców. Zapisy trwają do 10 lipca. Więcej informacji znajdziecie TUTAJ.



OBÓZ Z SEKCJĄ SQUASHA

Akademia Squasha Legii Warszawa organizuje letni obóz dla dzieci w wieku 7-18 lat, który odbędzie się na Warmii. Wyjazd planowany jest w dniach 9-18 sierpnia, a zajęcia prowadzić będą trenerzy squasha - Marc Lopez i Natalia Ryfa oraz trener motoryki Jakub Lewicki. Dzieci zostaną zakwaterowane w hotelu nad jeziorem Ukiel w Olsztynie. W harmonogramie są zajęcia squasha (2-4h dziennie), treningi motoryczne (1-2h), odnowa biologiczna, wycieczki rowerowe, plażowanie nad jeziorem, gry i zabawy i wiele innych atrakcji. Cena: 2399 zł, w tym transport, koszulka i ubezpieczenie NNW. Zapisy prowadzone są mailowo:

natalia.ryfa@legia.pl oraz telefonicznie +48 519 753 706.



OBÓZ SPORTOWO-JĘZYKOWY Z SEKCJĄ RUGBY

Sekcja rugby Legii organizuje obóz sportowo-językowy, który w dniach 11-18 lipca (8 dni) odbędzie się w Olsztynie nad jeziorem Żbik. Koszt turnusu wynosi 1390 złotych. W programie 30 godzin języka angielskiego w formie zajęć dydaktycznych oraz gier i zabaw. Ponadto codziennie w planie 4 godziny sportu - rugby, piłka nożna, cross, pływanie, zapasy i zajęcia ogólnorozwojowe. Więcej informacji i zapisy pod numerem telefonu: 793-992-121.



OBOZY Z LEGIA SOCCER SCHOOLS

Ofertę obozową przygotowała również Legia Soccer Schools. W tym roku obozy stacjonarne przy Łazienkowskiej odbędą się w czterech terminach (27 czerwca - 2 lipca, 18-23 lipca, 25-30 lipca i 1-6 sierpnia). Cena obozu bez noclegów: 1399 zł (w cenie obiad i posiłek regeneracyjny), z noclegami (w hotelu Ibis, z pełnym wyżywieniem) 1799 zł. Zajęcia odbywać się będą w godzinach: 8:30 - 17:30.



Ponadto jeden z turnusów dla roczników 2006-2011 (z noclegami) będzie miał miejsce w Legia Training Center w Książenicach w dniach 3-9 lipca. Cena pobytu wynosi 2299 zł. Opcja bez noclegów w LTC to koszt 1999 zł.



W ofercie są również obozy wyjazdowe - w Morągu (hotel Tailor) w terminach 1-7 sierpnia i 7-13 sierpnia oraz w Ustroniu (Perła Beskidu) w terminach 15-21 sierpnia i 21-27 sierpnia. Cena obozów w Morągu i Ustroniu to 1799 zł.



Wszystkie oferty LSS nie zawierają ceny transportu - ta opcja jest dodatkowo płatna przy zapisach. Więcej informacji znaleźć można TUTAJ.