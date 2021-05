Emreli coraz bliżej Legii

+ dodaj komentarz

- 41 minut temu, *.chello.pl

Co z klubami z naszej ligi? Może by tak skorzystać z udanego scouting innych klubów? Myślę, że jest kilku zawodników, którzy by coś wnieśli w walce o europę i z pewnością chętnie przyjęli by propozycje jednocześnie nie przychodząc jak gwiazdeczki, którym się należy. Dwie propozycje ode mnie: Ivi z Rakowa+ Baku z Warty. Dwóch technicznych, silnych i szybkich zawodników, mogli by się świetnie wpisać w charakterystykę gry Legii i mają już doświadczenie w naszej ekstraklapie. Jeśli ktoś się nie zgodzi to od razu zaznaczam, że tak, mogę się mylić. Ale taka ewentualna pomyłka nie powinna być jakoś mocno odczuwalna $. Na koniec... Stawiajmy na własną młodzież. Przy dobrym mentalu jestem pewien, że 3-4 zawodników mogłoby regularnie grać. Za wielką Legię! Pozdrawiam Legionistów.

odpowiedz