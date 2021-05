FC Den Haag pogratulował Legii mistrzostwa

Op verzoek van onze supporters spelen we voor de wedstrijd een kampioensvideo voor Legia Warschau af in ons stadion. ????????????????????????????????????????, @LegiaWarsawEN ! pic.twitter.com/Z8GgF1I48f

Przed dzisiejszym meczem Eredivisie pomiędzy FC Den Haag i Feyenoordem Rotterdam klub z Holandii pogratulował Legii 16. tytułu mistrza Polski. Na telebimie wyświetlone zostały gratulacje najpierw po polsku, a następnie po angielsku ("ADO Den Haag congratulates Legia Warsaw with their 16th Polish Chamionship!"), a z głośników odtworzono "Sen o Warszawie".

Rytm - 3 minuty temu, *.centertel.pl Kibice z Hagi też pogratulowali mistrzostwa:)



https://m.facebook.com/fanclublegiadenhaag/videos/364364084976009/?refsrc=http%3A%2F%2Fforum.legionisci.com%2F&_rdr odpowiedz

robochłop - 41 minut temu, *.orange.pl I to są prawdziwe Braty...tymczasem w naszej lidze nie wszyscy zdążyli zauważyć i pogratulować tytułu...no...klasę albo się ma-albo nie... odpowiedz

