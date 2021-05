7-9.05: Weekendowy rozkład jazdy

Nasi piłkarze w ten weekend rozegrają wyjazdowe spotkanie z walczącą o utrzymanie w ekstraklasie Stalą Mielec. Rugbistki Legii udadzą się do Krakowa na piąty w tym sezonie (z siedmiu zaplanowanych) turniej mistrzostw Polski w rugby 7, którego organizatorem będzie Juvenia. W sobotę na bocznym boisku przy Łazienkowskiej, bardzo ważny w kontekście walki o awans do III ligi mecz rozegrają zawodniczki Legia Ladies, które zmierzą się z liderem tabeli, Jantarem Ostrołęka. W sobotę w Sofii nasz zapaśnik, Rafał Krajewski walczyć będzie o kwalifikację na Igrzyska Olimpijskie w kat. -130kg. Rozkład jazdy: 07.05 g. 17:40 Zagłębie Sosnowiec - Radomiak Radom 08.05 g. 18:00 Legia Ladies - Jantar Ostrołęka [piłka nożna kobiet, ul. Łazienkowska 3] 08.05 g. 19:11 Polonia Warszawa - Legia II Warszawa 09.05 g. 14:30 PEC Zwolle - FC Den Haag 09.05 g. 16:00 UWKS Legia Warszawa - Victoria Zerzeń [ul. Okopowa 55a] 09.05 g. 17:00 Olimpia Elbląg - Znicz Pruszków 09.05 g. 17:30 Stal Mielec - Legia Warszawa Młodzież: 08.05 g. 10:00 Wicher II Kobyłka 09 - Legia LSS U11A [Kobyłka, ul. Napoleona 2] 08.05 g. 11:00 MKS Małkinia 03 - UWKS Legia 03 [Małkinia Górna, ul. Kolejowa 7] 08.05 g. 11:00 Legia U17 - Ząbkovia Ząbki 04 [CLJ U17][LTC 7] 08.05 g. 11:00 Ostrołęcka APN 07 - Legia U14 [Ostrołęka] 08.05 g. 13:15 Legia U16 - UKS Varsovia 05 [LTC 7] 08.05 g. 14:15 FC Komorów 10 - Legia U11 [Granica, ul. Szczęśliwa 2] 08.05 g. 14:30 Legia LSS U10A - KS A2R Warszawa 10 [ul. Łazienkowska 3] 08.05 g. 14:30 Legia LSS U10B - UKS Varsovia 11 [ul. Łazienkowska 3] 08.05 g. 15:30 Legia U15 - UKS SMS Łódź 06 [LTC 7] 09.05 g. 10:00 Promyk Nowa Sucha 08 - Legia LSS U13 [Nowa Sucha 22c] 09.05 g. 12:00 Legia U10 - Legia LSS U11A [ul. Łazienkowska 3] 09.05 g. 14:00 Legia LSS U11B - KS Ursynów 09 [ul. Łazienkowska 3] 09.05 g. 16:00 Legia U13 - Znicz II Pruszków 08 [ul. Łazienkowska 3] 09.05 g. 16:00 Korona Kielce U18 - Legia U18 [CLJ U18][Kielce] 09.05 g. 18:00 Legia LSS U12 - RKS Okęcie 08 [ul. Łazienkowska 3] Legia U12 w weekend będzie występować na mocno obsadzonym festiwalu gier "Gry Szkoleniowe" w Sędziszowie, organizowanym przez APMT Polska.

