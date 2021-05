Kuźma sędzią meczu ze Stalą

Łukasz Kuźma został wyznaczony do sędziowania meczu 29. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Stalą Mielec i Legią Warszawa. W obecnym sezonie arbiter z Białegostoku nie prowadził jeszcze żadnego spotkania stołecznego zespołu. Stali także nie sędziował. Na liniach pomagać mu będą Adam Kupsik i Marek Arys, sędzią technicznym będzie Mariusz Złotek, natomiast w wozie VAR zasiądą Tomasz Musiał i Jarosław Przybył. Obsada sędziowska 29. kolejki: Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa) Zagłębie Lubin - Pogoń Szczecin: Piotr Lasyk (Bytom) Podbeskidzie Bielsko-Biała - Wisła Płock: Jarosław Przybył (Kluczbork) Lechia Gdańsk - Cracovia: Paweł Raczkowski (Warszawa) Wisła Kraków - Lech Poznań: Sebastian Jarzębak (Bytom) Warta Poznań - Śląsk Wrocław: Paweł Gil (Lublin) Stal Mielec - Legia Warszawa: Łukasz Kuźma (Białystok) Raków Częstochowa - Piast Gliwice: Daniel Stefański (Bydgoszcz)

Vuko - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Przesmycki moglby siedziec na varze odpowiedz

Lupus - 4 godziny temu, *.centertel.pl Przynajmniej sędzia VAR jakiś normalny, może główny będzie go słuchał. odpowiedz

