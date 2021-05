Korty przy Myśliwieckiej wznowiły działalność pod szyldem Legii

Wtorek, 4 maja 2021 r. 10:41 Woytek

1 maja wystartowała działalność klubu Legia Tenis & Golf, który wydzierżawił od miasta korty przy ul. Myśliwieckiej. "Legia Tenis & Golf ma być zatem przede wszystkim miejscem gdzie każda osoba zainteresowana odnajdzie usługi na najwyższym możliwym poziomie na każdym punktu styku z naszą marką. Pragniemy więc aby nasz klub był wyjątkową społecznością, która będzie oferowała możliwość zarówno podniesienia swoich umiejętności na każdym szczeblu i w każdym wieku, jak i też będzie stwarzała okazję do po prostu miłego spędzenia czasu czy to w gronie przyjaciół, czy rodziny - informuje Legia.



Do dyspozycji jest 10 ziemnych kortów, które w tym roku przeszły renowację. Klub dysponuje kadrą trenerską, zapowiada także powołanie do życia akademii, w której mają szkolić się młodzi adepci tenisa.



Ponadto oferta klubu zostanie poszerzona o... golf, a konkretnie multimedialne symulatory oraz produkty szkoleniowe na najlepszych polach golfowych w Polsce.



Legia wraz z miastem opracowuje przebudowę przedwojennego budynku klubowego oraz koncepcję „otwartego” kompleksu (m.in. demontaż płotów / ogrodzeń czy nasadzenia zieleni). "To bardzo ważny kolejny etap rozwoju dla naszej społeczności ponieważ będąc jedną z kluczowych „tkanek” sportowych stolicy planujemy organizację wielu wydarzeń zarówno sportowych jak i kulturalnych przy ulicy Myśliwieckiej" - czytamy na stronie klubu.



Więcej szczegółów znajdziecie na legia.com/tenis-golf