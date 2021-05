Pływanie

Złoty medal MP i rekord Polski Kozakiewicza na 50m st. klasycznym

Niedziela, 2 maja 2021 r. 19:44 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Jan Kozakiewicz zdobył dziś w Lublinie drugi złoty medal podczas pływackich mistrzostw Polski. Nasz zawodnik już podczas porannej sesji eliminacyjnej ustanowił nowy rekord Polski i uzyskał czas (co do setnej sekundy), który zapewnił mu kwalifikację do tegorocznych Mistrzostw Europy w konkurencji 50 metrów stylem klasycznym (na basenie 25-metrowym). Legionista w eliminacjach uzyskał czas 27,17 sekundy.



Z kolei w popołudniowej sesji finałowej, zawodnik Legii po raz drugi tego dnia pobił rekord Polski, uzyskując czas 27,11 sekundy! Gratulacje! Mistrzostwa Europy rozpoczną się już 10 maja w stolicy Węgier. "Wystartuję również na 50 metrów stylem klasycznym. Można powiedzieć, bardziej hobbistycznie i dla dobrej zabawy, bo na tym dystansie kwalifikacji zdobyć nie można" - mówił nam kilkanaście tygodni wcześniej Kozakiewicz nt. startu w MP na 50 metrów.



Drugi zawodnik w finale 50m stylem klasycznym, Jan Kałusowski z Trójki Łódź uzyskał czas 28,07s. Drugiego dnia mistrzostw Polski Kozakiewicz zdobył także złoto w konkurencji 100 metrów stylem klasycznym.



W styczniu rozmawialiśmy z Kozakiewiczem, a ciekawy materiał nt. tego niesamowitego zawodnika możecie przeczytać TUTAJ.